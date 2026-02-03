Tendencias

8 hábitos simples que mejoran la imagen y refuerzan la confianza

Adoptar una rutina sencilla de cuidado personal puede transformar la apariencia, superando la necesidad de tratamientos costosos. GQ explica por qué estos hábitos diarios marcan la diferencia en la vida cotidiana

Guardar
Los hábitos diarios influyen directamente
Los hábitos diarios influyen directamente en la imagen personal y el nivel de confianza de cada individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos diarios tienen un impacto considerable en la imagen personal y el nivel de confianza. Frente a tratamientos costosos y tendencias pasajeras, las recomendaciones de GQ resaltan la eficacia de acciones sencillas y accesibles.

No es necesario seguir fórmulas exclusivas ni procedimientos invasivos: pequeñas pautas sumadas pueden marcar la diferencia para verse mejor y potenciar la seguridad.

1. Rutina de cuidado de la piel

El cuidado de la piel es esencial para una imagen saludable y un rostro fresco. GQ recomienda una rutina básica con limpiador facial, crema hidratante y protector solar. Estos productos previenen el envejecimiento y el daño solar.

El cuidado de la piel
El cuidado de la piel garantiza una imagen saludable y aporta frescura al rostro según expertos en belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como complemento, se puede incorporar un serum con vitamina C, cremas para el contorno de ojos y productos con retinol, que benefician la piel frente a los primeros signos de la edad. Según los editores de GQ, “tener una rutina de cuidado de la piel es indispensable para que se mantenga saludable y se vea mucho mejor”.

2. Higiene y arreglo personal

El arreglo personal diario abarca el cabello, las manos y la elección de una fragancia. Mantener el pelo limpio y la barba recortada refleja esfuerzo y empeño en la imagen.

Un perfume apropiado suma puntos en la percepción de los demás y contribuye a la seguridad personal. El cuidado en los detalles demuestra respeto tanto hacia uno mismo como hacia quienes rodean.

3. Manejo del estrés y meditación

La gestión del estrés influye en el bienestar mental y en el aspecto físico, ya que -según GQ- este factor puede acelerar el envejecimiento y dar un aspecto cansado.

“El estrés es un factor que acelera el envejecimiento y puede hacer que te veas cansado o enfermo”, señala la revista.

La gestión del estrés influye
La gestión del estrés influye directamente en el bienestar mental y el aspecto físico de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades como meditar, dibujar, escuchar música o tomar un baño relajante ayudan a calmarse y a reducir los efectos negativos del estrés.

4. Ejercicio físico y buena postura

El ejercicio físico regular aumenta la energía, mejora el ánimo y fortalece el cuerpo y la mente. No es necesario buscar un físico musculoso, sino mantenerse en forma y funcional.

La buena postura transmite seguridad y previene molestias de espalda. Estar encorvado puede percibirse como descuido y derivar en problemas físicos con el tiempo.

5. Alimentación balanceada

Una alimentación balanceada, inspirada en el modelo mediterráneo, favorece tanto la salud como la apariencia de la piel y el cabello. Frutas, verduras, grasas saludables y pescados forman parte de las principales recomendaciones de GQ.

GQ sugiere un consumo adecuado
GQ sugiere un consumo adecuado de alimentos naturales para mantener el equilibrio nutricional y mejorar la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere optar por pescado y mariscos antes que carne roja, así como priorizar productos de temporada y limitar el consumo de procesados.

6. Sueño reparador

Dormir entre 7 y 9 horas por noche es fundamental para mantener la piel luminosa y evitar signos de agotamiento. El descanso adecuado regula las hormonas y combate el envejecimiento físico y mental.

La falta de sueño afecta tanto la actitud como los rasgos visibles, motivo por el que priorizar el descanso resulta una de las claves más sencillas para verse mejor.

7. Confianza en uno mismo

La confianza en uno mismo se manifiesta en la postura, el tono de voz y la relación con otras personas. Para fortalecerla, GQ aconseja practicar afirmaciones positivas, ponerse metas sencillas y reconocer logros.

La confianza en uno mismo
La confianza en uno mismo se refleja en la postura corporal y la comunicación verbal, aspectos fundamentales según GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico, la ropa que favorece y los rituales que promueven el bienestar emocional ayudan a consolidar una autoestima auténtica. “La confianza resulta tan atractiva como cualquier atributo físico visible”, subraya la revista.

8. Fragancia: el poder del perfume

Finalizar la rutina de higiene con un perfume adecuado deja una impresión duradera. Una fragancia correcta incrementa la percepción de autocuidado y comunica rasgos de personalidad.

Elegir el aroma idóneo para cada situación define la huella olfativa que se deja en los demás y puede incrementar la sensación de seguridad propia.

Temas Relacionados

Hábitos diariosImagen personalConfianza en uno mismoGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La trampa de la productividad constante: cómo la revisión de métricas aumenta la ansiedad, según un psicólogo

Un análisis publicado por Forbes señaló que el control continuo del desempeño mediante aplicaciones y tableros digitales se asocia con mayores niveles de malestar psicológico

La trampa de la productividad

Las 10 señales que anticipan el fin de una relación, según la psicología

Especialistas explican que detectar a tiempo los indicadores de desgaste en la pareja permite tomar decisiones cruciales. El desprecio, la falta de comunicación y la distancia emocional encabezan la lista de alertas

Las 10 señales que anticipan

Quiénes son los vitalistas, los entusiastas acérrimos de la longevidad que creen que la muerte es “incorrecta”

Con referentes de diferentes sitios y sectores, la organización radical reorganiza la investigación biomédica y las estrategias políticas. El MIT Technology Review detalló sobre cómo buscan transformar la humanidad

Quiénes son los vitalistas, los

Guía para cuidar el cabello rizado: cómo evitar el frizz y potenciar la salud capilar

Un enfoque profesional asegura mejores resultados y mayor comodidad diaria

Guía para cuidar el cabello

Claves para cuidar la salud digestiva en verano: alimentos y hábitos recomendados

Durante la época de altas temperaturas es fundamental tomar medidas que ayudan a evitar malestares y a promover el bienestar

Claves para cuidar la salud
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel