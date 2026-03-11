Tendencias

Por qué las personas con alta inteligencia experimentan mayor sensación de soledad, según un psicólogo

Un informe elaborado por el experto Mark Travers para Forbes expuso cómo la adaptación a nuevos entornos y las diferencias en el procesamiento mental contribuyen a que quienes poseen mayor capacidad intelectual eviten la interacción social frecuente

Las personas altamente inteligentes experimentan
Las personas altamente inteligentes experimentan mayores niveles de aislamiento social en comparación con sus pares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que los individuos con una alta capacidad intelectual disfrutan de éxito social choca con una realidad menos visible: muchos de ellos informan sentirse más aislados que sus pares.

Según el análisis del psicólogo Mark Travers para Forbes, investigaciones recientes apuntan a que este fenómeno va más allá de la anécdota y responde a mecanismos psicológicos y evolutivos específicos.

Un estudio publicado en la revista científica British Journal of Psychology analizó datos de más de 15 mil adultos jóvenes y reveló una relación inversa entre frecuencia de interacción social y satisfacción vital en personas altamente inteligentes.

Mientras la mayoría encuentra mayor bienestar en la compañía frecuente de amigos, quienes poseen un coeficiente intelectual superior suelen experimentar mayor satisfacción vital con menor contacto social. Estas diferencias no reflejan necesariamente un rechazo social, sino una forma particular de experimentar la vida en sociedad.

La paradoja de la inteligencia y el bienestar social

La teoría de la sabana
La teoría de la sabana explica que la flexibilidad adaptativa de las mentes inteligentes reduce la necesidad de contacto social constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera razón para explicar este fenómeno proviene de la denominada teoría de la sabana. Esta teoría sugiere que los mecanismos psicológicos asociados al bienestar evolucionaron en entornos ancestrales, donde la interacción continua con círculos sociales reducidos resultaba esencial para la supervivencia, generando fuertes recompensas emocionales.

Según Travers, las personas altamente inteligentes sobresalen por su capacidad de adaptación a entornos evolutivamente novedosos, como las grandes ciudades y la comunicación digital. Esta flexibilidad hace que su satisfacción vital dependa menos de la interacción social constante.

El estudio de British Journal of Psychology encontró que, mientras la mayoría de los participantes informó mayor felicidad al incrementar el contacto con amigos, aquellos con mayor inteligencia mostraron el efecto opuesto: menos contacto social se asoció a una mayor satisfacción vital.

Lejos de implicar una aversión a los demás, esta tendencia refleja que las necesidades psicológicas de las personas inteligentes pueden satisfacerse a través de actividades como el trabajo intelectual, la creatividad o la consecución de metas personales a largo plazo.

Los individuos con alta capacidad
Los individuos con alta capacidad cognitiva manifiestan satisfacción vital prioritariamente a través de actividades intelectuales y creativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis realizado por el psicólogo destacó que estas personas suelen priorizar la profundidad de las relaciones sobre la cantidad de contactos sociales y encuentran sentido en dedicar tiempo a resolver problemas complejos o desarrollar proyectos individuales.

Para quienes presentan un nivel cognitivo alto, los rituales sociales de bajo riesgo, como las charlas informales, pueden percibirse como poco estimulantes. La soledad, en estos casos, no responde a una exclusión social, sino a la búsqueda de actividades percibidas como más significativas.

Por qué la adaptación evolutiva influye en la satisfacción social

El segundo factor identificado por Travers se relaciona con cómo las personas muy inteligentes procesan la información social. La soledad, según la investigación referenciada, no depende de la cantidad de personas en el entorno, sino de la percepción de ser comprendido.

Para quienes poseen una alta capacidad intelectual, encontrar interlocutores con intereses y niveles de análisis similares representa un reto estadístico, lo que puede derivar en un sentimiento de aislamiento.

La dificultad para encontrar interlocutores
La dificultad para encontrar interlocutores con intereses y profundidad similar contribuye al sentimiento de aislamiento en personas muy inteligentes (Crédito: Freepik)

Estudios en neurociencia de universidades europeas referenciados por Forbes evidencian que las personas solitarias procesan la información social de manera particular, mostrando respuestas neuronales menos alineadas con las de su entorno.

En la práctica, quienes piensan con mayor abstracción pueden percibir que ven el mundo de forma diferente, lo que dificulta la conexión con la mayoría.

El razonamiento abstracto, la tendencia al análisis detallado y la preferencia por conversaciones con mayor profundidad conceptual suelen chocar con los códigos de interacción social habituales.

De acuerdo con Travers, quienes buscan matices y disfrutan de la teoría pueden ser catalogados de pensar demasiado por su entorno. Esto promueve que, para encajar, muchas personas inteligentes opten por simplificar sus ideas o reprimir su curiosidad, lo cual resulta agotador y puede generar lo que los expertos denominan aislamiento existencial.

Estudios de neurociencia evidencian respuestas
Estudios de neurociencia evidencian respuestas neuronales diferenciadas en la percepción social de quienes presentan altos niveles de abstracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aislamiento no siempre se traduce en falta de relaciones sociales, sino en la sensación de que el mundo interior resulta inaccesible para los demás, lo que incrementa la percepción de soledad incluso rodeado de gente.

Cuando la diferencia intelectual genera desafíos sociales

El experto distinguió entre la soledad elegida y la soledad como experiencia dolorosa. Muchas personas altamente inteligentes buscan espacios de soledad para pensar, crear o dedicarse a tareas profundas, asociando estos momentos a la productividad y la regulación emocional. En contraste, la soledad no deseada surge cuando las relaciones existentes se perciben como insuficientes.

La frontera entre ambos estados puede ser difusa en quienes poseen una inteligencia elevada, ya que su preferencia por la independencia y la interacción cognitiva suele reducir la frecuencia de las interacciones sociales, lo que incrementa el riesgo de experimentar soledad.

Travers destacó que la clave
Travers destacó que la clave para el bienestar social en personas inteligentes radica en relaciones profundas y comunidades afines más que en la cantidad de contactos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo subrayó que la inteligencia no determina un destino de soledad, sino que implica necesidades sociales diferentes. También señaló que, en lugar de maximizar el número de contactos, resulta más efectivo buscar comunidades con afinidades intelectuales o priorizar relaciones profundas con pocos colegas.

Reconocer que la menor satisfacción con el contacto social responde a una preferencia cerebral por otras recompensas, como la creatividad o el logro intelectual, puede reducir la autocrítica y ayudar a comprender la experiencia de aislamiento desde una perspectiva científica.

