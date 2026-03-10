Tendencias

Ni por la mañana ni por la noche: cuál es el mejor momento del día para ducharse, según dermatólogos

Especialistas explican qué factores influyen al elegir el horario de la ducha y por qué la decisión depende de los hábitos, la piel y la rutina diaria

Guardar
Los dermatólogos enfatizan que no
Los dermatólogos enfatizan que no existe un momento universal óptimo para ducharse y la clave está en adaptar la rutina a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cuál es el mejor momento para ducharse no tiene una única respuesta universal, según especialistas consultados por SELF. Expertos en dermatología coinciden en que la regularidad y la adaptación a las necesidades individuales son factores cruciales para preservar la higiene y proteger la barrera cutánea.

De acuerdo con los dermatólogos citados por SELF, el momento ideal para ducharse depende de los hábitos, el tipo de piel y la rutina diaria. Los profesionales insisten en que no existe una regla definitiva entre la ducha matutina o nocturna; la clave es la constancia y elegir el horario que mejor se adapte a los objetivos personales, como eliminar el sudor nocturno, remover la suciedad acumulada o atender necesidades dermatológicas específicas.

Un grupo de dermatólogos estadounidenses, entre ellos la Dra. Ife J. Rodney, profesora asociada de dermatología en la Universidad Johns Hopkins, y el Dr. Gary Goldenberg, profesor clínico asociado de dermatología en la Universidad de Mount Sinai, señalan que lo más importante es mantener una rutina diaria constante de higiene, sin que el momento sea determinante. Goldenberg precisa: “No hay una mejor opción definitiva, todo se reduce a la preferencia personal”, en diálogo con SELF.

Entre los argumentos para ducharse en la mañana, Goldenberg destaca la eliminación del sudor y la grasa producidos durante el sueño, lo cual resulta especialmente útil para quienes sudan mucho al dormir o tienen piel grasa.

Optar por una ducha matutina
Optar por una ducha matutina ayuda a eliminar el sudor y la grasa acumulada durante la noche, especialmente en personas con piel grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por la ducha nocturna, según la Dra. Cindy Wassef, profesora asistente de dermatología en la Universidad Rutgers, permite retirar bacterias, hongos y contaminantes acumulados durante el día. Wassef recomienda esta opción para asegurar que la piel llegue limpia a la cama y destaca que así se preserva la limpieza de la ropa de cama entre lavados.

Rodney agrega que la noche suele ser el momento ideal para aplicar crema hidratante, cuando es más sencillo dedicar el tiempo necesario para restaurar la humedad cutánea y reforzar la protección de la piel.

Recomendaciones según el tipo de piel y los hábitos diarios

Existen situaciones en las que el horario de la ducha puede influir en la salud cutánea. Para personas con afecciones como eccema o psoriasis, Goldenberg subraya que lo más relevante es la forma en que se realiza la ducha: recomienda limitar el baño a entre cinco y diez minutos, emplear siempre agua tibia y aplicar crema hidratante poco después de secarse.

Rodney suele aconsejar la ducha nocturna a quienes padecen estos trastornos, ya que ayuda a eliminar irritantes y reforzar la protección cutánea, según sintetiza SELF.

En el caso de quienes practican ejercicio con frecuencia, los especialistas coinciden en que es esencial ducharse al terminar la actividad, lo que contribuye a prevenir brotes de acné, foliculitis o infecciones. Si el ejercicio se realiza en la mañana o al final del día, la recomendación es ducharse inmediatamente después.

Se recomienda limitar el baño
Se recomienda limitar el baño a entre cinco y diez minutos, usar agua tibia y aplicar crema hidratante después para cuidar la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas expuestas a suciedad en el trabajo o durante actividades recreativas deben procurar ducharse al llegar a casa. Rodney enfatiza la importancia de no dejar que los residuos de suciedad permanezcan en la piel ni en la ropa de cama.

Quienes tienen piel grasa se benefician generalmente de la ducha matutina, útil para eliminar el exceso de grasa y controlar el brillo. En climas cálidos y húmedos, podría recomendarse ducharse dos veces al día, por la mañana y por la noche, como mencionó Goldenberg a SELF.

Consejos básicos para una higiene óptima al ducharse

Los dermatólogos resaltan que, independientemente del horario, existen principios esenciales para una buena higiene. Wassef recomienda limitar la ducha a un máximo de diez minutos y elegir agua tibia, ya que el agua excesivamente caliente puede resecar la piel.

Rodney, citada por SELF, sugiere evitar jabones con fragancia y preferir fórmulas suaves, ya que los productos perfumados pueden causar irritación.

Las fórmulas suaves de jabón
Las fórmulas suaves de jabón ayudan a mantener el equilibrio natural de la piel, según especialistas dermatológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wassef advierte que las esponjas de baño no son recomendables porque acumulan bacterias y hongos. Tras la ducha, el secado debe realizarse con pequeños golpes, sin frotar, para conservar la humedad cutánea.

Elegir el momento para la ducha es una decisión individual vinculada tanto a preferencias personales como a necesidades de salud, siempre en sintonía con las recomendaciones de los dermatólogos citados por SELF.

Temas Relacionados

DermatólogosEstados UnidosDra. Ife J. RodneyDr. Gary GoldenbergRutina De Higiene PersonalSalud CutáneaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Blanco, rosa y marrón: cómo encontrar el ruido más efectivo para dormir mejor

Especialistas en sueño destacan que la respuesta a cada sonido depende tanto de la sensibilidad individual como del ambiente. Qué tener en cuenta para alcanzar un descanso reparador

Blanco, rosa y marrón: cómo

Por qué los frutos secos no son recomendables durante carreras de alto rendimiento

Los expertos sugieren priorizar fuentes de carbohidratos de fácil asimilación para mantener el rendimiento y evitar complicaciones digestivas

Por qué los frutos secos

Terapia con ventosas: qué es, cómo se aplica y qué dice la evidencia científica

Aunque la técnica gana adeptos entre atletas y personas con dolor muscular, los expertos advierten que existen pocas pruebas científicas sólidas sobre sus beneficios

Terapia con ventosas: qué es,

Caminata taichí: una práctica sencilla con beneficios reales

Los expertos coinciden en que el ejercicio fortalece piernas y tronco, mejora la propiocepción y ayuda a reducir la ansiedad. Su práctica diaria resulta accesible y segura para personas de distintas edades

Caminata taichí: una práctica sencilla

Ingredientes saludables y recetas rápidas impulsan el auge de postres proteicos

La combinación de alimentos como el queso cottage y el yogur permite preparar dulces saciantes y personalizables en menos de 15 minutos, facilitando su inclusión en diversos patrones alimentarios, incluidos los veganos y cetogénicos

Ingredientes saludables y recetas rápidas
DEPORTES
Michael Jordan rechaza el debate:

Michael Jordan rechaza el debate: “No hay un mejor de todos los tiempos en la NBA”

La abrupta caída de Aaron Hernández: de super estrella de la NFL a convertirse en un criminal preso de una enfermedad

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

100 hamburguesas, una noche de

100 hamburguesas, una noche de radio y un debut legendario: la historia detrás del ritual secreto de Elvis que unió a Memphis

Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

EN VIVO: Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Teherán “no terminó” y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo del régimen

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra