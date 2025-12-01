España

Una psicóloga explica cuáles son las tres etapas de una relación de pareja: “Muchas se quedan atrapadas en la segunda”

Reconocer las diferencias y afrontar los conflictos juntos permite a las parejas evolucionar hacia una relación más madura, superando la visión idealizada del enamoramiento inicial y fortaleciendo el vínculo afectivo

La psicóloga Silvia Severino junto a una imagen de recurso de una pareja. (Montaje de Infobae/Canva/TikTok/@silviaseverinopsico)

Las relaciones de pareja atraviesan un proceso que, según la psicóloga Silvia Severino, se compone de tres fases fundamentales: enamoramiento, desencanto e independencia. “Toda relación pasa por estas tres etapas, pero en consulta veo que se quedan atrapadas en la segunda”, afirma Severino en una de sus publicaciones de su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico), donde comparte consejos sobre relaciones de pareja y divulga sobre salud mental y psicología.

Durante la primera fase, el enamoramiento, la experiencia se caracteriza por una intensa carga emocional y una visión idealizada de la pareja. “Todo es emoción, ilusión y química. Idealizas al otro, ves su potencial y no hay problemas”, explica. Sin embargo, la psicóloga advierte que este periodo inicial tiene un carácter transitorio: “Esa etapa no dura para siempre”.

El desencanto, segunda etapa del proceso, supone un punto de inflexión en la dinámica de la pareja. Para Severino, “es cuando empiezas a ver al otro como realmente es. Ya no todo son risas ni mariposas. Aparecen las diferencias, los silencios y las dudas”. La especialista sostiene que muchas personas interpretan erróneamente este momento como el final del amor, cuando “en realidad es el comienzo de un amor real”.

Independencia y madurez en la relación

La tercera fase, la independencia, representa para la psicóloga la consolidación de una relación madura y auténtica. “Aquí aprendéis a comunicaros sin culpas, a ser vosotros mismos sin perder la unión”, indica Severino. En este estadio, la clave no reside en evitar los conflictos, sino en afrontarlos de manera conjunta: “Aquí entendéis que no se trata de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos juntos con madurez”, concluye.

Cómo pasar a la tercera fase

La transición desde la segunda hasta la tercera fase no es sencilla. Ambos miembros de la pareja deben afrontar retos personales y compartidos para alcanzar una estabilidad emocional y afectiva. Según detalla un artículo del portal Psicología y mente, este recorrido implica superar fases marcadas por la individualización, el conflicto y, finalmente, la consolidación de un vínculo más maduro.

Durante la etapa de divergencia, cada persona comienza a reafirmar su identidad y a reclamar el reconocimiento de sus propios derechos dentro de la relación. Este proceso suele ir acompañado de una tendencia a rechazar la dependencia y a exigir mayor ternura, tiempo o igualdad. En este contexto, uno de los miembros puede manifestar su agobio ante las demandas de la pareja, mientras que el otro resalta los descuidos y la sensación de ser absorbido por la actitud exigente de su compañero.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El resultado de esta polarización suele ser una relación paralela, en la que las experiencias compartidas disminuyen y surge la sensación de incomprensión mutua. La comunicación íntima se deteriora por el temor a reproches o al retraimiento del otro, lo que provoca una creciente distancia emocional y la percepción de extrañeza entre los miembros de la pareja.

En este momento, ambos miembros adquieren habilidades para afrontar las divergencias sin dejar que estas se acumulen, confrontar sus limitaciones y vacíos, y buscar una complementación auténtica. La pareja aprende a aceptar la realidad del otro y a valorar el crecimiento que surge de la superación de los problemas.

Al alcanzar la etapa de convivencia, la pareja profundiza en su amor y recupera la confianza perdida. Se produce una reconquista que permite reconstruir el vínculo y prepararse para evolucionar. Aunque los problemas persisten, la pareja ya es capaz de afrontarlos en un clima de aceptación, comprensión y autenticidad. El diálogo se vuelve más íntimo y la confianza se restablece, lo que facilita la expresión de opiniones sin temor. Es más, el conocimiento profundo del otro favorece una actitud más flexible y menos rígida, lo que conduce a una adaptación mutua. Ambos miembros aprenden a cambiar aquello que es posible y a aceptar lo que no se puede modificar, siempre desde el respeto. Las diferencias y los motivos de discusión no desaparecen, pero se gestionan en un ambiente libre de reproches y culpabilizaciones.

