Anne Hathaway apuesta por el azul petróleo para su estilismo en Naciones Unidas

Anne Hathaway deslumbra en Nueva York con un estilismo de Giorgio Armani inspirado en la moda cinematográfica (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La reciente aparición de Anne Hathaway en la sede de Naciones Unidas en Nueva York atrajo las miradas tanto por su papel institucional como por su apuesta estilística. La actriz, galardonada con el Oscar y a punto de estrenar la esperada secuela de “El diablo viste de Prada”, asistió al evento como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres.

Allí, en el marco del Día Internacional de la Mujer y en un acto enfocado en el acceso a la justicia, compartió protagonismo con figuras como Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz.

El vestuario elegido por Hathaway fue un guiño evidente a su personaje más recordado, Andy Sachs, aunque con una vuelta de tuerca cromática que no pasó inadvertida. Si en la película de 2006 el azul cerúleo marcó un hito en la cultura pop, esta vez la actriz optó por un sofisticado azul petróleo, un tono profundo y moderno que algunos describen como teal o azul pato.

La elección no solo marcó distancia con el icónico cerúleo, sino que reafirmó la vigencia de la elegancia asociada al universo de la moda.

El azul petróleo se consolida como tendencia gracias a la elección de Anne Hathaway en Naciones Unidas (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El conjunto, íntegramente de Giorgio Armani y perteneciente a la colección ready-to-wear Primavera/Verano 2026, estaba compuesto por varias piezas de seda satinada. La chaqueta, ligeramente entallada, destacaba por su manga francesa y un sutil volumen abullonado en los hombros, lo que otorgaba estructura y presencia.

Bajo la chaqueta, Hathaway llevó una camisa con cuello de volantes que aportaba un matiz romántico. La parte inferior del atuendo consistía en pantalones capri con pequeñas aberturas laterales que, pese al aire relajado, mantenían la formalidad necesaria para la ocasión.

Las botas de tacón alto y punta afilada, también de Armani y confeccionadas en piel, completaban el estilismo con un enfoque contemporáneo. Para romper el monocromatismo, la actriz eligió un bolso morado, un accesorio inesperado que sumó contraste y personalidad. Las joyas, piezas doradas de Bvlgari, aportaron un toque clásico y sofisticado, una constante en las elecciones públicas de Hathaway.

La combinación de estos elementos resultó en un look que capturó la esencia de la moda actual y, al mismo tiempo, rindió homenaje a la influencia duradera de su personaje en “El diablo viste de Prada”.

La actriz homenajea a su personaje de “El diablo viste de Prada” con un look sofisticado y contemporáneo (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La referencia a Andy Sachs parece deliberada, especialmente en el contexto del inminente estreno de la secuela del filme, cuyo rodaje comenzó en Manhattan y está generando expectativa. Este gesto estilístico de Hathaway puede interpretarse como una forma sutil de prepararse para el regreso a uno de los personajes más influyentes de la historia del cine de moda.

Otros looks de Anne Hathaway

El abrigo de plumas oscuro y los anteojos de sol XXL aportan misterio al look de Anne Hathaway en la Fashion Week de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para el desfile de Ralph Lauren en la Fashion Week de Nueva York 2026, Anne Hathaway eligió un conjunto que destacó por el uso de unos anteojos de sol oscuros de gran tamaño que cubrieron buena parte del rostro, aportando un aire de misterio.

Un abrigo de plumas en tonos oscuros, con textura voluminosa, se apoyó sobre los hombros, añadiendo dramatismo al vestido largo negro. El cabello, suelto y con ondas suaves, enmarcó la cara sin ocultar los accesorios.

Anne Hathaway apuesta por un corset negro y pantalón de mezclilla de tiro alto para un concierto en la ciudad (Captura de video/Redes sociales)

El corset negro de acabado brillante fue el protagonista del look que eligió para el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York, combinado con un pantalón de mezclilla de tiro alto. Un cinturón negro con hebilla metálica completó la combinación. El maquillaje fue discreto y el peinado sencillo, dejando el rostro despejado.

El maquillaje de sombra azul metálica resalta en el estilismo de Anne Hathaway junto a un vestido de lentejuelas (The Grosby Group)

La sombra de ojos azul metálico fue el elemento más llamativo del maquillaje de este look y contrastó con el vestido de lentejuelas en tono azul intenso. El diseño de tirantes y el drapeado lateral de la prenda aportaron movimiento y brillo. Sandalias azules de tiras finas complementaron la propuesta.

El abrigo largo negro y el vestido translúcido definen la silueta sofisticada de Anne Hathaway en una de sus recientes apariciones (The Grosby Group)

Este conjunto se caracterizó por la silueta alargada y la combinación de texturas oscuras. Un abrigo largo negro cubrió un vestido con falda amplia y cuerpo de tejido translúcido. El bolso estructurado y los zapatos de punta afilada reforzaron el aire sobrio. Además, presentó un gesto serio y maquillaje neutro.

La camisa blanca de popelina y la falda de lentejuelas en franjas decoran el look de Anne Hathaway en una noche de gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Met Gala 2025, optó por un peinado recogido en una media cola alta que generó un efecto voluminoso y elegante. La camisa blanca de popelina, con mangas abullonadas y escote amplio, se combinó con una falda larga de lentejuelas en franjas negras y plateadas.

El collar de gran tamaño, decorado con piedras azules y blancas, atrajo la atención hacia el cuello. El maquillaje favoreció una piel luminosa y labios en tonos suaves, en un ambiente iluminado por luz artificial.