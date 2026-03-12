Tendencias

Receta de kombucha casera, rápida y fácil

Elaborar esta bebida fermentada en casa es una experiencia sencilla que combina ciencia y tradición. A partir de té, azúcar y un cultivo simbiótico conocido como SCOBY, se obtiene una infusión burbujeante, ácida y dulce, ideal para quienes buscan opciones naturales

Guardar
Es una infusión efervescente, con
Es una infusión efervescente, con sabor ligeramente ácido y dulce, que se puede aromatizar con frutas o especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kombucha, también conocida como “té de burbujas” fermentado, es mucho más que una moda: es casi un ritual para quienes buscan bebidas naturales y un pequeño acto de ciencia casera con una receta totalmente sencilla. Según expertos en cocina, el primer sorbo sorprende: dulzón, ácido y efervescente, casi imposible de olvidar.

En Argentina, esta bebida llegó y se coló en despensas, ferias y dietéticas, y cada vez son más las familias que la preparan en casa. Suele compartirse en rondas, como alternativa fresca para la merienda, en desayunos saludables o simplemente como un mimo digestivo después de la comida.

Receta de kombucha casera

La kombucha casera es una bebida fermentada a base de té negro o verde y azúcar, transformados gracias a un cultivo llamado SCOBY (una colonia simbiótica de bacterias y levaduras). El resultado es una infusión efervescente, con sabor ligeramente ácido y dulce, que se puede aromatizar con frutas o especias. Su versatilidad permite que pueda ser disfrutado en varios momentos del día y en contextos muy variados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 7 a 10 días (con la fermentación incluida)
  • Preparación activa: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 litro de agua
  • 8 gr de té negro o verde (unas 2 cucharaditas colmadas)
  • 80 gr de azúcar común
  • 1 SCOBY de kombucha (se consigue en dietéticas)
  • 150 ml de kombucha ya fermentada (de un lote anterior o de una botella comprada, sin saborizar)
  • Frascos de vidrio limpios y secos (de 1 litro o más)
  • Paño limpio y elástico o hilo para cubrir el frasco
La kombucha casera es una
La kombucha casera es una bebida fermentada a base de té negro o verde y azúcar, transformados gracias a un cultivo llamado SCOBY (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer kombucha casera, paso a paso

  1. Hervir el agua y disolver completamente el azúcar. Agregar el té y dejar infusionar 5 a 8 minutos.
  2. Colar el té y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. Es importante no poner el SCOBY en líquido caliente.
  3. Verter el té endulzado en el frasco de vidrio. Agregar la kombucha ya fermentada y el SCOBY.
  4. Cubrir el frasco con un paño limpio ( que no sea cierre hermético) y sujetar con elástico o hilo. Dejar fermentar en un lugar templado, oscuro y bien ventilado, sin moverlo, entre 7 y 10 días.
  5. Probar a partir del día 7: debe estar ligeramente ácido y con burbujas. Si está demasiado dulce, dejar 1 o 2 días más.
  6. Retirar el SCOBY con las manos limpias y reservar para el próximo lote (con un poco de kombucha para mantenerlo).
  7. Verter la kombucha en las botellas casi hasta el fondo, dejando 2 centímetros sin llenar. Se puede saborizar agregando rodajas de frutas, jengibre o hierbas.
  8. Dejar reposar las botellas 2 días a temperatura ambiente para potenciar la efervescencia. Luego, llevar a la heladera.

Consejos clave: en caso de notar olor desagradable, moho negro o textura viscosa fuera de lo normal, descartar todo y volver a empezar. Usar siempre utensilios bien limpios para evitar contaminación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes revelados y el paso a paso rinde aproximadamente 4 vasos, de 250 mililitros cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 30 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 0 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y los valores nutricionales con precisión dependerán de los ingredientes y sus cantidades específicas, al igual que las porciones de líquido.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, la kombucha casera se puede conservar hasta 2 semanas, bien tapada. Sin embargo, especialistas no recomiendan freezar el fermentado ya que pierde su efervescencia y puede alterar el tradicional sabor.

Temas Relacionados

Recetas de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Una “alarma” exclusiva para erizos? Así es el plan que busca reducir los atropellos en Europa

El avance sobre la sensibilidad auditiva de estos animales posibilita soluciones inéditas dirigidas a frenar los peligros del tránsito y contribuir a la supervivencia del conjunto de la fauna regional

¿Una “alarma” exclusiva para erizos?

Descubren el hueso de un tiranosaurio gigante que pudo ser un “primo” del T. rex

Paleontólogos de los Estados Unidos y el Reino Unido analizaron el fósil encontrado en Nuevo México. Qué pistas revela el hallazgo sobre el desarrollo de los grandes depredadores hace 74 millones de años

Descubren el hueso de un

No son los abdominales: cuál es el ejercicio ideal para marcar el abdomen y perder grasa

Fortalecer la musculatura del núcleo corporal o core permite mejorar la apariencia y la funcionalidad del torso. Especialistas detallan cuáles son las alternativas más eficientes

No son los abdominales: cuál

Dietas adolescentes creadas por IA: nutricionistas advierten sobre errores que ponen en riesgo la salud

Un estudio internacional reveló que los planes alimentarios generados por inteligencia artificial suelen tener carencias calóricas y desequilibrios en los nutrientes. Los nutricionistas señalan que pueden afectar el crecimiento y el metabolismo

Dietas adolescentes creadas por IA:

Receta de torta de aceite, rápida y fácil

Con solo un bol y pocos ingredientes es posible disfrutar un bizcochuelo esponjoso ideal para acompañar el mate o un rico café

Receta de torta de aceite,
DEPORTES
“Hice sobrepasos que no quería”:

“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

TELESHOW
Malena Guinzburg recordó a su

Malena Guinzburg recordó a su padre a 18 años de su muerte: “Te extraño, y mucha gente también”

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

INFOBAE AMÉRICA

Un avión estadounidense de reabastecimiento

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

Estados Unidos sancionó a una red de hackers norcoreanos que generó casi 800 millones de dólares para el programa de misiles de Pyongyang

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100