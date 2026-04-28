Más de 3.200 kilos de droga valorados en USD 53 millones fueron incautados en operativos marítimos por la Guardia Costera

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó 3,200 kg de cocaína, valorados en más de USD 53 millones, en Port Everglades, Florida. (USCG)

El lunes 27 de abril de 2026, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) descargó más de 3,200 kg de cocaína (7,050 lb) en el puerto de Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida. La droga, con un valor superior a USD 53 millones, fue incautada en dos operativos marítimos realizados en el mar Caribe y el Pacífico Oriental, según un comunicado oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, autoridad federal en seguridad marítima. El procedimiento afecta directamente a las redes de tráfico internacional de estupefacientes y refuerza la estrategia de Estados Unidos para frenar el contrabando hacia su territorio.

La operación estuvo a cargo de la tripulación del USCGC, que entregó el cargamento a las autoridades en tierra. De acuerdo con la Guardia Costera, la interdicción se produjo tras patrullajes específicos en rutas identificadas como principales corredores del narcotráfico marítimo. El valor asignado a la mercancía se basa en estimaciones del precio de la cocaína en el mercado ilícito estadounidense. El hecho representa uno de los mayores decomisos recientes en la región, en un contexto de incremento de incautaciones.

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Según el informe oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, la USCG decomisó más de 231,000 kg (511,000 lb) de cocaína durante 2025, una cifra que triplica el promedio anual de la última década. El fortalecimiento de las operaciones marítimas, la cooperación internacional y programas como la Operación Pacific Viper han sido determinantes para estos resultados. El puerto de Port Everglades se consolida así como punto principal para la transferencia de cargas incautadas y la coordinación institucional.

¿Cuántos kilogramos de cocaína fueron descargados y cuál es su valor?

El decomiso alcanzó 3,200 kg de cocaína (7,050 lb), descargados oficialmente por la tripulación del USCGC Escanaba en Port Everglades. El valor estimado, de acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, supera los USD 53 millones con base en precios promedio del mercado estadounidense de narcóticos.

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Cantidad incautada: 3,200 kg (7,050 lb)

Valor estimado: USD 53 millones

Las cifras fueron confirmadas por el comunicado emitido el mismo 27 de abril por la Guardia Costera de Estados Unidos, autoridad federal en seguridad marítima, disponible en su sitio institucional.

El operativo antidroga se realizó mediante dos interdicciones en el mar Caribe y el Pacífico Oriental, principales rutas del tráfico internacional de cocaína. (USCG)

¿Cómo se ejecutaron los operativos marítimos que permitieron el decomiso?

La incautación fue el resultado de dos interdicciones en rutas marítimas que conectan Sudamérica con el mercado de Estados Unidos. El USCGC realizó los procedimientos durante una de sus patrullas más recientes, enfocados en el mar Caribe y el Pacífico Oriental, regiones identificadas como rutas clave en la lucha contra el tráfico de drogas.

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Según el informe oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, los operativos contaron con la colaboración de agencias federales estadounidenses del ámbito de seguridad y organismos internacionales de justicia y antinarcóticos. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno para debilitar las redes logísticas de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando de estupefacientes.

El comandante del USCGC Escanaba, Nicholas Seniuk, declaró: “La labor de la tripulación refleja lo mejor de nuestro servicio: coraje, vigilancia y un compromiso inquebrantable con la protección del pueblo estadounidense”, según el comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos, autoridad federal en seguridad marítima.

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¿Qué papel tiene Port Everglades en las incautaciones de drogas?

Port Everglades es un punto estratégico para la gestión de cargamentos incautados por la Guardia Costera de Estados Unidos y otras fuerzas federales. Ubicado en el sur de Florida, el puerto sirve como centro logístico para la transferencia, almacenamiento y destrucción de sustancias ilícitas. El flujo de decomisos en este puerto ha aumentado, alineado con el refuerzo de controles marítimos y la intensificación de patrullajes en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, la elección de Port Everglades para las descargas responde a su ubicación táctica y a las facilidades logísticas para procedimientos judiciales y peritajes federales.

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La incautación contribuye a la estrategia de Estados Unidos para reducir el contrabando de estupefacientes y fortalecer la seguridad marítima nacional. (USCG)

¿Cuál es el impacto de la Operación Pacific Viper en los resultados antidrogas?

La Operación Pacific Viper comenzó en agosto de 2025 y tiene como objetivo principal la interdicción de cargamentos de drogas en el Pacífico Oriental. Esta operación ha permitido, según la Guardia Costera de Estados Unidos, incautar más de 97,500 kg (215,000 lb) de cocaína y detener a 160 presuntos narcotraficantes desde su lanzamiento.

Las autoridades resaltan que la coordinación multinacional y la inteligencia compartida han sido determinantes para alcanzar estos resultados. La operación involucra a varias agencias estadounidenses del sector de seguridad y la colaboración de países aliados, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta ante el tráfico ilícito.

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¿Cómo evolucionaron las cifras de decomisos de cocaína en Estados Unidos?

Los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos muestran que en 2025 se incautaron más de 231,000 kg de cocaína, más del triple del promedio anual de la década anterior. Este aumento se atribuye a la intensificación de los patrullajes, el uso de tecnología avanzada y la colaboración internacional.

Decomisos en 2025: 231,000 kg (511,000 lb)

Promedio anual anterior: alrededor de 77,000 kg (170,000 lb)

La Guardia Costera de Estados Unidos atribuye el incremento a la implementación de estrategias como la Operación Pacific Viper y la integración de capacidades de inteligencia marítima.

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La Guardia Costera de Estados Unidos reafirma su compromiso con la protección de las fronteras marítimas y la lucha contra el tráfico de drogas. (USCG)

¿Qué declaraciones oficiales acompañaron el operativo?

Durante la descarga en Port Everglades, el comandante Nicholas Seniuk afirmó: “Cada kilogramo de droga incautada representa menos violencia y mayor seguridad para nuestras comunidades”. Las declaraciones fueron recogidas en el comunicado oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, autoridad federal en seguridad marítima. Las autoridades recalcaron que el éxito de estas operaciones depende de la labor conjunta entre agencias y la cooperación con socios internacionales.

El comunicado institucional de la Guardia Costera de Estados Unidos subraya que los esfuerzos seguirán enfocados en la protección de las fronteras marítimas y la reducción del flujo de drogas hacia Estados Unidos.

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