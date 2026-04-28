“No se trataba de un golpecito”: qué dijo la familia de la nena que tropezó y murió en una escuela de Rosario

Tragedia en Rosario: el papá de la nena que murió en la escuela pide investigar la muerte

El caso de Luna Miqueo Culleo conmocionó a la comunidad educativa de la ciudad de Rosario, después de que se confirmó el fallecimiento de la nena de seis años en el hospital. Permanecía internada después de que habría tropezado con los cordones de su zapatilla en el patio de la escuela y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.

Según pudo saber Infobae, el hecho tuvo lugar el último viernes en la Escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en la intersección de España y Uriburu. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, la menor sufrió el accidente durante el recreo escolar cuando golpeó su cabeza contra un banco de cemento después de tropezar por pisar sus cordones.

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Rápidamente, Luna fue trasladada junto a su padre, Ricardo Abel Miqueo, al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, tras realizarle maniobras de reanimación, lograron estabilizar a la pequeña. A pesar de los esfuerzos, la niña permanecía en situación grave. Se le practicó una tomografía y fue intervenida de urgencia para drenar un coágulo en el cráneo que presionaba su cerebro. La atención médica incluyó vigilancia intensiva y seguimiento continuo durante dos días.

Según el primer parte de la policía, la información aportada por la escuela indicaba que Luna tropezó por tener los cordones de las zapatillas desatados, lo que habría provocado la caída y el golpe fatal. Sin embargo, la familia expresó dudas sobre esta versión y solicitó investigar cabalmente las circunstancias reales del accidente.

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De acuerdo con el relato de Ricardo Miqueo, los profesionales del hospital “hicieron todo lo posible para que se active el cerebro”, pero no hubo forma. Luego de la muerte cerebral, se procedió al proceso de ablación. El director del hospital, Eduardo Casim, destacó la decisión de la familia de donar los órganos de la niña y expresó a la emisora local LT8: “La familia haya tenido la voluntad de que su hija sea donante es un acto de solidaridad”.

La escuela donde murió la nena de seis años

La determinación permitió la donación de riñones, córneas y válvulas cardíacas. El gesto fue reconocido por el personal sanitario, en medio del dolor por la pérdida.

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El lunes, la Escuela Islas Malvinas suspendió las clases por duelo. Dos carteles en la reja de entrada recordaban a Luna y expresaban el dolor de la comunidad educativa. El martes, con el regreso a las aulas, se programó una reunión de padres para abordar lo sucedido.

El padre de Luna manifestó sus dudas sobre la explicación oficial respecto al accidente. Sostuvo que al retirar a su hija de la dirección, las zapatillas estaban atadas tal como él las había dejado en su casa. Pidió que se investigue en profundidad el hecho. “No se trataba de un golpecito, como me dijeron”, insistió. También reclamó el retiro de los bancos de cemento del patio escolar para evitar futuros accidentes y remarcó: “No quiero que haya otra Luna”.

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La familia, en pleno duelo, decidió no hablar aún con los compañeros de Luna ni con otras familias. El padre agregó: “Tampoco queremos culpar a ninguna criatura, pero da impotencia que digan que mi hija tropezó por los cordones”.

Las autoridades decretaron el duelo para este lunes y durante el martes retomaron a la actividad

En ese marco, la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia, Daiana Gallo Ambrosis, explicó que la muerte de Luna “fue un accidente que tuvo el peor de los desenlaces”. Detalló que se activaron todos los protocolos escolares al conocerse el incidente y que el lunes se decretó duelo en la institución. Gallo Ambrosis afirmó que acompañan tanto a la familia como a la comunidad escolar y pidió a las familias que se acerquen a la escuela en caso de dudas para recibir información y contención.

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La directiva sostuvo que, según la investigación en curso, no existen indicios de negligencia ni intervención de terceros y señaló que Luna “se tropieza y se golpea la nariz y la boca” contra un banco.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo judicial de la provincia, ratificó que la causa de muerte de Luna fue un traumatismo de cráneo. El informe médico del hospital precisó que la paciente no presentaba fracturas y que, durante el traslado, sufrió un proceso de broncoaspiración.

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Basándose en esta información, la Fiscalía Regional Segunda de Rosario no solicitó autopsia, considerando suficiente la documentación clínica y la intervención quirúrgica realizada.

El caso fue derivado a la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, la entidad especializada en accidentes viales y delitos culposos de Santa Fe, que prevé tomar declaración a la familia para determinar si se requieren nuevas medidas.

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