Pan campesino acompañado de lentejas y cilantro fresco, una combinación nutritiva, casera y llena de sabor tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay aroma que transporte más a la infancia o a la cocina de antaño que el del pan casero recién horneado. Desde temprano, el olor invita a detenerse y recordar reuniones familiares, charlas junto a la mesa y tardes en las que el tiempo parecía suspenderse. El crujido de la corteza y la miga tibia unen generaciones, evocando recetas transmitidas de abuelos a nietos y el arte de amasar en familia, una costumbre que persiste en muchos hogares argentinos.

En Argentina, la masa del panificado acompaña desde desayunos hasta meriendas y cenas. Es la base de mil variantes: desde el clásico casero chaqueño, hasta los bollitos rápidos para la tarde, ideales cuando se busca algo fácil y sin vueltas. Su versatilidad permite adaptarlo a distintas costumbres regionales y gustos personales, integrando semillas, quesos o hierbas, y convirtiéndolo en un infaltable en mesas de todo el país, tanto en celebraciones como en la rutina diaria.

Receta de masa de pan rápida y fácil

La masa de pan rápida y fácil es una preparación básica, ideal para quienes buscan un paificado casero sin complicaciones. Se trata de una mezcla simple de harina, levadura, agua, poco aceite y un toque de azúcar, que se amasa, se deja levar y se hornea. El resultado: pan suave, con corteza fina y miga aireada.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Primer levado: 45 minutos

Armado y segundo levado: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 kg de harina común (000 o 0000)

1/2 taza de azúcar (aprox. 100 g)

1 huevo

50 g de levadura fresca (o 15 g de levadura seca)

Leche o agua tibia para diluir la levadura (aprox. 100 ml)

1 pocillo de aceite (40 cc)

1 cucharada de sal

500 ml de agua (aproximado, la masa debe quedar blanda pero no pegajosa)

Una canasta rústica con pan vienés de chipotle, crujiente por fuera y suave por dentro, sobre una mesa de madera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer masa de pan rápida y fácil, paso a paso

Disolver la levadura en 100 ml de leche o agua tibia junto con 1 cucharadita de azúcar. Tapar y dejar espumar (debe formar burbujas). En un bol grande, colocar el huevo batido, el aceite, el resto del azúcar y la sal. Agregar la levadura activada y la mitad del agua. Incorporar la harina de a poco, mezclando con la mano o cuchara. Agregar más agua si es necesario hasta formar un bollo blando, apenas pegajoso. Pasar a la mesada enharinada y amasar 10 minutos hasta que la masa esté lisa, suave y elástica. Colocar el bollo en un bol aceitado, tapar y dejar levar en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño (aproximadamente 45 minutos). Volcar la masa, desgasificar y armar bollitos o panes a gusto. Distribuir en una asadera aceitada y enharinada. Dejar levar 15 minutos más. Pintar con huevo batido (opcional) para dar brillo. Cocinar en horno bajo (mínimo, 160-170℃) durante 15-20 minutos, o hasta que estén apenas dorados y suenen huecos al golpear la base. Enfriar sobre rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes y el paso a paso tienen como resultado una porción de entre 20 y 24 pancitos medianos o 3 panes grandes para hacer rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 23 g

Proteínas: 3 g

Los datos numéricos señalados son estimaciones y el valor nutricional exacto depende de cuáles ingredientes se utilizaron y la cantidad en específico para la preparación.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan casero se conserva 2 a 3 días en bolsa o tupper, fuera de la heladera. Freezado, dura hasta 2 meses. Siempre conviene envolver bien para evitar que se reseque y mantenga su corteza crujiente e interior suave.