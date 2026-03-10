Ni por la mañana ni por la noche: cuál es el mejor momento del día para ducharse, según dermatólogos

Los dermatólogos enfatizan que no existe un momento universal óptimo para ducharse y la clave está en adaptar la rutina a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cuál es el mejor momento para ducharse no tiene una única respuesta universal, según especialistas consultados por SELF. Expertos en dermatología coinciden en que la regularidad y la adaptación a las necesidades individuales son factores cruciales para preservar la higiene y proteger la barrera cutánea.

De acuerdo con los dermatólogos citados por SELF, el momento ideal para ducharse depende de los hábitos, el tipo de piel y la rutina diaria. Los profesionales insisten en que no existe una regla definitiva entre la ducha matutina o nocturna; la clave es la constancia y elegir el horario que mejor se adapte a los objetivos personales, como eliminar el sudor nocturno, remover la suciedad acumulada o atender necesidades dermatológicas específicas.

Un grupo de dermatólogos estadounidenses, entre ellos la Dra. Ife J. Rodney, profesora asociada de dermatología en la Universidad Johns Hopkins, y el Dr. Gary Goldenberg, profesor clínico asociado de dermatología en la Universidad de Mount Sinai, señalan que lo más importante es mantener una rutina diaria constante de higiene, sin que el momento sea determinante. Goldenberg precisa: “No hay una mejor opción definitiva, todo se reduce a la preferencia personal”, en diálogo con SELF.

Entre los argumentos para ducharse en la mañana, Goldenberg destaca la eliminación del sudor y la grasa producidos durante el sueño, lo cual resulta especialmente útil para quienes sudan mucho al dormir o tienen piel grasa.

Optar por una ducha matutina ayuda a eliminar el sudor y la grasa acumulada durante la noche, especialmente en personas con piel grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por la ducha nocturna, según la Dra. Cindy Wassef, profesora asistente de dermatología en la Universidad Rutgers, permite retirar bacterias, hongos y contaminantes acumulados durante el día. Wassef recomienda esta opción para asegurar que la piel llegue limpia a la cama y destaca que así se preserva la limpieza de la ropa de cama entre lavados.

Rodney agrega que la noche suele ser el momento ideal para aplicar crema hidratante, cuando es más sencillo dedicar el tiempo necesario para restaurar la humedad cutánea y reforzar la protección de la piel.

Recomendaciones según el tipo de piel y los hábitos diarios

Existen situaciones en las que el horario de la ducha puede influir en la salud cutánea. Para personas con afecciones como eccema o psoriasis, Goldenberg subraya que lo más relevante es la forma en que se realiza la ducha: recomienda limitar el baño a entre cinco y diez minutos, emplear siempre agua tibia y aplicar crema hidratante poco después de secarse.

Rodney suele aconsejar la ducha nocturna a quienes padecen estos trastornos, ya que ayuda a eliminar irritantes y reforzar la protección cutánea, según sintetiza SELF.

En el caso de quienes practican ejercicio con frecuencia, los especialistas coinciden en que es esencial ducharse al terminar la actividad, lo que contribuye a prevenir brotes de acné, foliculitis o infecciones. Si el ejercicio se realiza en la mañana o al final del día, la recomendación es ducharse inmediatamente después.

Se recomienda limitar el baño a entre cinco y diez minutos, usar agua tibia y aplicar crema hidratante después para cuidar la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas expuestas a suciedad en el trabajo o durante actividades recreativas deben procurar ducharse al llegar a casa. Rodney enfatiza la importancia de no dejar que los residuos de suciedad permanezcan en la piel ni en la ropa de cama.

Quienes tienen piel grasa se benefician generalmente de la ducha matutina, útil para eliminar el exceso de grasa y controlar el brillo. En climas cálidos y húmedos, podría recomendarse ducharse dos veces al día, por la mañana y por la noche, como mencionó Goldenberg a SELF.

Consejos básicos para una higiene óptima al ducharse

Los dermatólogos resaltan que, independientemente del horario, existen principios esenciales para una buena higiene. Wassef recomienda limitar la ducha a un máximo de diez minutos y elegir agua tibia, ya que el agua excesivamente caliente puede resecar la piel.

Rodney, citada por SELF, sugiere evitar jabones con fragancia y preferir fórmulas suaves, ya que los productos perfumados pueden causar irritación.

Las fórmulas suaves de jabón ayudan a mantener el equilibrio natural de la piel, según especialistas dermatológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wassef advierte que las esponjas de baño no son recomendables porque acumulan bacterias y hongos. Tras la ducha, el secado debe realizarse con pequeños golpes, sin frotar, para conservar la humedad cutánea.

Elegir el momento para la ducha es una decisión individual vinculada tanto a preferencias personales como a necesidades de salud, siempre en sintonía con las recomendaciones de los dermatólogos citados por SELF.