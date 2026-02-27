Por qué aparecen grillos en el jardín de casa

La presencia de grillos en jardines y casas aumenta en temporadas cálidas y húmedas, según expertos en control de plagas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grillos son visitantes habituales en jardines y hogares de distintas regiones, especialmente durante la temporada cálida y húmeda. Su característico canto nocturno suele ser motivo de curiosidad o molestia para quienes los encuentran en su entorno cotidiano.

La presencia de estos insectos plantea interrogantes sobre sus hábitos, los motivos de su ingreso a las viviendas y las mejores estrategias para prevenir su aparición.

Por qué aparecen grillos en casa

La presencia de grillos en los jardines y el interior de las viviendas es un fenómeno frecuente en distintas regiones. Según National Geographic y The Guardian, estos insectos suelen buscar refugio y alimento en ambientes húmedos y con vegetación abundante.

Los grillos buscan refugio y alimento en áreas con césped alto, hojas acumuladas y ambientes con humedad elevada (Andina)

Durante las noches cálidas, los grillos adultos emergen para aprovechar las condiciones favorables de temperatura y humedad. The Guardian señala que su ciclo de vida se acelera en temporada de lluvias, lo que incrementa su actividad y facilita su ingreso a los hogares cuando buscan cobijo, especialmente en zonas con césped alto, acumulación de hojas o maderas apiladas.

Además, expertos consultados por BBC News indican que la proliferación de grillos puede estar vinculada a la existencia de grietas en paredes, marcos de puertas o ventanas mal selladas, ya que estos espacios permiten el acceso desde el exterior.

Según el investigador británico John Capinera, “los grillos son atraídos por la luz artificial y el calor que emanan las casas durante la noche, lo que explica su tendencia a ingresar cuando las temperaturas descienden al atardecer”.

Qué hacer si un grillo entra en mi casa

Grietas en paredes, ventanas o puertas mal selladas favorecen la entrada de grillos desde el exterior hacia el interior de la vivienda

El ingreso de un grillo a la vivienda suele generar inquietud, aunque rara vez representa un riesgo directo.

De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), lo más efectivo es capturar al insecto utilizando un vaso o un recipiente y liberarlo en el exterior. El uso de trampas adhesivas también resulta útil, sobre todo en zonas donde se detecta una presencia frecuente.

National Geographic sugiere evitar el uso indiscriminado de insecticidas en interiores, ya que pueden afectar la calidad del aire y la salud de mascotas o personas. Una estrategia alternativa implica mantener los espacios limpios y libres de restos de comida o humedad, lo que reduce el atractivo para estos insectos. El cierre adecuado de puertas, ventanas y cualquier fisura en la estructura del hogar constituye otra medida recomendada para evitar reingresos.

Qué comen los grillos

Los grillos se alimentan de restos vegetales, hojas secas y materia orgánica, adaptándose tanto a jardines como a ambientes urbanos (Grillos capos)

Los grillos son conocidos por su dieta variada, adaptándose al entorno en el que habitan. Según expertos consultados por la BBC News, estos insectos consumen restos vegetales, hojas secas, pequeños brotes y, en ocasiones, otros insectos más pequeños o materia en descomposición.

Esta capacidad de adaptación alimenticia explica su presencia en jardines bien provistos de plantas y residuos orgánicos.

En ambientes urbanos, los grillos pueden alimentarse de migas, restos de frutas y hasta de papel, lo que los convierte en visitantes oportunistas en cocinas y despensas. Especialistas en diálogo con The Guardian informaron que “la dieta de los grillos les permite sobrevivir tanto en ambientes naturales como en espacios intervenidos por el ser humano, favoreciendo su expansión en áreas residenciales”.

Cómo evitar que los grillos entren en casa

Para evitar el ingreso de grillos, se recomienda mantener jardines podados, eliminar escombros y sellar fisuras en la casa

La prevención resulta clave para evitar la entrada de grillos al hogar. Especialistas consultados por National Geographic y la Universidad de Florida recomiendan mantener los jardines podados, retirar la vegetación seca y eliminar acumulaciones de escombros. Además, la revisión periódica de zócalos, ventanas y puertas ayuda a identificar posibles puntos de acceso.

El uso de burletes o selladores en grietas y rendijas constituye una barrera física efectiva, mientras que la reducción de la iluminación exterior durante la noche disminuye el atractivo del entorno para estos insectos. Según la USDA, “la instalación de mallas mosquiteras en ventanas y ventilaciones es una de las medidas más eficaces para limitar la entrada de grillos y otros insectos”.

En caso de infestaciones recurrentes, las autoridades de control de plagas sugieren consultar a profesionales certificados que puedan aplicar métodos de manejo integrado, minimizando el uso de productos químicos.

¿Son peligrosos los grillos para las mascotas?

La presencia de grillos no supone un riesgo directo para mascotas, aunque podrían transmitir parásitos intestinales en raras ocasiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia entre grillos y mascotas suele transcurrir sin incidentes graves. De acuerdo con BBC News, los grillos no representan una amenaza directa para perros, gatos u otros animales domésticos, aunque en algunos casos pueden provocar molestias leves si son ingeridos accidentalmente.

El veterinario estadounidense Michael Dryden explicó a The Guardian que “la principal preocupación radica en la posible transmisión de parásitos intestinales cuando los grillos han estado expuestos a ambientes contaminados”.

En términos generales, los grillos no poseen toxinas peligrosas ni capacidad de dañar físicamente a las mascotas. Su presencia puede causar inquietud en animales pequeños o provocar reacciones de juego y curiosidad, pero el riesgo sanitario se considera bajo, siempre que los hogares mantengan una higiene adecuada y controlen la entrada de insectos.