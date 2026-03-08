De Budapest a Río: las cafeterías más bellas y emblemáticas del mundo

Repartidos en las principales ciudades de Europa y América, estos cafés destacan por su valor arquitectónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas ciudades, las cafeterías no solo sirven bebidas: son templos donde la historia respira entre mesas de mármol, lámparas de cristal y conversaciones que aún parecen flotar en el aire.

Cada rincón conserva huellas de escritores, músicos, políticos y soñadores que, generación tras generación, buscaron inspiración o refugio detrás de una taza humeante. Entrar en estos cafés es sumergirse en la atmósfera de épocas en las que la creatividad, la elegancia y la vida social se mezclaban en un ritual cotidiano.

En esos lugares, el café es solo el inicio de un viaje al corazón de la cultura europea y americana.

1. Café Nueva York, Budapest

Un palacio ecléctico convertido en epicentro de la vida intelectual húngara y símbolo del esplendor de la Budapest dorada

El Café Nueva York es conocido como uno de los cafés más bellos del mundo. Abierto desde 1894 en un palacio de estilo ecléctico, su interior deslumbra con columnas de mármol, frescos y lámparas de cristal entre relieves dorados. Este espacio fue el epicentro de la vida intelectual húngara durante la Edad de Oro de Budapest, donde escritores y artistas compartían ideas y creaban obras fundamentales.

Tras superar daños durante las guerras y una época como tienda de deportes, el café fue restaurado y hoy revive el esplendor del Imperio Austrohúngaro, con música en vivo y una atmósfera única.

2. Café de la Paix, París

Elegancia y tradición frente a la Ópera Garnier, donde confluyen historia y sofisticación parisina desde el siglo XIX

El Café de la Paix se encuentra frente a la Ópera Garnier y es un símbolo de la elegancia parisina. Desde 1862, sus salones Napoleón III han recibido a escritores, artistas y viajeros de todo el mundo. La decoración suntuosa y su ubicación privilegiada lo convierten en un punto de encuentro imprescindible en París.

Destacan su sopa de cebolla y la fina repostería, que acompañan una experiencia marcada por más de 160 años de historia y tradición en los Grandes Bulevares.

3. Caffè Florian, Venecia

Bajo los pórticos de San Marcos, este café histórico ofrece un viaje directo al corazón veneciano desde 1720

El Caffè Florian es el café más antiguo de Italia, con actividad ininterrumpida desde 1720 bajo los pórticos de la Plaza de San Marcos. Sus salas están decoradas con espejos, maderas talladas y pinturas que narran la historia de Venecia.

Fue pionero en admitir mujeres y preferido por figuras como Casanova o Lord Byron. La música en vivo de la Orchestra del Florian y la vista a la basílica hacen de una simple taza de café una experiencia veneciana inigualable.

4. Les Deux Magots, París

Café literario en Saint-Germain-des-Prés que fue cuna de debates, arte y filosofía en la París intelectual

Les Deux Magots, en Saint-Germain-des-Prés, es emblema de la vida literaria y filosófica de París. Desde 1884, su ambiente de bistró clásico ha visto pasar a figuras como Sartre, Beauvoir y Picasso, convirtiéndose en un lugar donde las ideas y el arte se sirven junto al café.

El premio literario que otorgan anualmente y su ubicación frente a la iglesia más antigua de la ciudad refuerzan su estatus como punto clave de la cultura francesa.

5. Confeitaria Colombo, Río de Janeiro

Salón Belle Époque con espejos y vitrales, testigo de la vida social y política carioca desde 1894

La Confeitaria Colombo es un ícono de la Belle Époque brasileña. Fundada en 1894, sorprende con sus espejos belgas y vitrales que iluminan el salón principal. Fue centro de la vida política y social de Río de Janeiro, y aún hoy se destaca por su té de la tarde y dulces portugueses.

Cada detalle arquitectónico transporta a los visitantes al refinamiento de finales del siglo XIX en el corazón carioca.

6. Gran Caffè Gambrinus, Nápoles

Tradición napolitana y arte se encuentran en este histórico salón junto a la Plaza del Plebiscito

El Gran Caffè Gambrinus es sinónimo de historia y tradición napolitana. Desde 1860, sus salones decorados con estucos dorados y pinturas han recibido a personajes ilustres y mantienen viva la costumbre del “caffè sospeso”, gesto solidario que forma parte de la identidad local.

Ubicado junto a la Plaza del Plebiscito, sigue siendo el lugar preferido para disfrutar de un espresso y la repostería típica de Nápoles.

7. Café Tomaselli, Salzburgo

Refugio centenario de la cultura austríaca y punto de encuentro de músicos y pensadores en el centro de la ciudad

El Café Tomaselli es el café más antiguo de Austria, con raíces en 1700. Su ambiente de casa aristocrática y las “Kuchendamen” que ofrecen tartas tradicionales crean una experiencia única.

Mozart y los fundadores del Festival de Salzburgo frecuentaron este lugar, que sigue siendo símbolo de la cultura y el arte en la ciudad.

8. Café Américain, Ámsterdam

Icono Art Deco y refugio bohemio en Leidseplein, donde la historia y el diseño neerlandés se dan cita

El Café Américain es una obra maestra del Art Deco neerlandés. Abierto desde 1902 en el Hotel Americain, destaca por sus lámparas Tiffany y grandes vitrales. Artistas, escritores y bohemios han hallado aquí su refugio en pleno Leidseplein.

Su atmósfera sofisticada y su condición de monumento nacional lo convierten en un escenario ideal tanto para un desayuno tranquilo como para una cena elegante bajo la emblemática torre de la Escuela de Ámsterdam.