Cómo diferenciar una caída de cabello temporal de un problema crónico

La caída de cabello tras infecciones agudas suele ser un proceso temporal y reversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de pelo relacionada con enfermedades, como la gripe o el Covid-19, es un fenómeno habitual y, en la mayoría de los casos, reversible, de acuerdo con expertos en tricología y médicos reconocidos internacionalmente.

Para muchas mujeres adultas, especialmente en el Reino Unido, puede resultar alarmante, pero los especialistas destacan que se trata de un proceso temporal, según Hello Magazine.

La caída de cabello tras infecciones agudas, como gripe, el dengue o el Covid-19, se debe al efluvio telógeno, una reacción a la fiebre alta y la inflamación que altera el ciclo de crecimiento capilar.

El desprendimiento suele comenzar dos o tres meses después de la enfermedad y, aunque puede demorar hasta un año en resolverse, existen tratamientos con respaldo científico —incluidos el minoxidil tópico y el plasma rico en plaquetas— que pueden ayudar a acelerar la recuperación.

Por qué ocurre la caída de cabello tras algunas infecciones

Las mujeres adultas en el Reino Unido reportan episodios de desprendimiento capilar posenfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efluvio telógeno es la causa principal de la pérdida capilar posterior a enfermedades agudas. Sharon Wong, presidenta de The Institute of Trichologists, explicó en el medio citado que, durante infecciones graves, el organismo produce citocinas que alteran el ciclo folicular.

Esto provoca que más cabellos de lo habitual entren prematuramente en la fase de reposo y se desprendan semanas después del episodio febril.

La tricóloga Anabel Kingsley detalló que muchas personas no asocian el inicio de la caída con una enfermedad superada meses atrás, ya que el desprendimiento capilar no es inmediato.

La médica Amy Vowler, especialista del sistema nacional de salud del Reino Unido, recordó que la fiebre y la inflamación pueden afectar el cabello, desencadenando este proceso tras un intervalo de tiempo.

La mayoría de los casos de caída de cabello posinfección se resuelven en el plazo de un año (Imagen ilustrativa de Infobae)

Aunque el episodio de caída puede parecer repentino y preocupante, Wong señaló que el fenómeno es transitorio. El ciclo capilar tiende a estabilizarse por sí solo y, en la mayoría de los casos, la densidad original se recupera en el plazo de hasta un año.

Cómo distinguir el efluvio telógeno de otras formas de alopecia

Diferenciar el efluvio telógeno de otros tipos de alopecia resulta clave para un correcto tratamiento.

Kingsley puntualizó en Hello Magazine que la caída súbita y el aumento de cabellos en la ducha o el cepillo son características del efluvio telógeno, mientras que la alopecia de patrón femenino progresa de forma gradual y la alopecia areata genera zonas circulares sin cabello.

Wong advirtió que si la caída persiste más de seis meses o se acompaña de síntomas como fatiga, pérdida de peso, alteraciones menstruales o áreas localizadas sin pelo, se recomienda consultar a un especialista. Según datos citados por el medio, cerca de ocho millones de mujeres en el Reino Unido enfrentan problemas de pérdida capilar, y el 39% identificó episodios de caída durante la perimenopausia o la menopausia.

La fiebre y la inflamación provocan alteraciones en el ciclo de crecimiento capilar(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamientos efectivos y prevención según expertos internacionales

Los especialistas coinciden en que, aunque no se puede impedir la caída de los cabellos ya afectados por el efluvio telógeno, sí es posible favorecer su recuperación.

Mantener una dieta rica en proteínas y micronutrientes, como vitamina B12, vitamina D, zinc y folatos, es fundamental. El uso de suplementos y tratamientos específicos para el cuero cabelludo puede apoyar la salud de los folículos.

Entre los procedimientos médicos recomendados figuran el minoxidil tópico y el plasma rico en plaquetas, siempre bajo orientación profesional. Wong destacó la importancia de acudir a una valoración individualizada ante cualquier duda, y recordó que adoptar un estilo de vida saludable y la vacunación contra la gripe pueden reducir los riesgos.

La evidencia señala que la caída capilar posenfermedad suele ser temporal. La mayoría de los especialistas consultados por Hello Magazine coincide en que, si bien puede resultar inquietante, la recuperación es posible en la gran parte de los casos siguiendo pautas avaladas científicamente. En caso de que esto no ocurra, la consulta con un especialista es clave.