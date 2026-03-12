Receta de kombucha casera, rápida y fácil

Es una infusión efervescente, con sabor ligeramente ácido y dulce, que se puede aromatizar con frutas o especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kombucha, también conocida como “té de burbujas” fermentado, es mucho más que una moda: es casi un ritual para quienes buscan bebidas naturales y un pequeño acto de ciencia casera con una receta totalmente sencilla. Según expertos en cocina, el primer sorbo sorprende: dulzón, ácido y efervescente, casi imposible de olvidar.

En Argentina, esta bebida llegó y se coló en despensas, ferias y dietéticas, y cada vez son más las familias que la preparan en casa. Suele compartirse en rondas, como alternativa fresca para la merienda, en desayunos saludables o simplemente como un mimo digestivo después de la comida.

Receta de kombucha casera

La kombucha casera es una bebida fermentada a base de té negro o verde y azúcar, transformados gracias a un cultivo llamado SCOBY (una colonia simbiótica de bacterias y levaduras). El resultado es una infusión efervescente, con sabor ligeramente ácido y dulce, que se puede aromatizar con frutas o especias. Su versatilidad permite que pueda ser disfrutado en varios momentos del día y en contextos muy variados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 7 a 10 días (con la fermentación incluida)

Preparación activa: 20 minutos

Ingredientes

1 litro de agua

8 gr de té negro o verde (unas 2 cucharaditas colmadas)

80 gr de azúcar común

1 SCOBY de kombucha (se consigue en dietéticas)

150 ml de kombucha ya fermentada (de un lote anterior o de una botella comprada, sin saborizar)

Frascos de vidrio limpios y secos (de 1 litro o más)

Paño limpio y elástico o hilo para cubrir el frasco

La kombucha casera es una bebida fermentada a base de té negro o verde y azúcar, transformados gracias a un cultivo llamado SCOBY (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer kombucha casera, paso a paso

Hervir el agua y disolver completamente el azúcar. Agregar el té y dejar infusionar 5 a 8 minutos. Colar el té y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. Es importante no poner el SCOBY en líquido caliente. Verter el té endulzado en el frasco de vidrio. Agregar la kombucha ya fermentada y el SCOBY. Cubrir el frasco con un paño limpio ( que no sea cierre hermético) y sujetar con elástico o hilo. Dejar fermentar en un lugar templado, oscuro y bien ventilado, sin moverlo, entre 7 y 10 días. Probar a partir del día 7: debe estar ligeramente ácido y con burbujas. Si está demasiado dulce, dejar 1 o 2 días más. Retirar el SCOBY con las manos limpias y reservar para el próximo lote (con un poco de kombucha para mantenerlo). Verter la kombucha en las botellas casi hasta el fondo, dejando 2 centímetros sin llenar. Se puede saborizar agregando rodajas de frutas, jengibre o hierbas. Dejar reposar las botellas 2 días a temperatura ambiente para potenciar la efervescencia. Luego, llevar a la heladera.

Consejos clave: en caso de notar olor desagradable, moho negro o textura viscosa fuera de lo normal, descartar todo y volver a empezar. Usar siempre utensilios bien limpios para evitar contaminación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes revelados y el paso a paso rinde aproximadamente 4 vasos, de 250 mililitros cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 30 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 0 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y los valores nutricionales con precisión dependerán de los ingredientes y sus cantidades específicas, al igual que las porciones de líquido.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, la kombucha casera se puede conservar hasta 2 semanas, bien tapada. Sin embargo, especialistas no recomiendan freezar el fermentado ya que pierde su efervescencia y puede alterar el tradicional sabor.