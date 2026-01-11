Ni el físico ni el carisma: el detalle clave que define si habrá una segunda cita

El contacto visual sobresale como factor clave en las primeras citas según un estudio sobre atracción y relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras citas generan una mezcla de expectativa y nerviosismo. En esos momentos, cada gesto, palabra y mirada cobra relevancia. Pero, ¿qué impulsa realmente el deseo de concretar un nuevo encuentro? La respuesta no depende solo de la apariencia o el carisma.

En esa búsqueda, el contacto visual emerge como el elemento clave en las primeras impresiones románticas.

Durante una conversación inicial, las personas interpretan múltiples señales. El modo de mirar, la postura y la dedicación durante el diálogo impactan en la percepción mutua. Las impresiones se establecen en pocos minutos, marcando la diferencia entre una experiencia pasajera y el inicio de una relación. No obstante, el contacto visual, en particular, transmite interés, comodidad y autenticidad, factores valorados en el ámbito afectivo.

El lenguaje corporal comunica de manera inmediata. Los gestos, la sonrisa y el contacto visual conforman una red de señales que guían la interacción. Según estudios difundidos por Psychology Today, mirar a los ojos puede definir el rumbo de una cita.

La investigación de Alexandra Hoffmann revela que el intercambio de miradas predice la probabilidad de una segunda cita (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia detrás del contacto visual

De acuerdo con Alexandra Hoffmann y su equipo, el contacto visual predice la elección de pareja tras una breve conversación. Las investigaciones, difundidas por Psychology Today analizaron las interacciones de 60 personas durante citas rápidas, en las que cada participante asistió a cuatro encuentros de cinco minutos.

El resultado principal indica que quienes compartieron mayor contacto visual tuvieron más probabilidades de elegir a su pareja para una segunda cita.

Los datos detallan que tanto recibir como compartir miradas se relaciona de manera directa con la atracción. El atractivo físico también influyó, aunque el contacto visual resultó más decisivo. Según Hoffmann, el intercambio de miradas genera un vínculo interpersonal que va más allá de la apariencia.

El equipo identificó dos explicaciones posibles. El contacto visual puede interpretarse como una señal de interés o coqueteo, lo que provoca una reacción positiva. Además, mirar a los ojos crea carisma y fortalece la conexión emocional, haciendo que la experiencia resulte más significativa para ambos.

El lenguaje corporal, liderado por el contacto visual, comunica interés, autenticidad y carisma en contextos románticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinculación visual y primeras impresiones

El contacto visual mutuo facilita la construcción de confianza en la primera cita. De acuerdo con los investigadores, las personas perciben mayor atención y compromiso de esa manera, y puede influir en la decisión de continuar el vínculo.

Las impresiones se consolidan en los primeros minutos de la interacción. Los participantes del estudio decidieron si querían una segunda cita después de solo cinco minutos de conversación. El contacto visual, más que el atractivo físico, definió estas decisiones en la mayoría de los casos.

El estudio con citas rápidas concluye que el atractivo físico influye, pero el contacto visual resulta más decisivo en la elección de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo visual no solo transmite interés, también ayuda a reducir la ansiedad y favorece el desarrollo de un ambiente relajado. Los especialistas sugieren que un intercambio de miradas genuino puede aumentar la sensación de afinidad y la percepción de compatibilidad.

Más allá del atractivo físico

La apariencia y la forma de vestir influyen en la primera impresión, pero no resultan decisivas. El estudio de Hoffmann, citado por Psychology Today, señala que el contacto visual supera al atractivo físico como factor determinante. En cambio, recibir una mirada atenta genera confianza y eleva las probabilidades de que la cita avance.

Mirar a los ojos genera confianza, reduce la ansiedad y crea una conexión emocional significativa en los primeros minutos de interacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los hallazgos, las personas que se muestran relajadas y naturales atraen más que quienes adoptan una postura excesivamente formal o distante. La disposición a mirar a los ojos indica apertura al vínculo y genera una mejor impresión. La autenticidad, reflejada en el lenguaje no verbal, favorece el recuerdo positivo tras el encuentro.

El contacto visual adecuado no implica una mirada fija o intimidante, sino una atención equilibrada y respetuosa. Este gesto comunica interés sin invadir el espacio personal del otro.

La autenticidad, reflejada mediante la mirada y otros gestos no verbales, aumenta la memoria positiva tras el encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana

El contacto visual puede aprovecharse en situaciones sociales más allá del ámbito romántico. Mantener una mirada atenta mejora la comunicación, incrementa la empatía y refuerza la confianza en las relaciones interpersonales.

Los especialistas recomiendan preparar el encuentro con tiempo, llegar relajado y prestar atención a las señales del interlocutor. Adaptar la intensidad y la duración del contacto visual permite que la interacción fluya sin incomodidad. La clave está en equilibrar con otros gestos amables.

El estudio destaca que tanto compartir como recibir contacto visual influye de manera positiva en la percepción mutua. Este recurso sencillo puede marcar la diferencia en el desarrollo de nuevas relaciones y fortalecer la conexión entre las personas.

Especialistas enfatizan que integrar contacto visual genuino y lenguaje corporal adecuado potencia la formación de vínculos duraderos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el contacto visual se consolida como el elemento más influyente en la decisión de concretar una segunda cita. Los resultados de la investigación de Hoffmann demuestran que la mirada trasciende el atractivo físico y genera una conexión auténtica.

La ciencia respalda la importancia de atender al lenguaje corporal en los encuentros iniciales. El contacto visual adecuado, la autenticidad en la interacción y la atención al otro constituyen los pilares para forjar relaciones exitosas desde la primera cita.