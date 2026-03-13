El regreso a los encuentros cara a cara: el agotamiento en las apps de citas redefine la búsqueda de pareja

El agotamiento emocional domina la experiencia de usuarios en apps de citas, tal como desarrolló el equipo de Infobae al Regreso

En una entrevista durante el streaming de Infobae al Regreso, la periodista Mica Mendelevich advirtió sobre el agotamiento emocional que atraviesan quienes buscan pareja a través de aplicaciones, apoyándose en cifras recientes y tendencias globales.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, se abordó el fenómeno que comienza a desplazar el “levante” virtual hacia un regreso de los encuentros cara a cara. Mendelevich puntualizó: “El 78% de los usuarios de apps de citas siente algún tipo de fatiga emocional. Además, el 69% elimina la aplicación en menos de un mes”.

El cambio en la manera de conocer pareja: de los amigos a Internet

La conversación giró en torno a la transformación de los vínculos amorosos, a partir de un estudio de la Universidad de Stanford de 2019 que mostró cómo en 1995 predominaban los conocidos en común —“el 33% de las parejas se conocía a través de amigos”—, mientras que apenas el 2% iniciaba por Internet. En palabras de Mendelevich: “Para 2017, Internet pasó al primer lugar con el 39%, muy por encima de los encuentros a través de amigos, que bajaron al 20%”.

Aunque las apps siguen liderando, el deseo de encuentros cara a cara comienza a marcar el rumbo en la búsqueda de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, según subrayó la periodista, impactó especialmente en menores de 30 años. Citando el Pew Research Center, resaltó que “las aplicaciones de citas se volvieron la vía principal para los jóvenes”. Sin embargo, advirtió sobre el cambio de tendencia: “Hoy aparecen señales claras de cansancio. La gente se fatiga del swipe, del descarte continuo”.

El desgaste emocional y la fatiga digital en las aplicaciones

La discusión abordó el informe de Forbes Health publicado en 2024, que reveló un dato contundente sobre el desgaste: “El 78% de quienes usan apps de citas declara sentirse agotado emocionalmente”. Mendelevich explicó: “La fatiga es más pronunciada en mujeres, pero afecta a todos. Además, casi el 70% de las aplicaciones descargadas se eliminan en menos de un mes”.

En el intercambio, Gonzalo Aziz comparó la experiencia digital con el exceso de opciones: “Me siento como en un restaurant donde me cambian la carta todo el tiempo. Me agoto”. A lo que Mendelevich respondió: “Eso es lo que hoy muchos manifiestan: el cansancio no es solo físico, también emocional”.

El regreso a los bares y cafés tradicionales refleja una tendencia creciente de los jóvenes hacia los vínculos presenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate abordó las razones detrás de ese hartazgo. Según Mendelevich, “la principal causa no es la seguridad, sino las mentiras: con la edad, con la altura, con los intereses”. La periodista ilustró: “Te dicen que miden 1.80 y después, en persona, no llega a 1.60”.

Cara a cara: el regreso de los encuentros presenciales

Ante el desgaste digital, Mendelevich señaló que las propias plataformas buscan recuperar el contacto presencial. “Tinder lanzó una función para armar reuniones cara a cara, primero en Los Ángeles. Se trata de volver a generar encuentros presenciales, donde después de un filtro online, se concreta el encuentro en persona”.

Plataformas como Tinder lanzan funciones para fomentar encuentros presenciales y contrarrestar el hartazgo digital (REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)

El staff recordó la tradición argentina de conocer parejas en bares o espacios sociales. Malena de los Ríos comentó: “Yo conocí a mi pareja en Kilkenny, en el microcentro porteño”. Mendelevich sumó: “Hoy, los jóvenes vuelven a reunirse en lugares como Café Tabac, que está estallado de juventud”.

El análisis concluyó que, si bien las aplicaciones siguen liderando, “el hartazgo y el deseo de encuentros reales están marcando una nueva tendencia”, según la periodista.

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