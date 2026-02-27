Con bajar la tapa del inodoro no alcanza: cómo reducir la dispersión de gérmenes, según expertos

Un nuevo estudio revela que cerrar la tapa del inodoro no disminuye la dispersión de virus en el baño, según expertos en microbiología ambienta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un simple gesto, repetido a diario en millones de hogares, podría no ofrecer la protección que se creía. Recientes avances científicos ponen en cuestión la eficacia de bajar la tapa del inodoro como método para evitar la dispersión de gérmenes en el baño.

Un nuevo estudio publicado señala que la verdadera barrera contra los microorganismos no es cerrar la tapa, sino limpiar y desinfectar tras cada uso, una práctica que demuestra ser mucho más efectiva para reducir la contaminación en el entorno.

Durante décadas, profesionales de la salud y autoridades sanitarias recomendaron cerrar la tapa del inodoro antes de accionar la descarga. Esta práctica buscaba impedir que la columna de partículas microscópicas generada por el llamado “efecto aerosol” —potencialmente cargada de bacterias como Escherichia coli y otros patógenos— permaneciera en suspensión y se depositara en diferentes áreas del baño, incluyendo el piso, lavamanos y objetos personales.

Evidencia científica sobre la dispersión de gérmenes en baños

La investigación utilizó un virus de ARN como marcador para analizar la dispersión de microorganismos en baños durante la descarga del inodoro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, desarrollada por un equipo internacional de expertos en microbiología ambiental, analizó la contaminación cruzada utilizando un virus de ARN como marcador en la taza del inodoro. Los científicos realizaron experimentos controlados, comparando la dispersión de microorganismos al tirar de la cadena con la tapa abierta y cerrada, y evaluaron la cantidad de contaminación viral en el inodoro y en las superficies circundantes.

“Los resultados mostraron que no había diferencia entre tirar de la cadena del inodoro con la tapa levantada o bajada cuando se trataba de contaminación viral en las superficies del baño”, explicaron los autores del estudio. El equipo observó que la dispersión de partículas microscópicas ocurre en ambos escenarios, y que las gotículas pueden alcanzar áreas a más de un metro de distancia del inodoro.

Sin embargo, la diferencia relevante se observó tras la aplicación de rutinas de limpieza: solo el uso de desinfectante después de cada descarga evidenció una reducción significativa de la contaminación ambiental. “Esta última investigación demuestra que desinfectar el inodoro y todas las superficies después de tirar de la cadena puede ser necesario”, afirmaron los responsables de la investigación.

El correcto mantenimiento y reemplazo periódico de los cepillos de limpieza previene la acumulación de bacterias y nuevas fuentes de contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones actualizadas de limpieza y desinfección

Especialistas en higiene y control de infecciones, consultados por medios internacionales, destacan que la frecuencia y el método de limpieza determinan la eficacia en la reducción de gérmenes en el baño. La desinfección de la taza tras cada descarga se identificó como la medida más eficiente para disminuir la presencia de microorganismos. Cuando no es posible realizarla tras cada uso, se recomienda limpiar al menos una vez por semana, empleando productos que contengan hipoclorito de sodio (lejía).

En hogares donde residen personas con enfermedades infecciosas o con sistemas inmunológicos comprometidos, los expertos advierten que aumentar la frecuencia de limpieza es fundamental. Para una higiene adecuada, el uso de un limpiador con lejía y un cepillo de cerdas de mango largo facilita la eliminación de microorganismos tanto en el borde como en el interior del inodoro.

En cuanto a las superficies externas —como la tapa, el asiento, la cisterna y el piso alrededor del inodoro— se recomienda emplear un limpiador específico de baño y aplicar desinfectantes en espray o toallitas. Estas rutinas contribuyen a limitar la propagación de gérmenes asociados con la descarga.

Consejos prácticos para la higiene en el hogar y baños públicos

La higiene del baño incluye limpieza profunda de lavamanos, encimeras, paredes y techos para combatir microorganismos resistentes (Imagen Ilustratriva de Infobae)

La higiene del baño va más allá del inodoro. Los especialistas sugieren realizar limpiezas profundas periódicas que incluyan el lavado de lavamanos, encimeras, paredes, cortinas de ducha y hasta el techo, para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos resistentes.

Otro aspecto esencial es el correcto mantenimiento de los utensilios de limpieza. La desinfección adecuada del cepillo de inodoro, utilizando limpiador tras cada uso, ayuda a eliminar bacterias que pueden convertirse en nuevas fuentes de contaminación. Además, se aconseja reemplazar los cepillos y esponjas con regularidad, especialmente en ambientes húmedos donde los microorganismos proliferan con mayor facilidad.

En baños públicos, los expertos recomiendan evitar el contacto directo con superficies de alto tránsito, como manijas y grifos, y utilizar toallas de papel desechables para cerrar la llave del agua y abrir la puerta al salir. El lavado de manos con agua y jabón, durante al menos 20 segundos, sigue siendo la principal barrera para frenar la transmisión de patógenos.

Finalmente, los hallazgos recientes refuerzan la importancia de priorizar la limpieza y desinfección regular, por encima de prácticas tradicionales como bajar la tapa del inodoro, para proteger la salud en espacios compartidos y domésticos.