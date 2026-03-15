Adiós al mito de “supermamá”: cómo conciliar trabajo, familia y salud para una maternidad más equilibrada

La carga mental de las madres afecta el bienestar familiar y personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de la supermamá se ha consolidado como sinónimo de excelencia tanto en el trabajo como en el hogar.

Este ideal, venerado socialmente, suele implicar un costo considerable para la salud mental y física de las mujeres, advierte The Week.

La presión por cumplir con estándares de perfección en todos los ámbitos ha llevado a que muchas madres experimenten una carga mental invisible, que puede desembocar en agotamiento y poner en riesgo su bienestar.

El concepto de supermamá exalta a quienes se levantan antes del amanecer, preparan comidas, cumplen con su trabajo, mantienen la casa organizada y siempre ofrecen apoyo emocional.

Las consecuencias del estrés materno impactan en la salud física y emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Week, este esfuerzo múltiple, aunque valorado, suele traducirse en una fatiga silenciosa. Los propios sueños y aspiraciones de estas mujeres, muchas veces, quedan relegados ante la exigencia constante de responder a las necesidades de los demás.

¿Cómo la cultura de la supermamá perpetúa la desigualdad en el hogar?

Este mandato cultural se apoya en una distribución desigual de las tareas domésticas y familiares. La neurocoach Saloni Suri señala: “La sociedad ha condicionado a las mujeres a ser las cuidadoras primarias. A los esposos no se les enseña a compartir la carga”, de acuerdo con The Week.

Esta diferencia en la educación y la práctica cotidiana lleva a que las mujeres asuman la mayoría de las responsabilidades, las cuales, frecuentemente, ni siquiera son reconocidas por su entorno.

La sobrecarga mental afecta la dinámica familiar e impide que las obligaciones se repartan de forma más justa.

Estudios de universidades prestigiosas confirman la sobrecarga en el cuidado familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Week, las madres gestionan horarios, emociones ajenas, comidas, deberes escolares y consultas médicas, a menudo sin el respaldo suficiente. Estas tareas, aunque pasan desapercibidas para los demás, generan una presión constante que ni el descanso logra aliviar en su totalidad.

Investigaciones recientes de la Universidad de Harvard han confirmado que la carga mental asociada a la gestión del hogar y el cuidado familiar recae de manera desproporcionada sobre las madres.

Estudios como los publicados en la Harvard Business Review subrayan que la “doble jornada” femenina —trabajo remunerado y no remunerado— tiene consecuencias directas en el bienestar psicológico y en el desarrollo profesional de las mujeres.

El modelo de perfección materna condiciona a futuras generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la sobrecarga en la salud física y emocional de las madres?

Las consecuencias emocionales y psicológicas suelen ser ignoradas incluso por quienes las sufren.

El agotamiento se vuelve una rutina, dejando poco espacio para manifestar emociones como la ira o la tristeza. Cuando afloran, la culpa aparece de manera silenciosa: muchas madres se sienten egoístas por querer tiempo propio o por perseguir proyectos personales.

“A las mujeres les enseñan que el autocuidado es egoísta”, explica Suri. “Por eso, principalmente se convierten en dadoras y se olvidan de sí mismas”, agrega.

En el ámbito físico, el precio es igualmente elevado. Omitir comidas, dormir mal, aplazar revisiones médicas y padecer enfermedades relacionadas con el estrés se convierten en hábitos. El cuerpo, agotado, termina por mostrar señales que no se pueden ignorar.

La corresponsabilidad familiar mejora la salud mental y el bienestar del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Stanford detectó que las madres que reportan altos niveles de “carga mental” tienen mayor propensión a padecer insomnio, migrañas y enfermedades cardiovasculares.

Además, la investigación resalta que el estrés crónico reduce la capacidad de respuesta inmunológica, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a infecciones y otros trastornos físicos.

¿Por qué el modelo de perfección materna afecta a futuras generaciones?

El impacto de este modelo de perfección se transmite a las siguientes generaciones. Hijas e hijos pueden aprender que el sacrificio continuo es la prueba máxima de amor y reproducir la autoexigencia en su propia vida.

El medio citado advierte que la identidad de supermamá, aunque aplaudida socialmente, puede terminar por hacer que la mujer pierda el contacto con su individualidad.

La fatiga invisible de las madres rara vez recibe reconocimiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertas como Saloni Suri llaman a dejar atrás el mito de la perfección y avanzar hacia una auténtica igualdad en la distribución de tareas familiares y emocionales. Derribar este estándar inalcanzable, según la neurocoach, es el primer paso hacia la igualdad y la recuperación de la autonomía femenina.

Los especialistas de la Universidad de Harvard también insisten en la importancia de que los padres y cuidadores masculinos participen activamente en el reparto de tareas del hogar y el cuidado de los hijos.

Los programas de intervención familiar que fomentan la corresponsabilidad han demostrado mejorar la salud mental de las madres y el bienestar general en el hogar.

Solo al abandonar la presión de ser infalible, la mujer puede reconectar con el valor de vivir plenamente su individualidad. Este derecho resulta más importante que cualquier ideal de perfección, y su recuperación es clave para construir una sociedad más equitativa y saludable.