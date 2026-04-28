Cuándo habla Manuel Adorni en el Congreso: hora, transmisión en vivo y qué se sabe sobre el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete

Una ilustración muestra a Manuel Adorni presentando su informe de gestión en la Cámara de Diputados de Argentina, rodeado de pilas de papeles que simbolizan 4.800 preguntas de los legisladores y una atmósfera de expectativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la polémica y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se presentará mañana en el Congreso de la Nación, ante la Cámara de Diputados, para brindar su primer informe de gestión. La presentación será a partir de las 10:30 y se podrá ver en vivo y en directo a través de Infobae.

Se prevé que el Jefe de Gabinete arribe al Congreso cerca de las 10 de la mañana, aproximadamente media hora antes del inicio. Desde la Cámara estiman que estará acompañado por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios ministros, quienes ocuparán los palcos del primer piso del recinto.

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Respecto a la presentación, queda pendiente la entrega del informe escrito que debe remitir la Jefatura de Gabinete con las respuestas a las 4.800 preguntas enviadas por los 257 diputados. Legisladores anticiparon a este medio que dicho documento estaría disponible en los despachos parlamentarios desde esta mañana, es decir, con 24 horas de antelación.

“Se está preparando bien”, aseguran en el entorno del jefe de Gabinete. El ministro ingresará al recinto a las 10:30 de la mañana y prevé ofrecer un discurso de alrededor de una hora. Según su entorno, la exposición será de carácter serio y principalmente técnico, en línea con las respuestas incluidas en el informe escrito que se entregará antes de la sesión.

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Una fuente de La Libertad Avanza detalló: “La regla será un mínimo de cinco minutos por bloque. El tiempo se asignará de manera proporcional a cada uno”. El esquema contempla una primera ronda de intervenciones, en la que nueve bloques menores formularán preguntas durante unos 50 minutos. Posteriormente, Adorni dispondrá de aproximadamente 20 minutos para responder a las consultas planteadas en ese segmento.

En este contexto, también circula un rumor en la Cámara de Diputados sobre la posible intención de La Libertad Avanza de permitir el ingreso de militantes a los balcones del recinto para expresar apoyo al funcionario nacional. Es por eso que el diputado Esteban Paulón presentará hoy una nota solicitando a la Presidencia de la Cámara que no se autorice la entrada de militantes.

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“Es por ello que en virtud de diversas versiones periodísticas que han anunciado la presencia de militantes de La Libertad Avanza en los palcos, quiero expresar mi sincera preocupación por el devenir de los acontecimientos. No es una suposición ni intuición. Es el recuerdo de la mala experiencia vivida en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo en la cual los palcos de la Cámara de Diputados se convirtieron en el escenario para gritos, insultos e interrupciones”, señala el escrito.

Adorni se presentará en el Congreso de la Nación (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El desarrollo de la sesión estará marcado por la posible presencia de distintos ministros en los palcos, según anticipan desde la Casa Rosada, en respaldo al Jefe de Gabinete. La asistencia de funcionarios, sumada a la presencia del presidente, se considera atípica y podría motivar que varios legisladores orienten parte de sus intervenciones hacia los palcos, especialmente si se encuentran ministros como Luis “Toto” Caputo, Sandra Pettovello o Mario Lugones, quienes no han concurrido a las comisiones del Congreso pese a los reiterados pedidos.

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Un diputado opositor advirtió: “Si vienen para respaldar a Adorni, no solo avalan la conducta del jefe de los ministros, sino que también tendrán que escuchar a los diputados, que les van a hablar directamente. No vamos a desaprovechar la oportunidad para dirigirse a quienes se rehúsan a presentarse en el Congreso”.

El Jefe de Gabinete acompañó ayer al Presidente de la Nación a la cena de la Fundación Libertad, en el Golden Center de Parque Norte. Y en la que también participó Karina Milei.

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Durante su exposición, Javier Milei apenas mencionó a Adorni, al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En este sentido, el mandatario nacional lo mencionó sólo fugazmente al destacar: “La victoria de Manuel (en las elecciones) en Ciudad”.