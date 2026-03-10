Bad Bunny cumple 32 años: sus looks más icónicos que marcan una nueva era en la moda

El icono de la música urbana nunca pasa desapercibido gracias a una propuesta visual que incluye gorros extravagantes, gafas oscuras y prendas que desafían los límites de la moda (EFE)

Bad Bunny celebra hoy su cumpleaños número 32. A lo largo de su carrera, el artista puertorriqueño convirtió cada aparición en una oportunidad para sorprender al público con atuendos audaces y originales.

Desde colores vibrantes hasta siluetas poco convencionales, sus looks en el escenario reflejan una propuesta visual que marcó tendencia dentro de la música urbana y en la moda.

Conjunto monocromático blanco con guantes

El conjunto monocromático blanco y los guantes deportivos que lució en el Super Bowl 2026 reflejan la apuesta del artista por la sofisticación minimalista en sus shows más vistos (REUTERS)

En su presentación de medio tiempo del Super Bowl 2026, optó por un conjunto completamente blanco. Llevó pantalón y sudadera de algodón, camiseta de cuello alto y guantes deportivos, todos en la misma gama. Las zapatillas acompañaron la propuesta monocromática y amplia.

Sudadera gris, shorts cortos y accesorios deportivos

La combinación de sudadera gris, shorts coloridos y accesorios deportivos en Argentina resalta el estilo relajado y vibrante que caracteriza a Bad Bunny sobre el escenario

Una sudadera gris ligera y amplia formó la base de un look casual en su show en Argentina, donde los shorts cortos con estampado colorido fueron el punto de atención. Calcetas blancas, zapatillas deportivas y una banda en la cabeza completaron la imagen, reforzada por gafas oscuras.

Traje sastre en tono crema, corbata y gafas rectangulares

El traje sastre en tono crema y las gafas rectangulares elegidos para el show de River Plate muestran el gusto del cantante por lo clásico con un giro contemporáneo

El artista eligió para el show de River Plate en Argentina, un traje sastre color crema de líneas clásicas y sobrias, con camisa, corbata y pantalón en la misma paleta. Solo unas gafas rectangulares transparentes destacaron como accesorio.

Gorro aviador, guantes estampados y jeans

El gorro aviador, los guantes estampados y los jeans claros conforman un look invernal desenfadado que destaca la creatividad y el atrevimiento del puertorriqueño

Un gorro tipo aviador en felpa marrón fue protagonista en el mismo show con una combinación con sudadera beige y pantalón de jean claro. Los guantes blancos con detalles oscuros sumaron contraste, mientras que las gafas negras reforzaron el aire desenfadado.

Camisa de cuadros azul, capucha y shorts

La camisa de cuadros azul, la capucha y los shorts claros en los Latin Grammy 2025 presentan una mezcla de comodidad y originalidad con detalles personales únicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante su presentación en los Latin Grammy 2025 usó una camisa de cuadros azul con capucha que se combinó con shorts claros en un look donde una toalla verde colgando del cinturón añadió un toque personal.

Camiseta deportiva azul y pantalón ancho oscuro

La camiseta deportiva azul y el pantalón ancho oscuro evocan un estilo beisbolero casual, donde los accesorios suman personalidad a la propuesta urbana de Bad Bunny (Europa Press)

Un estilo beisbolero surgió con una camiseta azul con número estampado y mangas blancas, pantalón ancho oscuro y gorra durante uno de sus shows. Los anteojos negros completaron el conjunto, marcado por el contraste entre las prendas.

Gorro de peluche amarillo y conjunto blanco

El gorro de peluche amarillo y el conjunto blanco muestran cómo el cantante experimenta con texturas y tonos para lograr atuendos inolvidables (AFP)

Un gorro y guantes de peluche amarillo destacaron en un outfit total white, compuesto por un buzo y un pantalón de algodón. Los anteojos oscuros y el calzado deportivo mantuvieron el conjunto sencillo y uniforme.

Abrigo largo de peluche blanco y gafas de sol

El abrigo largo de peluche blanco y la cadena plateada durante los iHeartRadio Music Awards 2025 evidencian el gusto de Bad Bunny por la extravagancia y el contraste en sus apariciones públicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los iHeartRadio Music Awards 2025, un abrigo extra largo de peluche blanco, con textura voluminosa y corte hasta el suelo, cubrió por completo el torso y los brazos del artista. Bajo el abrigo, se asomó un pantalón oscuro que contrastó con la luminosidad de la prenda principal. Los anteojos de sol negros y una cadena gruesa plateada alrededor del cuello funcionaron como los únicos accesorios evidentes en este vestuario.

Traje burdeos con detalles en el cuello y accesorios urbanos

El traje burdeos con aplicaciones brillantes y accesorios urbanos fusiona elegancia y rebeldía, reafirmando la imagen camaleónica del artista en cada presentación (EFE/ Angel Colmenares)

El look que eligió para uno de sus conciertos, estuvo dominado por un conjunto de saco y pantalón de corte recto en tela burdeos, con una textura que sugiere terciopelo o pana. El cuello de la chaqueta presentó aplicaciones de pedrería o pequeños brillos, generando un contraste visual con el resto de la prenda.

Combinó este conjunto con una camisa blanca y una corbata en tono oscuro. Como accesorios, utilizó guantes de cuero burdeos, una gorra negra ajustada hacia atrás y zapatillas deportivas blancas con detalles oscuros.

Camisa roja corta, pantalón negro y tocado con gorra

La camisa roja corta, el pantalón negro de talle alto y el tocado con bufanda de pedrería en Los Ángeles reflejan la audacia de Bad Bunny para incorporar detalles brillantes y combinaciones inesperadas en sus atuendos escénicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición en Los Ángeles, llevó una camisa roja corta y rígida junto a pantalón negro de talle alto. Sobre la gorra negra, una bufanda con pedrería se ató bajo el mentón. Una cadena y reloj dorados, además de un micrófono brillante, aportaron destellos metálicos.

Overol de mezclilla y camiseta blanca sin mangas

El overol de mezclilla azul y la camiseta blanca sin mangas, acompañados de accesorios como la gorra marrón y cadenas, exhiben la inclinación del artista por un look relajado y urbano durante los Premios Billboard 2023 de la música latina (Foto AP/Marta Lavandier)

El vestuario para su presentación en los Premios Billiboard 2023 de la música latina consistió en un overol de jean azul de corte holgado, con tirantes clásicos y bolsillos visibles en el torso y las piernas. Bajo el overol, llevó una camiseta blanca sin manga.

Como accesorios, utilizó una gorra marrón colocada hacia atrás, anteojos de montura delgada, un collar de cuentas blancas, una cadena plateada y un reloj metálico. El look se completó con zapatillas deportivas blancas.