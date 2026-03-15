Las mejores fotos de la segunda jornada de Lollapalooza 2026

Chappell Roan deslumbró con su espectacular puesta en escena (Prensa DF)

El Hipódromo de San Isidro se transformó en un mosaico de sonidos, estilos y emociones durante la segunda jornada de Lollapalooza 2026, donde miles de personas vivieron una de las fechas más diversas y concurridas del festival.

Lewis Capaldi emocionó con sus baladas y su voz inconfundible (Jaime Olivos)

Bajo un cielo despejado, la multitud atravesó los accesos repartidos en el predio para encontrarse con un evento que buscó superar sus propias marcas: rediseño de escenarios, áreas renovadas y una programación que abarcó desde el pop experimental hasta el folklore argentino.

Los saltos y aplausos masivos acompañaron cada actuación, generando un clima de fiesta constante

El público de la segunda jornada fue protagonista en cada instante, marcando el ritmo y la atmósfera del festival. Desde temprano, miles de personas de distintas edades y estilos se acercaron al Hipódromo de San Isidro, muchos de ellos con vestimentas alusivas a sus artistas favoritos, banderas, glitter y carteles personalizados.

Addison Rae dejó su huella con un show vibrante y coreografías milimétricas

La diversidad era evidente tanto en las tribunas como en el campo, con familias, grupos de amigos y fanáticos que llegaron desde diferentes puntos del país y la región. El entusiasmo se reflejó en la energía colectiva, los cánticos que acompañaron a cada show y la disposición para recorrer el predio, descubrir nuevos escenarios y participar de las propuestas interactivas.

Colores, glitter y banderas inundaron el predio desde temprano

En los momentos más emotivos, como las baladas de Lewis Capaldi o los himnos de Paulo Londra, se generaron postales de comunión total, con luces de celulares iluminando el cielo y un clima de celebración compartida que consolidó el espíritu único del festival.

Accesorios como aros grandes, collares llamativos y pulseras de colores completaron los atuendos festivos

La edición de este año apostó fuerte por la innovación tecnológica y la comodidad del público. Tres de los cinco escenarios principales cambiaron de ubicación, permitiendo una circulación más ágil y una distribución más equilibrada de los asistentes.

Angela Torres sumó presencia local con un show potente y carisma propio

El nuevo Perry’s Stage se destacó como epicentro de la música electrónica y urbana, con una propuesta multisensorial basada en pantallas y luces circulares que rodean a la audiencia y sumergen en una experiencia en 360 grados.

Gloria Carrá apoyando a su hija, Angela Torres, en su debut en el Lollapalooza (Gustavo Gavotti)

El Hipódromo sumó la Zona de Relax, un oasis verde y sombreado donde el público pudo descansar entre shows. Además, el Lolla Lounge incorporó áreas de descanso exclusivas, vistas privilegiadas a los escenarios principales, wifi, y servicios gastronómicos diferenciados.

Los escenarios renovados ofrecieron nuevas perspectivas para disfrutar cada show

El enfoque en la inclusión se hizo notar con accesos preferentes para personas con discapacidad, baños adaptados, carritos de asistencia y zonas de protección auditiva. El transporte público funcionó con horarios extendidos y una red de colectivos y trenes especialmente coordinada, mientras los vehículos particulares se desaconsejaron para priorizar la movilidad peatonal.

El público se tiñó de rosa en honor a Chappell Roan y su estética inconfundible

Diversidad musical y artistas internacionales

Desde el mediodía, la grilla del sábado reunió a figuras internacionales y referentes locales, consolidando a Lollapalooza como uno de los festivales más influyentes de América Latina.

La teatralidad de Chappell Roan marcó uno de los momentos más aplaudidos del día

El público se repartió entre los distintos escenarios para presenciar propuestas tan variadas como el pop, el rock, la electrónica y el folklore.

Terra y su increíble look para el día 2

Chappell Roan fue la gran figura de la jornada. La artista estadounidense, reconocida por su teatralidad y activismo en favor de la diversidad, presentó un show que combinó cultura drag, vestuarios llamativos y una selección de éxitos como “Good Luck, Babe!” y “Red Wine Supernova”.

Los sombreros personalizados y los brillos reflejaron el ambiente festivo

Su presencia en el festival marcó uno de los momentos más coloridos y celebrados del día.

NASA HISTOIRES interpretando sus exitosos temas como Bugambilia

Por su parte, Lewis Capaldi debutó en el festival argentino con un repertorio cargado de emoción.

El festival desplegó una pasarela de looks originales, con prendas coloridas y estilos eclécticos

El cantante escocés, que recientemente retomó su carrera tras un impasse por el síndrome de Tourette, interpretó temas como “Someone You Loved” y “Bruises”, logrando una comunión especial con el público que iluminó el predio con linternas y celulares.

Las gafas de sol con formas divertidas y marcos llamativos se multiplicaron en el predio

La jornada también marcó el desembarco de Addison Rae, exestrella de redes sociales que se consolidó como referente del pop global.

La energía de Addison Rae contagió a una multitud de jóvenes seguidores

Rae interpretó temas como “Obsessed” y los del EP “AR”, desplegando coreografías y una puesta visual acorde a la estética hyperpop que define su nuevo perfil artístico.

Los saltos y aplausos masivos acompañaron cada actuación, generando un clima de fiesta constante

El regreso de Paulo Londra y la presencia argentina

Paulo Londra se consagró como único headliner argentino de la jornada

El acento nacional lo puso Paulo Londra, quien se presentó en el Samsung Stage en calidad de único headliner argentino. El artista cordobés repasó éxitos como “Adán y Eva” y “Tal vez”, compartiendo con la audiencia su reciente paternidad y una nueva etapa personal en la que decidió abandonar el alcohol y el tabaco.

Soledad Pastorutti puso el folklore en primer plano con versiones que cruzaron generaciones

Junto a él, Soledad Pastorutti aportó el toque folklórico con un set que cruzó generaciones y convocó una ovación con sus versiones adaptadas para el festival.

Six Sex aportó frescura y originalidad a la tarde con su propuesta emergente

Además en la escena local también se destacaron Angela Torres y Six Sex.

Más protagonistas y espacios familiares

Las pelucas de colores llamativos, especialmente en tonos rosa, azul y fucsia, destacaron entre la multitud

La programación del segundo día incluyó a Turnstile, banda estadounidense de punk y hardcore que aportó energía y público fiel; Guitarricadelafuente, con su fusión de folk y ritmos actuales; Balu Brigada, el dúo neozelandés de indie rock que conectó rápidamente con la audiencia local; y Tiger Mood, que combinó funk, neo-soul y jazz en el Flow Stage.

Lany en su show aclamado por el público

El Kidzapalooza mantuvo su lugar central en el predio, con una propuesta orientada a las familias y actividades para los más chicos.

Accesorios como aros grandes, collares llamativos y pulseras de colores completaron los atuendos festivos

La conexión entre la audiencia y los músicos se volvió palpable, con gestos de agradecimiento y mensajes desde el escenario

Tecnología, historia y evolución del festival

Lollapalooza Argentina celebró su segunda década con una infraestructura en constante evolución.

Tobika junto a sus fans

El rediseño de los escenarios, la integración de tecnología inmersiva y la ampliación de zonas exclusivas reflejaron una apuesta por mejorar la experiencia de los asistentes.

El entusiasmo no decayó ni siquiera en los intervalos, con el público animando incluso entre shows

La edición 2026 consolidó al festival como una plataforma para debuts, reencuentros y espectáculos de impacto internacional.

Chaquetas de lentejuelas, faldas tutú y botas altas resaltaron entre los seguidores más fanáticos de Chappell Roan

En el pasado, el evento fue testigo de presentaciones históricas como el debut de Red Hot Chili Peppers, el show de Eminem, la visita de Miley Cyrus, el último concierto del baterista Taylor Hawkins y la participación de artistas como Olivia Rodrigo, Duki, Bizarrap, Arctic Monkeys, The Strokes y Martin Garrix.

Las pelucas no solo fueron un homenaje a los artistas, sino también una muestra del espíritu libre del público

Cada año, Lollapalooza renueva su grilla y su propuesta, manteniendo el equilibrio entre tradición e innovación.

Cada artista recibió una respuesta eufórica que se tradujo en gritos, bailes y coros multitudinarios

Las fotografías de la jornada capturaron los momentos más representativos: la teatralidad de Chappell Roan, la emoción de Lewis Capaldi, la energía de Addison Rae, la conexión de Paulo Londra con su público y la diversidad de estilos presentes en cada rincón del predio.

Grupos de amigos coordinaron sus atuendos usando pelucas iguales para resaltar en las selfies

La segunda jornada de Lollapalooza 2026 confirmó el alcance internacional del festival y su capacidad para reinventarse, sumar propuestas y convocar a públicos de todas las edades.