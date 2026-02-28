De Harry Styles a Rosalía: los mejores looks de los BRITS Awards 2026

Las celebridades deslumbraron este sábado

Los BRIT Awards celebraron su 46.ª edición en el Co-op Live de Reino Unido este sábado 28 de febrero, reuniendo a referentes de la música británica e internacional. El evento convocó a artistas, nominados y figuras destacadas que asisten tanto por su presencia en las categorías como por la oportunidad de participar en una de las galas más influyentes del año.

En cada edición, la alfombra roja se transformó en un espacio de exposición para la moda, donde las elecciones de vestuario reflejaron identidades artísticas y enfoques personales en torno a la imagen pública.

Harry Styles

Harry Styles poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

El cantante optó por un traje de dos piezas con patrón de raya diplomática en blanco y negro, chaqueta de doble botonadura y hombros estructurados, junto con pantalones ultra-anchos.

La camisa verde menta y la corbata en seda con rayas diagonales sumaron capas de color y textura. El calzado fueron bailarinas de charol negro con lazo y calcetines blancos. El peinado, con textura y volumen, y la barba corta complementaron la imagen.

Rosalía

Rosalia poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

La española presentó un conjunto de dos piezas enfocado en volumen y textura. El top estaba confeccionado en plumas crema, mientras que la falda combinó una base negra larga con una sobrefalda de plumas del mismo tono que el top.

Una banda blanca y negra en la cintura sirvió de transición cromática.

El calzado fueron zapatos negros de punta fina. El peinado recogido alto con mechones sueltos y el maquillaje de acabado brillante con labios nude completaron el estilismo.

Noel Gallagher

Noel Gallagher poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Noel Gallagher asistió con una chaqueta bomber en tono verde oliva de textura brillante.

Los detalles incluyeron bolsillos inclinados y cremallera en la manga al estilo aviador. Llevó una camiseta blanca básica debajo, y jeans negros slim-fit en la parte inferior. El calzado consistió en zapatos de ante marrón con suela negra. El corte de cabello en capas cortas y desordenadas y la paleta de colores tierra y oscuros reforzaron su sello personal.

Rosé (BLACKPINK)

Rose poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Rosé, integrante de BLACKPINK, eligió un vestido largo de satén negro con escote asimétrico. Un lazo sobredimensionado en el hombro derecho definió la estructura superior de la prenda, mientras que un drapeado central y nudo a la altura de la cintura delinearon la silueta.

El diseño incorporó una abertura alta en la falda, alineada con tendencias recientes en moda de gala. El calzado, pumps bicolor en blanco y negro, sumó un contraste visual marcado.

Los accesorios incluyeron una pulsera fina y un clutch pequeño en tono dorado. El peinado, rubio platino y peinado en ondas, junto con maquillaje en tonos tierra y labios nude, completaron la propuesta.

Kelly y Sharon Osbourne

Kelly Osbourne and Sharon Osbourne pose on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Kelly Osbourne vistió un vestido largo de terciopelo negro ajustado, con falda estilo sirena y cuello de plumas negras. Los accesorios incluyeron joyería de inspiración religiosa y un bolso acolchado negro. El cabello rubio con flequillo recto generó un contraste visual.

Por su parte Sharon Osbourne optó por una chaqueta larga negra de corte masculino, blusa blanca y pañuelo de lunares, junto con un broche plateado en forma de insecto y un clutch negro. El cabello rojo en corte bob añadió un toque distintivo.

Bebe Rexha

Bebe Rexha poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

La cantante optó por un vestido negro de alta costura con corsé rígido, costuras visibles y falda con transparencias.

El escote halter en “V” se suavizó mediante paneles translúcidos, mientras que la mezcla de satén y encaje imprimió textura y profundidad al conjunto. La cola de sirena en la parte inferior aportó extensión visual. La joyería consistió en una gargantilla de diamantes y pulseras finas. El cabello fue peinado en bob rubio platino con ondas, con maquillaje centrado en ojos ahumados y labios en tonos marrón.

Vick Hope y Calvin Harris

Vick Hope and Calvis Harris pose on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Vick Hope se presentó con un minivestido de terciopelo azul con escote asimétrico y drapeado cruzado en el pecho. Los pumps de punta con textura de plumas siguieron el mismo tono que el vestido, generando continuidad cromática.

El peinado, de ondas naturales voluminosas, y el maquillaje de piel luminosa, complementaron el look. Calvin Harris eligió un conjunto utilitario en verde oliva, integrado por camisa con bolsillos tipo cargo, camiseta básica y pantalones de corte recto. Un cinturón delgado y zapatillas blancas completaron la combinación.

Lola Young

Lola Young poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Lola Young eligió un corsé rígido palabra de honor en verde oliva oscuro, con franjas en relieve y pintura roja en aerosol en el frente.

Los pantalones anchos en tejido metálico irisado, con patrón de piel de serpiente y parches oscuros, conformaron la parte inferior. Los pumps de punta fina apenas se vieron bajo los pantalones, mientras que la joyería se limitó a piezas discretas. El cabello, largo y ondulado con raya lateral, y el maquillaje con labios café y piel pulida equilibraron la propuesta.

Robbie Williams y Ayda Field

Robbie Williams and Ayda Field psoe on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

Robbie Williams llevó un traje de dos piezas en blanco y negro con estampado gráfico, chaqueta relajada sin camisa debajo y pantalones anchos. El calzado fueron zapatos de plataforma negra con suela dentada.

Ayda Field vistió un esmoquin negro con solapas satinadas y pantalón acampanado, acompañado por un broche de diamantes en la solapa y sandalias de plataforma negras. La pareja ofreció un contraste entre maximalismo artístico y sobriedad formal.

Jeff Goldblum

Jeff Goldblum poses on the red carpet during for the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Temilade Adelaja

El actor asistió con un esmoquin negro de corte clásico, chaqueta con solapa de muesca y pantalón recto. Añadió una bufanda de seda negra con flecos por debajo de la chaqueta. Entre los accesorios se incluyeron una pajarita en tono crema y gafas de montura ancha. El calzado consistió en zapatos de piel negros con cordones.

La variedad de propuestas en la alfombra roja, desde la sastrería clásica hasta las apuestas más experimentales, reflejó la amplitud de influencias y la convivencia de estilos en la escena cultural actual.