Economía

Caputo habló de una reforma tributaria: por qué piensa a tres años y qué le pide el FMI

El ministro de Economía afirmó que pretende convocar a los gobernadores. La baja de impuestos distorsivos está atada al crecimiento de la actividad y toman como modelo el RIGI. Pero el organismo internacional apunta a otros cambios

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo propuso sumar a gobernadores y provincias para avanzar con una reforma impositiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que pretende convocar a los gobernadores para impulsar una reforma impositiva. Y pese a la expectativa que puede generar, en declaraciones anteriores sostuvo que recién en tres años, si la actividad crece entre 6% y 8% anual, se podrían eliminar todos los impuestos distorsivos. En este marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle al Gobierno dónde tendría que poner el foco a la hora de cambiar la estructura tributaria.

Es la idea juntarse con los gobernadores y empujar esta iniciativa”, contestó Caputo en conferencia de prensa cuando se lo consultó si pretende impulsar una reforma tributaria. El ministro señaló que es una prioridad comprometer a provincias y municipios en el esfuerzo fiscal. Indicó que la carga tributaria local, principalmente ingresos brutos y tasas municipales, representa el mayor costo para el sector privado. “Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, sostuvo.

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Pero días atrás, en una entrevista con Economía de quincho, Caputo explicó que su objetivo es que “toda la economía converja a ese nivel impositivo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Hoy no lo podemos hacer con toda la economía porque recaudamos menos, empezamos a tener déficit y todo el mundo dice ‘vuelve Cristina’”, manifestó.

En esa línea, consideró que si la economía crece entre 6% y 8% anual durante cuatro años, la presión tributaria podría bajar entre 1,5 y 2 puntos por año. “Si nosotros creciéramos entre el 6% y el 8% en los próximos cuatro años, tendríamos la posibilidad de bajar entre 1,5 y 2 por año. Te estoy hablando de que en dos años se fueron todas las retenciones, el impuesto al cheque. No hay que esperar ocho años ni por broma, si la gente se convence en tres años se fueron la gran mayoría de los impuestos distorsivos”, sostuvo.

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Los pedidos del FMI

En paralelo a las declaraciones del ministro de Economía sobre la pretensión de convocar a los gobernadores para una reforma tributaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el staff report del nuevo acuerdo e donde expuso una una serie de recomendaciones para la estructura tributaria local que van más de tomar de referencia al RIGI .

Para el organismo internacional una reforma tributaria integral debe equilibrar la equidad y la eficiencia, además de fortalecer la estabilidad fiscal. Entre los ejes principales, el FMI propuso reducir los gastos tributarios en impuestos básicos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre Sociedades, mejorar la eficiencia del régimen para trabajadores autónomos y monotributistas, simplificar el Impuesto sobre Sociedades y fortalecer los impuestos especiales. Según el organismo, estas medidas permitirían una reducción gradual de los impuestos sobre el comercio y las transacciones financieras, y generarían margen para que las provincias refuercen su estructura tributaria, considerando el aumento en las transferencias de coparticipación.

A su vez, FMI identificó la necesidad de ampliar la base impositiva y mejorar la equidad del sistema. Planteó la reducción del gasto tributario, que estimó en el 3,5% del Producto Interno Bruto, explicado principalmente por el IVA (1,2% del PIB), el monotributo (1% del PIB) y los regímenes especiales (0,5% del PIB). Entre las opciones recomendó la unificación de los tipos del IVA, junto con una compensación para hogares vulnerables, con un saldo fiscal neto de 0,4% del PIB, y la reducción de los regímenes preferenciales.

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
El FMI quiere una reforma tributaria que va más allá de tomar de referencia el RIGI.

Sobre el Impuesto a las Ganancias para personas físicas (IRPF), el staff report señaló que los ingresos equivalen al 1,8% del PIB, un nivel bajo en comparación con países de la región y la OCDE. El Fondo advirtió que la reforma de 2023 redujo drásticamente la base imponible, dejando a menos del 1% de los trabajadores formales como contribuyentes. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente la medida, el umbral siguió por encima del nivel previo a 2023. El FMI sugirió reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores pague el tributo, como sucedía en 2019, lo que permitiría sumar 0,4% del PIB a la recaudación y armonizar deducciones entre categorías de empleo, además de simplificar la estructura de tipos.

Cambios en el monotributo

En relación al monotributo, el organismo internacional sostuvo que este régimen si bien facilita el cumplimiento y fomenta la formalización, impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación y limita el crecimiento de las empresas. Además, la estructura de pago fijo provoca saltos significativos en la obligación tributaria entre categorías, desalentando el acceso a escalas superiores. El staff report sugirió reducir los efectos de los umbrales, armonizar las tasas y cotizaciones con el régimen general y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento.

El año pasado surgió la versión de que el Gobierno le había deslizado a un grupo de empresarios que pretendía eliminar el monotributo, lo que generó un fuerte revuelvo entre los pequeños contribuyentes. Frente a ello fue el propio presidente Javier Milei quien tuvo que salir a desmentirla la versión.

Luego de que el Gobierno negó que pretende eliminar el monotributo, el FMI pide cambios en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
Luego de que el Gobierno negó que pretende eliminar el monotributo, el FMI pide cambios en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

El FMI también reclamó una simplificación del Impuesto sobre las Ganancias a sociedad, cuyo tipo máximo del 35% excede el promedio mundial del 25%. El sistema progresivo basado en tamaño y facturación empresarial fomenta la evasión. El organismo recomendó considerar un impuesto mínimo sobre la facturación, combinado con un tipo fijo del 30%, y propuso un tratamiento más equilibrado de los ingresos por inversiones personales —dividendos, intereses y ganancias de capital— para reducir el sesgo hacia la financiación mediante deuda frente al capital propio y modificar los incentivos sobre la distribución de dividendos.

El staff report recomendó fortalecer los impuestos especiales. Planteó que un sistema mixto para tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, con énfasis en tributos específicos y una estructura ad valorem simplificada, permitiría corregir fallas de mercado, eliminar subsidios implícitos y aumentar la recaudación. Según simulaciones del Banco Mundial, elevar los impuestos al tabaco a los máximos históricos e indexarlos a la inflación podría generar el 0,2% del PIB, mientras que ajustar los impuestos a los combustibles para compensar la inflación aportaría el 0,3%.

En materia de impuestos subnacionales, el FMI destacó que el fortalecimiento de la tributación sobre la propiedad es clave, ya que la recaudación por bienes inmuebles llega al 0,3% del PIB, muy por debajo de países comparables. La reducción de exenciones, la tributación de propiedades rurales y la mejora de las valuaciones podrían elevar los ingresos hasta 0,6% del PIB. El staff report recomendó reemplazar los impuestos provinciales sobre el volumen de negocios por un IVA dual —federal y provincial—, como en India y Brasil, lo que eliminaría los efectos en cascada y trasladaría la carga impositiva de la producción al consumo. El organismo consideró que los riesgos para la recaudación provincial se pueden mitigar con transferencias, acuerdos transitorios y reformas para fortalecer los recursos locales.

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