El periodista Andrzej Poczobut fue liberado tras un intercambio de prisioneros entre Bielorrusia y Polonia

El periodista Andrzej Poczobut permanece en la jaula de los acusados ​​durante una sesión judicial en Grodno, Bielorrusia, el 16 de enero de 2023. (Leonid Shcheglov/Pool vía AP, Archivo)

El destacado periodista Andrzej Poczobut fue liberado de prisión en Bielorrusia en un intercambio con Polonia que también supuso la liberación de un total de 10 detenidos, en un intento del líder autoritario de Bielorrusia por mejorar las relaciones con Occidente, según informaron el martes funcionarios de ambos países.

Poczobut, corresponsal del influyente periódico polaco Gazeta Wyborcza y figura destacada de la minoría polaca en Bielorrusia, cumplía una condena de ocho años de prisión por un caso calificado de motivado políticamente.

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Su detención en 2021 provocó críticas generalizadas en Europa. Posteriormente, fue galardonado con el premio de derechos humanos más prestigioso de la Unión Europea, el Premio Sájarov.

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, describió Poczobut como un símbolo de la lucha por la libertad en Bielorrusia, pero también de la eficacia del Estado polaco para no dejar a nadie atrás.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, saluda al periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut tras su liberación de una prisión en Bielorrusia, luego de un intercambio de prisioneros en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, en un lugar desconocido, Polonia, en esta fotografía distribuida el 28 de abril de 2026. X/@donaldtusk/Handout vía REUTERS

El primer ministro polaco, Donald Tusk, quien recibió a Poczobut en la frontera con Bielorrusia alrededor del mediodía del martes, publicó en X que el periodista se mostró “inquebrantable”. Según Tusk, las primeras palabras de Poczobut fueron sobre sus posibilidades de regresar a su hogar en Bielorrusia, y añadió que Poczobut le respondió: “Solo tú decides. Ahora eres un hombre libre”.

Este intercambio es el último de una serie de liberaciones de prisioneros negociadas por Estados Unidos que han puesto de manifiesto el fortalecimiento de las relaciones entre Minsk y Occidente durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

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Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco declaró que tres de los cinco prisioneros liberados por Bielorrusia llegaron a Polonia a cambio de tres enviados por Polonia a Bielorrusia, y que en total hubo operaciones con otros países en las que participaron 10 de estos prisioneros.

El servicio de prensa presidencial de Bielorrusia informó que en las negociaciones participaron los servicios de inteligencia de siete países. Describió a algunos de los prisioneros que regresaron a Minsk como personas que “llevaron a cabo misiones particularmente importantes para garantizar la seguridad nacional y la capacidad de defensa de nuestro país”.

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El periodista junto al primer ministro.

La agencia estatal de noticias rusa TASS informó que uno de los liberados era Alexander Butyagin, un ciudadano ruso que debía ser extraditado de Polonia a Ucrania por acusaciones relacionadas con excavaciones en Crimea que involucraban artefactos en un sitio que Ucrania considera parte de su patrimonio cultural.

En marzo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó la liberación de 250 presos políticos como parte de un acuerdo con Washington que levantó algunas sanciones estadounidenses.

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Minsk, estrecho aliado de Rusia, lleva años sufriendo aislamiento. Lukashenko ha gobernado esta nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales, tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio en la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

En un artículo publicado en X, el enviado especial de Trump para Bielorrusia, John Coale, afirmó que tres polacos y dos moldavos habían sido liberados como parte del intercambio. Agradeció a Polonia, Moldavia y Rumania por lo que calificó como “su invaluable apoyo”, así como la disposición de Lukashenko a “mantener un diálogo constructivo con Estados Unidos”.

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El periodista Andrzej Poczobut, en la zona reservada para los acusados, durante una vista judicial en Grodno, Bielorrusia, el 16 de enero de 2023. (Leonid Shcheglov/Pool via AP, archivo)

La líder de la oposición bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, declaró a la agencia Associated Press que Poczobut era un héroe que nunca había traicionado sus principios.

“Tras años de detención injusta y aislamiento, por fin puede respirar libremente”, dijo, al tiempo que pedía la liberación de los cientos de presos políticos que siguen entre rejas en Bielorrusia.

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La detención de Poczobut se produjo tras su cobertura de las manifestaciones a favor de la democracia que sacudieron Bielorrusia en 2020 después de las controvertidas elecciones presidenciales que mantuvieron a Lukashenko en el poder.

Decidió quedarse en Bielorrusia a pesar de la brutal represión que siguió, que resultó en más de 65.000 arrestos, miles de palizas policiales y decenas de miles de personas que huyeron al extranjero.

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El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Poczobut fue enviado a una de las prisiones de máxima seguridad más duras del país para cumplir su condena, a pesar de la constante preocupación por su salud.

La organización bielorrusa de derechos humanos Viasna afirmó que al periodista se le negaron repetidamente medicamentos esenciales y se le impidió el contacto con su esposa e hijos. Asimismo, informó que permaneció en aislamiento durante varios meses tras negarse a realizar trabajos que no podía desempeñar debido a su estado de salud.

(con información de AP)