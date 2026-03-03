Semana de la Moda de París: los impactantes looks de las celebridades en el evento de Dior

El photocall de Dior en París reunió a figuras internacionales cuyas elecciones de estilo anticipan tendencias de la próxima temporada

No todas las historias de la Semana de la Moda de París se escriben sobre la pasarela. En la tarde del 3 de marzo, el acceso al desfile Otoño/Invierno 2026-2027 de Dior se convirtió en un fenómeno propio, donde el photocall rivalizó en atención y creatividad con la colección presentada.

Entre flashes y miradas expectantes, una constelación de figuras internacionales mostró cómo la moda femenina se reinventa a través de detalles, referencias históricas y apuestas personales en el epicentro de la moda mundial.

La escena adquirió un tono tan relevante como el propio desfile, pues las elecciones de estilo de cada invitado reflejaron las tendencias que definirán la próxima temporada. El evento se celebró en París, dentro del calendario oficial, que abarca del 2 al 10 de marzo.

Anya Taylor-Joy

La propuesta de la actriz de cine internacional apostó por el minimalismo escultural con un vestido de seda y capa asimétrica, reflejando la visión depurada de Dior REUTERS/Stephane Mahe

La actriz Anya Taylor-Joy personificó el minimalismo escultural. El vestido de seda en tono rosa melocotón, protagonista de su look, evidencia la inclinación de Dior por siluetas limpias y materiales con profundidad visual. Una capa asimétrica envuelve los hombros, eliminando las mangas convencionales y definiendo una figura monolítica.

El efecto moiré de la tela añade un brillo sutil, mientras el corte midi resaltó el calzado como parte integral del conjunto. Los mules blancos de tacón alto, con tira trasera y adorno frontal, introdujeron una referencia retro y veraniega.

El estilismo se completó con una coleta alta pulida y maquillaje en tonos tierra, logrando una armonía monocromática cálida. La ausencia de joyas enfatiza el concepto de lujo silencioso, un sello de la maison para esta temporada.

Florence Hunt

La apuesta de la estrella de series juveniles combinó una chaqueta sastre de hombros marcados y falda degradada, fusionando la elegancia clásica con matices góticos REUTERS/Stephane Mahe

La interpretación de Florence Hunt reimaginó el New Look de Dior bajo una perspectiva gótica. Su chaqueta negra de sastrería exhibió hombros marcados y cintura definida, adornada por volantes deshilachados que bordean solapas y puños.

Bajo la chaqueta, una camisa blanca de cuello cerrado aportó contraste y rigor académico. La falda de gran volumen, confeccionada en un tejido degradado de gris a negro, introduce una dimensión rebelde y urbana. El peinado se mantuvo natural, con un recogido bajo y mechones sueltos, mientras el maquillaje minimalista centró la atención en la piel y las cejas. Este estilismo equilibra la elegancia de la alta costura con una estética grunge.

Emily Ratajkowski

La propuesta de la modelo y empresaria incorporó una blusa arquitectónica de seda marfil y pantalón negro, mostrando un enfoque vanguardista y sobrio REUTERS/Stephane Mahe

La modelo Emily Ratajkowski apostó por el minimalismo de vanguardia mediante una blusa de seda marfil con escote halter cruzado y paneles laterales que caen hasta el suelo, transformando el top en una declaración arquitectónica. El pantalón negro de sastrería relajada sirvió como anclaje visual, permitiendo que el brillo de la prenda superior resalte.

El calzado negro de punta cuadrada contribuyó a estilizar la silueta, y la ausencia de accesorios refuerza el concepto de lujo silencioso. El maquillaje ahumado en tonos tierra y los labios nude, junto al cabello suelto y natural, consolidaron una imagen etérea y urbana.

Macaulay Culkin

La elección del actor reconocido mezcló referencias nostálgicas y streetwear de lujo con un suéter ilustrado y detalles inesperados REUTERS/Stephane Mahe

El actor Macaulay Culkin sorprendió con un suéter blanco que lleva la ilustración de "The Very Hungry Caterpillar" de Eric Carle y el logo de Dior en relieve. El estilismo se complementó con camisa azul de popelina, vaqueros rectos y sneakers con monograma “Oblique”. Las gafas oscuras y las uñas rojas aportaron un guiño artístico y genderless. Esta propuesta fusionó el universo infantil con el streetwear de lujo.

Shay Mitchell

La versión de la actriz de producciones internacionales reinterpretó la moda sesentera con un conjunto en pata de gallo y accesorios retro REUTERS/Stephane Mahe

La actriz Shay Mitchell homenajeó la sofisticación de los años 60 con un conjunto de dos piezas en pata de gallo. La chaqueta entallada marcó la cintura, mientras la minifalda introdujo un giro juvenil y contemporáneo.

Los accesorios, un clutch negro voluminoso y zapatos Mary Jane con correas, añadieron texturas y refuerzan la inspiración retro. El peinado semirrecogido con volumen y flequillo recordó a Brigitte Bardot, y el maquillaje en tonos bronceados mantuvo el equilibrio visual. Este look demostró la versatilidad del tweed en clave moderna.

Ever Anderson

La preferencia de la joven actriz en ascenso por un abrigo-vestido estructurado y accesorios cromáticos sumó madurez y funcionalidad a la escena REUTERS/Stephane Mahe

Ever Anderson eligió un abrigo-vestido de lana gris jaspeada, una prenda estructurada con escote en V, cintura marcada y caída fluida hasta media pantorrilla. Los botones frontales y bolsillos laterales subrayaron el carácter funcional del diseño.

El bolso burdeos aportó un punto focal cromático, mientras los peep-toe negros con iniciales doradas “CD” en el empeine refuerzan la identidad de marca. Las gafas cat-eye y el cabello ondulado completan una imagen de elegancia madura y sofisticada. El maquillaje neutro permitió que los accesorios destaquen.

Alexa Chung

La combinación de la presentadora y escritora británica fusionó estampados florales y accesorios negros, equilibrando lo bucólico y la sofisticación moderna REUTERS/Stephane Mahe

El estilo británico de Alexa Chung se fusionó con la alta costura francesa en un conjunto de camisa fluida y minifalda rígida, ambas con estampado floral bucólico.

El contraste entre las siluetas y la elección de accesorios negros, como el clutch y las sandalias de tacón fino, evita una imagen excesivamente pastoral. El cabello bob natural y el maquillaje “cara lavada” potenciaron la frescura y funcionalidad del look, afianzando su coherencia con la identidad de Dior.

Priyanka Chopra

La propuesta de la actriz y productora integró sastrería clásica y texturas étnicas, destacando una falda brocada y pañuelo artesanal REUTERS/Stephane Mahe

Priyanka Chopra combinó sastrería clásica y volúmenes bohemios. Sobre un top negro sencillo, llevó un blazer gris oscuro sobre los hombros y una falda de gran volumen con brocado floral en dorado y negro.

El detalle más llamativo fue el pañuelo artesanal en la cintura, con estampado étnico en naranja y rojo, que aportó complejidad visual. Los stilettos negros y el maquillaje en tonos tierra mantuvieron la coherencia cromática. El equilibrio entre patrones y la riqueza de texturas definieron este estilismo.

Willow Smith

La apuesta de la cantante y performer estadounidense jugó con proporciones extremas y acentos vibrantes, reafirmando una identidad audaz REUTERS/Stephane Mahe

La propuesta de Willow Smith destacó por su rebeldía y referencias Y2K. Una camisa blanca anudada bajo el busto y pantalones cargo XL de mezclilla oscura crearon un juego extremo de proporciones.

Las sandalias de tacón verde lima introdujeron un acento vibrante, mientras las gafas rectangulares y la joyería dorada añadieron un toque de lujo. Las trenzas pegadas y el maquillaje natural reforzaron su identidad personal y la reinterpretación moderna de los códigos de Dior.

Pedro Almodóvar

La elección del director de cine español destacó el uso del color y la comodidad, proyectando sello personal en el evento REUTERS/Stephane Mahe

El director Pedro Almodóvar apostó por la comodidad y el color. Su chaqueta tipo bomber de punto grueso en color crema, combinada con un cárdigan naranja y pantalón recto oscuro, logró una silueta relajada.

Las zapatillas de lona verde azulado y las gafas de sol completaron el look. Su melena blanca y barba cuidada aportaron un aire distinguido, reafirmando su sello personal en el evento.