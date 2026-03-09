Tendencias

Cuáles son los 5 hábitos silenciosos que afectan la estabilidad emocional de las parejas

El pódcast On Purpose, Jay Shetty, experto en bienestar emocional y relaciones, advierte que existen gestos sutiles que pueden generar distancia y desgaste afectivo incluso en relaciones aparentemente estables. Cómo identificarlos

La falta de respeto y reconocimiento en la pareja origina sentimientos de soledad e incrementa la ansiedad relacional, según Jay Shetty ((Podcast Jay Shetty))

Un pequeño gesto sin respuesta, una palabra que no llega, la rutina que avanza sin pausas ni preguntas. Jay Shetty, autor y presentador del pódcast On Purpose, advierte que las relaciones pueden enfriarse lejos de las disputas abiertas: cinco hábitos cotidianos logran distanciar a las parejas de manera casi imperceptible, según el análisis presentado por el programa. On Purpose subraya que la desconexión emocional puede instalarse aun cuando la vida digital mantiene a las personas en contacto permanente.

De acuerdo con Shetty, “vivimos conectados, pero muchos nos sentimos profundamente desconectados en nuestras relaciones”. El presentador señaló que pocas veces se revisó la manera en que se amó o se comunicó y que los vínculos solían arrastrar patrones aprendidos. “A muchos nunca nos enseñaron cómo es realmente el amor sano”, afirmó el conductor.

A continuación, los cinco hábitos que, según el pódcast, pusieron a prueba a las parejas sin que lo advirtieran.

1. El impacto de la falta de respeto y reconocimiento

Según Jay Shetty, el respeto implica mucho más que cortesía. “El respeto es cómo alguien trata tu realidad”, explicó en On Purpose. La diferencia entre “no estoy de acuerdo contigo” y “no te tomo en serio” pudo definir si la pareja se percibió como un espacio seguro o como una fuente de ansiedad.

Registrar y reprochar cada acción en la vida en pareja transforma la relación en una contabilidad emocional dañina, destaca el pódcast On Purpose (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, Shetty plantea que cuando la apreciación se convierte en solo una responsabilidad y el reconocimiento se desvanece, el resentimiento llena el vacío. "Sentir que la pareja comprendía y valoraba el vínculo, sostiene la conexión", resume.

Cuando falta, las personas cambian la forma de interactuar y pueden sentirse solas incluso acompañadas. El presentador sugiere preguntarse: “¿En qué momentos te sentiste visto y reconocido? ¿Cuándo realmente te percibiste invisible o ignorado?”. Asimismo, advierte que sin respeto ni reconocimiento, la relación se transforma “en ansiedad con buenos recuerdos”.

2. Cuando la equidad se transforma en contabilidad emocional

El segundo hábito, según Shetty, es “llevar la cuenta”. Esta práctica implica registrar quién toma la iniciativa, quién dice “te amo” o quién asume las tareas, y usar esa información para reproches. “Llevar la cuenta convierte la conexión en venganza”, sostiene Shetty. El acto de dar pierde generosidad y se vuelve una transacción. La solución no es ignorar los desequilibrios, sino plantearlos con honestidad: “El amor sano dice: ‘Me siento presionado. Necesito más apoyo. Noto lo que me das, pero siento que llevo esto solo’”.

La desconexión emocional puede surgir incluso cuando existe comunicación digital constante entre los miembros de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando crece el resentimiento, la conversación deja de centrarse en necesidades y pasa a girar en torno a heridas. Según On Purpose, las parejas saludables responde a las solicitudes de conexión el 86% de las veces, mientras que las que atravieran una crisis solo lo hacen un 33%.

3. Estilos de conflicto y el costo de no nombrarlos

La manera de discutir puede ser más corrosiva que el conflicto mismo, señala Shetty. El presentador clasificó tres estilos: desahogarse, esconderse y explotar. Si estos mecanismos no se identifican, tienden a chocar y escalar.

“La mayoría de las relaciones no se desmoronan por grandes traiciones, sino por cómo dos personas pelean —o no—”, señaló. La clave, según Shetty, no es la compatibilidad de estilos, sino la capacidad de reparar después de un desacuerdo: “Los estilos de conflicto no determinan la compatibilidad, la reparación sí”.

4. El método XYZ para expresar necesidades sin reproches

El cuarto hábito que aborda el experto es la comunicación de necesidades. Shetty introduce el método XYZ: “Cuando tú haces X, yo siento Y. ¿Cómo podemos trabajar juntos para llegar a Z?”.

Patrones cotidianos imperceptibles, como la falta de apreciación y el desequilibrio emocional, son causas frecuentes de distanciamiento de pareja según On Purpose (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el diálogo de Jeremy y Richard, ejemplificó: “Cuando dejaste las migas en el mostrador tras limpiar la casa, sentí que no valoraste el trabajo que pongo en el hogar. ¿Qué podemos hacer para sentirnos cómodos en ese espacio?”.

La clave es partir de hechos y asumir la responsabilidad de los propios sentimientos, sin exigir a la pareja que se defendiera. Shetty recomienda este modelo para evitar generalizaciones y acusaciones.

5. La importancia de acuerdos realistas para reparar la confianza

El último hábito presentado en On Purpose se enfoca en la reconstrucción de la confianza con acuerdos realistas y de corto plazo. Shetty sugiere compromisos de 30 días, donde ambas partes definen límites y necesidades, y al cumplirse el plazo, se revisan los avances juntos.

Este método permite avanzar en pequeños pasos hacia un cambio duradero. El compromiso real se construye en actos recurrentes y compartidos, y esa constancia diaria sienta las bases para reconstruir la confianza.

