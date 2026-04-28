El gobierno de Nicaragua respalda el desarrollo de una vacuna rusa contra el dengue

La Organización Panamericana de la Salud advierte que ninguna vacuna puede aplicarse masivamente sin superar con éxito los ensayos clínicos regulados. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una década después de la primera promesa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a respaldar públicamente una vacuna rusa contra el dengue, cuya producción y ensayos clínicos se anuncian como el resultado directo de la cooperación bilateral con Moscú, pero sobre la que persisten numerosas incógnitas técnicas y regulatorias sobre su seguridad, eficacia y uso futuro en Nicaragua.

El anuncio sitúa a Nicaragua en una posible posición protagónica en la lucha contra el dengue, justo cuando el país enfrenta una incidencia significativa de la enfermedad y carece de una vacuna disponible en su sistema nacional de inmunización, informó el medio Confidencial.

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En la semana epidemiológica número 16 de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua reportó 1,828 casos de dengue diagnosticados, con un promedio cercano a 17 personas afectadas diariamente entre enero y abril, según los datos analizados por Confidencial. Esta cifra evidencia la circulación activa del virus a pesar de una tendencia descendente después de un pico máximo de 175 casos en la tercera semana del año.

La delegación diplomática rusa en Managua, citada por Confidencial, anunció que la vacuna rusa se desarrolló “a petición de Ortega” y la calificó como una “moderna vacuna recombinante”, describiéndola como parte de una tecnología médica de vanguardia y ejemplo de cooperación tecnológica con Nicaragua.

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Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA) de Rusia, declaró que “la vacuna ya está lista y en breve comenzarán los ensayos clínicos”, pero ni la diplomacia rusa ni el régimen han hecho públicos datos técnicos sobre su eficacia, cobertura contra los diversos serotipos del virus ni su nombre comercial.

Imagen de archivo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anuncia el respaldo oficial a la vacuna rusa contra el dengue, en medio de dudas regulatorias y técnicas./(REUTERS/Oswaldo Rivas)

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los ensayos clínicos constituyen una fase obligatoria en el desarrollo de vacunas, en la que deben aplicarse bajo condiciones controladas para evaluar sus efectos sobre la salud antes de recibir aprobación preliminar o certificaciones regulatorias. Ninguna vacuna puede ser utilizada en programas de salud pública sin superar primero este proceso, remarca la OPS.

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La recurrencia de promesas de una vacuna rusa contra el dengue en Nicaragua presenta antecedentes precisos. En 2016, durante la inauguración de la planta del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, responsable de formular el nuevo inoculante junto a científicos nicaragüenses y rusos, Skvortsova —entonces ministra de Salud rusa— y Ortega anunciaron una ampliación de la cooperación para producir vacunas contra el dengue a nivel local. Sin embargo, ni en esa ocasión ni en 2023, cuando la promesa se reeditó, se ofrecieron datos sobre los plazos para la distribución, cobertura frente a los cuatro serotipos del dengue o la respuesta inmunitaria generada.

Durante 2025, el Ministerio de Salud nicaragüense informó que la planta Mechnikov avanzaba en el llenado, envasado y empaque de la vacuna rusa Convacell, anunciada desde 2022. Un médico especialista en salud pública, entrevistado bajo anonimato por Confidencial, afirmó entonces: “No tengo conocimiento de ninguna prueba que se haya realizado, ni ninguna evaluación, para una certificación de producción de vacunas”.

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La cooperación con Moscú y las dudas regulatorias

El proceso de desarrollo de esta vacuna se encuadra dentro de un marco de cooperación que viene tomando forma desde 2013, cuando Nicaragua figuraba como uno de los países a introducir eventualmente un inoculante contra el dengue, tras intentos en Estados Unidos y Brasil que no se concretaron en la región, según declaraciones de Socorro Gross, exrepresentante de la OPS en el país.

Desde la inauguración de la planta Mechnikov, las autoridades nicaragüenses han insistido en el carácter estratégico de este centro como productor y distribuidor de vacunas. En octubre de 2016, Ortega y el director ejecutivo del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, Roberto López, reiteraron planes para elaborar vacunas contra el dengue en Managua, una etapa que quedó únicamente en anuncios públicos.

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El dengue y la estrategia sanitaria en Nicaragua

Nicaragua reporta 1,828 casos de dengue en 2026, una enfermedad transmitida por el zancudo aedes aegypti. (Foto: Difusión Minsa)

El dengue es una enfermedad viral que, según la OPS, afecta a personas de todas las edades y puede cursar desde fiebre leve hasta cuadros graves. El control de la enfermedad en Nicaragua se orienta actualmente a la prevención, el combate al mosquito y la atención de casos, sin incorporar ninguna vacuna en las campañas de inmunización pública, confirma Confidencial.

Hasta el 18 de abril de 2026, Nicaragua acumula 1,828 casos de dengue confirmados —el dato más reciente disponible—, pero la circulación del virus persiste y la ausencia de soluciones vacunales acreditadas sigue dejando al país sin alternativas preventivas farmacológicas en el corto plazo.

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