El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

La incineración de 4.920 kilogramos de cocaína en Puerto Quetzal marca el mayor decomiso de drogas en Guatemala en 13 años. (fotografía: PNCdeGuatemala)

La incineración de 4.920 kilogramos de cocaína, decomisados en Puerto Quetzal en enero, fue respaldada por un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) presentado el miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad para Incineraciones. El análisis, elaborado por el Laboratorio de Sustancias Controladas del Inacif utilizando un cromatógrafo de gases con detector de masas recientemente adquirido, determinó que la droga contaba con un 55% de pureza, proporcionando sustento técnico al proceso judicial y garantizando la legalidad y confiabilidad de la cadena de custodia.

Esta diligencia se llevó a cabo durante la audiencia de apertura y verificación de reserva de los paquetes incautados y constituye anticipo de prueba según la Ley contra la Narcoactividad. El procedimiento incluyó la toma de muestras, la realización de pruebas presuntivas e instrumentales y la certificación bajo estándares internacionales, todo ello documentado en el dictamen presentado ante el juez.

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El protocolo aplicado permitió la intervención de todas las instituciones del sector justicia, incluyendo el Ministerio Público, la Policía y autoridades judiciales. Esto facilitó la emisión inmediata de la orden de traslado de la droga bajo estrictas medidas de seguridad, culminando con la incineración en el horno especializado del Complejo de Precursores y Sustancias Químicas, ubicado en la finca Estanzuela en Navajas, San José del Golfo. El procedimiento cumplió con los protocolos ambientales de salud y aseguró la eliminación definitiva de las sustancias ilícitas, según indicó el Inacif.

La incineración de 4.920 kilogramos de cocaína en Puerto Quetzal marca el mayor decomiso de drogas en Guatemala en 13 años. (fotografía: PNCdeGuatemala)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó a Diario de Centroamérica que este decomiso representa el mayor en los últimos 13 años, registrado en enero por las fuerzas de seguridad bajo la actual administración. “El mayor decomiso de drogas en los últimos 13 años se registró en enero pasado, cuando las fuerzas de seguridad incautaron 4.9 toneladas de narcóticos”, indicó Villeda.

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El funcionario también precisó que tres de los cinco mayores golpes a las estructuras criminales de narcotráfico ocurrieron durante el mandato del presidente Bernardo Arévalo. Durante la presentación de resultados en el marco de la Enada 2026, el ministro reportó que los datos oficiales abarcan de enero de 2014 a abril de 2026 y comprenden avances en capturas, decomisos y proyectos de infraestructura penitenciaria desde el inicio de su gestión, el 24 de octubre de 2025.

El Inacif acredita la pureza de la droga incinerada con tecnología científica

El Inacif detalló que el reconocimiento pericial de los paquetes se realizó empleando pruebas presuntivas e instrumentales y el cromatógrafo de gases con detector de masas recientemente integrado al laboratorio. Estos procedimientos, certificados internacionalmente, permitieron la confirmación del peso, la cantidad, la pureza y las características de las sustancias en cumplimiento con la normativa nacional.

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El dictamen pericial quedó registrado en el acto judicial, respaldando científicamente la incineración y la validez procesal del anticipo de prueba incorporado a la investigación penal en curso.

Según las autoridades, la participación del Ministerio Público, la Policía y otras instancias de justicia en la diligencia aseguró la legalidad y la transparencia del proceso. El juez ordenó el inmediato traslado del cargamento a la finca Estanzuela, donde se concretó la incineración conforme a los protocolos ambientales.

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De acuerdo con la presentación ante Diario de Centroamérica, el ministro Villeda informó que tres de los cinco principales decomisos recientes se produjeron bajo la administración del presidente Arévalo, lo que refleja la intención de mantener una política de combate frontal al narcotráfico y fortalecer las capacidades de control institucional en Guatemala.

En los primeros cuatro meses del año hemos capturado a 23 personas que tienen requerimientos del extranjero para ser extraditadas, 14 por temas de narcotráfico y nueve por otros delitos”, como parte de las acciones coordinadas contra estructuras criminales, explicó el funcionario.

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Villeda reiteró: “Hemos tenido decomisos históricos, sobre todo en el mes de enero de este año, donde en un solo operativo hemos incautado casi cinco toneladas de cocaína, uno de los mayores decomisos que han existido