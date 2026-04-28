Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

Wagner Vallecillo y Pablo Emilio Reyes Theodore acordaron dar seguimiento técnico a reformas del proceso penal en el Congreso Nacional de la República. (Foto: Ministerio Público)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, puso en marcha la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, un mecanismo clave para la articulación entre las distintas instituciones vinculadas al sistema judicial del país.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Poder Judicial explicó que esta iniciativa busca retomar el trabajo conjunto de los actores judiciales, recordando que la comisión fue creada bajo el decreto legislativo 248-2010 con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional.

PUBLICIDAD

Vallecillo dijo que “Este día nos tiene aquí la reactivación de una Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, en donde estamos convocando a varios sectores que tienen que ver con justicia”.

En consecuencia, convocó a la primera sesión de la comisión para el miércoles 29 de abril a las 17:00 en el salón de prensa del Poder Judicial, donde se espera la participación de representantes de diversas instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia.

PUBLICIDAD

El presidente de la CSJ sostuvo que el país necesita instituciones fuertes, capaces de actuar con seriedad, coordinación y sentido de urgencia ante los desafíos judiciales, especialmente en un escenario donde la demanda ciudadana por una justicia eficaz sigue en aumento.

Resultados tangibles

También puntualizó que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal no debe ser vista como un espacio meramente formal, sino como una herramienta para articular esfuerzos, mejorar procesos y generar resultados tangibles.

PUBLICIDAD

El Poder Judicial convocó a representantes de seguridad y justicia a la primera sesión de la comisión, programada para el 29 de abril en Tegucigalpa.

Vallecillo llamó a los operadores de justicia a trabajar bajo una visión común, reforzando la coordinación interinstitucional y guiando sus acciones hacia resultados verificables.

Entre los principales objetivos de esta reactivación se encuentran la revisión de prioridades del sistema penal, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre instituciones y la mejora en la capacidad de respuesta ante las necesidades del país.

PUBLICIDAD

Vallecillo insistió: “Honduras requiere menos discursos y más acciones concretas que permitan avanzar en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente y confiable”.

Múltiples desafíos

La reactivación de esta comisión sucede en un momento en el que el sistema de justicia penal enfrenta múltiples desafíos estructurales, entre ellos la mora judicial, la limitada coordinación entre instituciones, la sobrecarga de casos y las exigencias ciudadanas por procesos más transparentes y ágiles.

PUBLICIDAD

Durante los últimos años, diversos sectores han señalado la necesidad de fortalecer los espacios de articulación interinstitucional, especialmente entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, los cuerpos de investigación y entidades de seguridad, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y mejorar la eficacia en la persecución del delito.

En este contexto, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se posiciona nuevamente como un instrumento clave para ordenar prioridades, definir estrategias conjuntas y dar seguimiento a políticas públicas orientadas a mejorar el sistema penal.

PUBLICIDAD

Uno de los principales objetivos de la reactivación es revisar prioridades del sistema penal y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional. (Foto: Cortesía El Heraldo)

Su reactivación responde también a la necesidad de generar mayor confianza en la institucionalidad, en un entorno donde la percepción ciudadana sobre la justicia ha estado marcada por cuestionamientos en cuanto a eficiencia, transparencia y resultados.

Repuestas articuladas

Además, la dinámica del crimen y la complejidad de los casos penales en el país requieren una respuesta más coordinada y técnica, lo que hace indispensable que las instituciones trabajen de manera articulada.

PUBLICIDAD

La primera reunión de la comisión marcará el punto de partida para definir una hoja de ruta destinada a atender los principales problemas del sistema de justicia penal, con énfasis en la eficiencia, la coordinación y la obtención de resultados.