No hay aroma que transporte más a la infancia o a la cocina de antaño que el del pan casero recién horneado. Desde temprano, el olor invita a detenerse y recordar reuniones familiares, charlas junto a la mesa y tardes en las que el tiempo parecía suspenderse. El crujido de la corteza y la miga tibia unen generaciones, evocando recetas transmitidas de abuelos a nietos y el arte de amasar en familia, una costumbre que persiste en muchos hogares argentinos.
En Argentina, la masa del panificado acompaña desde desayunos hasta meriendas y cenas. Es la base de mil variantes: desde el clásico casero chaqueño, hasta los bollitos rápidos para la tarde, ideales cuando se busca algo fácil y sin vueltas. Su versatilidad permite adaptarlo a distintas costumbres regionales y gustos personales, integrando semillas, quesos o hierbas, y convirtiéndolo en un infaltable en mesas de todo el país, tanto en celebraciones como en la rutina diaria.
Receta de masa de pan rápida y fácil
La masa de pan rápida y fácil es una preparación básica, ideal para quienes buscan un paificado casero sin complicaciones. Se trata de una mezcla simple de harina, levadura, agua, poco aceite y un toque de azúcar, que se amasa, se deja levar y se hornea. El resultado: pan suave, con corteza fina y miga aireada.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Primer levado: 45 minutos
- Armado y segundo levado: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 kg de harina común (000 o 0000)
- 1/2 taza de azúcar (aprox. 100 g)
- 1 huevo
- 50 g de levadura fresca (o 15 g de levadura seca)
- Leche o agua tibia para diluir la levadura (aprox. 100 ml)
- 1 pocillo de aceite (40 cc)
- 1 cucharada de sal
- 500 ml de agua (aproximado, la masa debe quedar blanda pero no pegajosa)
Cómo hacer masa de pan rápida y fácil, paso a paso
- Disolver la levadura en 100 ml de leche o agua tibia junto con 1 cucharadita de azúcar. Tapar y dejar espumar (debe formar burbujas).
- En un bol grande, colocar el huevo batido, el aceite, el resto del azúcar y la sal. Agregar la levadura activada y la mitad del agua.
- Incorporar la harina de a poco, mezclando con la mano o cuchara. Agregar más agua si es necesario hasta formar un bollo blando, apenas pegajoso.
- Pasar a la mesada enharinada y amasar 10 minutos hasta que la masa esté lisa, suave y elástica.
- Colocar el bollo en un bol aceitado, tapar y dejar levar en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño (aproximadamente 45 minutos).
- Volcar la masa, desgasificar y armar bollitos o panes a gusto. Distribuir en una asadera aceitada y enharinada.
- Dejar levar 15 minutos más.
- Pintar con huevo batido (opcional) para dar brillo.
- Cocinar en horno bajo (mínimo, 160-170℃) durante 15-20 minutos, o hasta que estén apenas dorados y suenen huecos al golpear la base.
- Enfriar sobre rejilla antes de consumir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes y el paso a paso tienen como resultado una porción de entre 20 y 24 pancitos medianos o 3 panes grandes para hacer rebanadas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 2 g
- Carbohidratos: 23 g
- Proteínas: 3 g
Los datos numéricos señalados son estimaciones y el valor nutricional exacto depende de cuáles ingredientes se utilizaron y la cantidad en específico para la preparación.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan casero se conserva 2 a 3 días en bolsa o tupper, fuera de la heladera. Freezado, dura hasta 2 meses. Siempre conviene envolver bien para evitar que se reseque y mantenga su corteza crujiente e interior suave.