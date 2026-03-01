Harry Styles fusionó elegancia y vanguardia en su último paso por la alfombra roja: el deslumbrante look

La apuesta de Harry Styles por un look vanguardista desafió los límites tradicionales de la moda masculina en la industria musical (REUTERS/Temilade Adelaja)

En la noche de los Brit Awards 2026, Harry Styles capturó todas las miradas con un conjunto que redefinió los códigos de la moda masculina sobre la alfombra roja. El cantante británico eligió un traje de dos piezas de Chanel, una apuesta que combinó elegancia, vanguardia y guiños a la moda femenina.

¿Cómo fue el look de Harry Styles en los Brit Awards 2026?

El traje, confeccionado en tejido bouclé a rayas diplomáticas, incluyó un blazer amplio de doble botonadura con solapas anchas y bolsillos con solapa. Las líneas blancas verticales recorrían tanto el blazer como el pantalón, generando un efecto visual llamativo.

El pantalón, holgado y de caída fluida, cubría en parte los zapatos de charol negro con detalles blancos en la parte superior, aportando un acabado sofisticado y actual.

Debajo del saco, optó por una camisa de algodón en menta pálida, también de raya diplomática, y una corbata gris con líneas diagonales oscuras. Esta elección cromática aportó frescura y modernidad al look, contrastando con la sobriedad del negro predominante.

El traje de rayas diplomáticas y detalles sofisticados marcó una nueva tendencia en el estilo de los premios británicos (REUTERS/Temilade Adelaja)

El estilismo se completó con un peinado corto y despeinado. Este look corresponde al “look 39” de la colección Métiers d’art 2026 de Chanel, previamente presentado por Alex Consani, y representa una alianza entre la moda de alta costura y la identidad artística de Harry Styles.

Otros looks destacados de Harry Styles

Blazer rojo abierto y pantalón negro

El blazer corto de lentejuelas rojas y pantalón negro marcó el estilo audaz de Harry Styles durante su presentación en los Brit Awards 2023 (REUTERS/Henry Nicholls)

Durante su presentación en los Brit Awards 2023, eligió un blazer corto de lentejuelas rojas, dejando el torso al descubierto y mostrando tatuajes. Sobre el escenario, combinó el brillo de la prenda con pantalones negros de corte ancho y zapatos negros de charol. La selección de anillos metálicos en ambas manos y un collar dorado con colgante añadió detalles llamativos al conjunto.

Accesorios metálicos y estilo decorativo

Los anillos metálicos y el botón decorativo en la cintura destacaron como detalles llamativos en el atuendo de Harry Styles en la gala de 2023 (REUTERS/Henry Nicholls)

Los accesorios tomaron protagonismo con una combinación de anillos metálicos de gran tamaño en ambas manos y un botón decorativo visible en la cintura del pantalón del cantante, para otro de sus looks en los Brit Awards 2023.

El look se completó con un blazer verde oscuro de solapas anchas y costuras decorativas blancas, sobre una camisa satinada en tono claro. El calzado no resultó visible en la imagen, por lo que no se puede precisar su estilo.

Traje negro con flor y pantalón acampanado

El traje de terciopelo negro con flor de gran tamaño y pantalón acampanado aportó dramatismo a la alfombra roja de los Brit Awards 2023 (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

El atuendo para la alfombra roja de los Brit Awards 2023 incluyó unos zapatos negros de punta, que acompañaron un traje de terciopelo con blazer de solapa ancha y pantalón acampanado. Una flor negra de gran tamaño decoró el pecho, mientras que varios anillos metálicos y un collar fino completaron el estilo.

Blazer gris corto y jeans

El blazer gris corto, los jeans oscuros y los zapatos oxford verdes conformaron un look desenfadado y elegante en los Premios Grammy 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

Un par de zapatos tipo oxford en color verde pastel contrastó con los jeans azul oscuro y el blazer corto gris de solapas negras y botones metálicos. El conjunto que usó para los Premios Grammy 2026 incluyó un collar dorado con colgante y varios anillos en la mano, reforzando el estilo desenfadado sobre el escenario.

Mono de rombos multicolor

El mono largo de lentejuelas con rombos multicolor y zapatos blancos fue el sello distintivo de Harry Styles en otra alfombra roja (Jordan Strauss/Invision/AP)

El mono largo de lentejuelas, decorado con rombos en tonos brillantes y tirantes anchos, fue protagonista en la alfombra roja. Unos zapatos blancos de punta fina y acabado liso acompañaron la prenda. La elección de anillos metálicos y un collar dorado con colgante aportó un toque final al vestuario.

Mono de rayas y guitarra

El mono de rayas diagonales en tonos verde neón y negro acompañado de zapatillas deportivas resaltó el estilo atrevido del artista en el Today Show (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Sobre el escenario de su presentación en NBC’s Today Show en Manhattan, utilizó un mono de manga larga con rayas diagonales en tonos verde neón y negro, de tela ligera y corte amplio. El calzado consistió en zapatillas deportivas de plataforma blanca con detalles negros.

Para los accesorios, llevó varios anillos metálicos en ambas manos y sostuvo una guitarra semihueca de acabado sunburst, que se convirtió en parte del estilismo durante la actuación.

Look urbano en bicicleta

El outfit urbano con zapatillas deportivas negras, pantalón azul marino y camiseta gris claro mostró el lado más casual y relajado de Harry Styles en la ciudad

En una escena urbana, apostó por zapatillas deportivas negras con suela blanca y medias blancas a la vista. El outfit incluyó un pantalón deportivo azul marino y una camiseta de manga larga en color gris claro. Como complemento, usó anteojos de sol oscuros.