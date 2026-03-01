Tendencias

Harry Styles fusionó elegancia y vanguardia en su último paso por la alfombra roja: el deslumbrante look

El cantante fue el centro de atención al lucir un conjunto que desafió los códigos tradicionales de la moda

Guardar
La apuesta de Harry Styles
La apuesta de Harry Styles por un look vanguardista desafió los límites tradicionales de la moda masculina en la industria musical (REUTERS/Temilade Adelaja)

En la noche de los Brit Awards 2026, Harry Styles capturó todas las miradas con un conjunto que redefinió los códigos de la moda masculina sobre la alfombra roja. El cantante británico eligió un traje de dos piezas de Chanel, una apuesta que combinó elegancia, vanguardia y guiños a la moda femenina.

¿Cómo fue el look de Harry Styles en los Brit Awards 2026?

El traje, confeccionado en tejido bouclé a rayas diplomáticas, incluyó un blazer amplio de doble botonadura con solapas anchas y bolsillos con solapa. Las líneas blancas verticales recorrían tanto el blazer como el pantalón, generando un efecto visual llamativo.

El pantalón, holgado y de caída fluida, cubría en parte los zapatos de charol negro con detalles blancos en la parte superior, aportando un acabado sofisticado y actual.

Debajo del saco, optó por una camisa de algodón en menta pálida, también de raya diplomática, y una corbata gris con líneas diagonales oscuras. Esta elección cromática aportó frescura y modernidad al look, contrastando con la sobriedad del negro predominante.

El traje de rayas diplomáticas
El traje de rayas diplomáticas y detalles sofisticados marcó una nueva tendencia en el estilo de los premios británicos (REUTERS/Temilade Adelaja)

El estilismo se completó con un peinado corto y despeinado. Este look corresponde al “look 39” de la colección Métiers d’art 2026 de Chanel, previamente presentado por Alex Consani, y representa una alianza entre la moda de alta costura y la identidad artística de Harry Styles.

Otros looks destacados de Harry Styles

Blazer rojo abierto y pantalón negro

El blazer corto de lentejuelas
El blazer corto de lentejuelas rojas y pantalón negro marcó el estilo audaz de Harry Styles durante su presentación en los Brit Awards 2023 (REUTERS/Henry Nicholls)

Durante su presentación en los Brit Awards 2023, eligió un blazer corto de lentejuelas rojas, dejando el torso al descubierto y mostrando tatuajes. Sobre el escenario, combinó el brillo de la prenda con pantalones negros de corte ancho y zapatos negros de charol. La selección de anillos metálicos en ambas manos y un collar dorado con colgante añadió detalles llamativos al conjunto.

Accesorios metálicos y estilo decorativo

Los anillos metálicos y el
Los anillos metálicos y el botón decorativo en la cintura destacaron como detalles llamativos en el atuendo de Harry Styles en la gala de 2023 (REUTERS/Henry Nicholls)

Los accesorios tomaron protagonismo con una combinación de anillos metálicos de gran tamaño en ambas manos y un botón decorativo visible en la cintura del pantalón del cantante, para otro de sus looks en los Brit Awards 2023.

El look se completó con un blazer verde oscuro de solapas anchas y costuras decorativas blancas, sobre una camisa satinada en tono claro. El calzado no resultó visible en la imagen, por lo que no se puede precisar su estilo.

Traje negro con flor y pantalón acampanado

El traje de terciopelo negro
El traje de terciopelo negro con flor de gran tamaño y pantalón acampanado aportó dramatismo a la alfombra roja de los Brit Awards 2023 (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

El atuendo para la alfombra roja de los Brit Awards 2023 incluyó unos zapatos negros de punta, que acompañaron un traje de terciopelo con blazer de solapa ancha y pantalón acampanado. Una flor negra de gran tamaño decoró el pecho, mientras que varios anillos metálicos y un collar fino completaron el estilo.

Blazer gris corto y jeans

El blazer gris corto, los
El blazer gris corto, los jeans oscuros y los zapatos oxford verdes conformaron un look desenfadado y elegante en los Premios Grammy 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

Un par de zapatos tipo oxford en color verde pastel contrastó con los jeans azul oscuro y el blazer corto gris de solapas negras y botones metálicos. El conjunto que usó para los Premios Grammy 2026 incluyó un collar dorado con colgante y varios anillos en la mano, reforzando el estilo desenfadado sobre el escenario.

Mono de rombos multicolor

El mono largo de lentejuelas
El mono largo de lentejuelas con rombos multicolor y zapatos blancos fue el sello distintivo de Harry Styles en otra alfombra roja (Jordan Strauss/Invision/AP)

El mono largo de lentejuelas, decorado con rombos en tonos brillantes y tirantes anchos, fue protagonista en la alfombra roja. Unos zapatos blancos de punta fina y acabado liso acompañaron la prenda. La elección de anillos metálicos y un collar dorado con colgante aportó un toque final al vestuario.

Mono de rayas y guitarra

El mono de rayas diagonales
El mono de rayas diagonales en tonos verde neón y negro acompañado de zapatillas deportivas resaltó el estilo atrevido del artista en el Today Show (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Sobre el escenario de su presentación en NBC’s Today Show en Manhattan, utilizó un mono de manga larga con rayas diagonales en tonos verde neón y negro, de tela ligera y corte amplio. El calzado consistió en zapatillas deportivas de plataforma blanca con detalles negros.

Para los accesorios, llevó varios anillos metálicos en ambas manos y sostuvo una guitarra semihueca de acabado sunburst, que se convirtió en parte del estilismo durante la actuación.

Look urbano en bicicleta

El outfit urbano con zapatillas
El outfit urbano con zapatillas deportivas negras, pantalón azul marino y camiseta gris claro mostró el lado más casual y relajado de Harry Styles en la ciudad

En una escena urbana, apostó por zapatillas deportivas negras con suela blanca y medias blancas a la vista. El outfit incluyó un pantalón deportivo azul marino y una camiseta de manga larga en color gris claro. Como complemento, usó anteojos de sol oscuros.

Temas Relacionados

Harry StylesBrit Awards 2026ModaAlfombra rojaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El método Sting: yoga, meditación y alimentación consciente como claves de su reinvención artística

A lo largo de su trayectoria, el ex líder de The Police adoptó rutinas que le permitieron sostener su carrera y afrontar los desafíos del mundo musical. Su vínculo con Ca7riel y Paco Amoroso

El método Sting: yoga, meditación

Qué es la microinfidelidad y en qué casos puede poner en riesgo a la pareja

Especialistas en relaciones mencionaron en qué consiste este concepto y en qué situaciones estos gestos sutiles pueden poner en riesgo la confianza del vínculo

Qué es la microinfidelidad y

Música y emoción en Chascomús: cómo volver a vivir lo mejor del festival federal de orquestas juveniles

SOIJAr 2026 convocó a chicos y chicas de distintos puntos del país, quienes compartieron escenario con referentes de como Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich y Patricia Sosa. Un especial repasará lo más emotivo del evento

Música y emoción en Chascomús:

Tradiciones y platos del Año Nuevo Chino: recetas, rituales y la importancia del té

Sabores emblemáticos y costumbres ancestrales marcan el pulso de la celebración

Tradiciones y platos del Año

Cuándo se alcanza el mayor nivel de satisfacción con la vida, según la ciencia

El bienestar personal no sigue un camino lineal ni responde a reglas fijas, y distintos estudios buscan entender a qué edad se percibe con mayor intensidad

Cuándo se alcanza el mayor
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

TELESHOW
El sentido mensaje de Catherine

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advritió que Israel intensificará

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”