Tendencias

Cómo Gracie Abrams conquista la moda en la alfombra roja: sus outfits más destacados

La cantante y compositora estadounidense sorprendió con atuendos que fusionan texturas, colores y detalles únicos

Bajo los focos de la alfombra roja y escenarios de premiaciones, Gracie Abrams supo construir una identidad visual marcada por la versatilidad y la elegancia.

En cada aparición, la joven cantante despliega una estética cuidada, capaz de oscilar entre la sobriedad clásica y los guiños modernos, lo que la posiciona como referente de estilo en la nueva generación de artistas.

Los looks destacados de Gracie Abrams

1- Clásico actualizado: blanco y negro en clave preppy

Durante el desfile de Primavera/Verano 2026 de Chanel, en la Semana de la Moda de París, la artista apostó por una camisa blanca de manga larga, abotonada y con cuello clásico, sobre la cual se encontraba un suéter negro anudado sobre los hombros.

El conjunto se completaba con pantalones rectos de tela negra y zapatos bicolor en negro y blanco, de punta afilada.

2- Vestido con destello de amarillo

En la alfombra roja del Songwriters Hall of Fame 2025, Abrams optó por un peinado recogido que despejaba el rostro. A su estilismo lo completó con un vestido largo de color amarillo claro, confeccionado en tela satinada. El diseño, con escote profundo en V y frunces en la zona del pecho, aportaba textura y sofisticación. Además, agregó zapatos negros de punta que reforzaban el aire minimalista.

3- Elegancia clásica en los premios Grammy

Durante la entrega de los premios Grammy 2024 en Los Ángeles, con un aire de sencillez y juventud, apostó por un vestido negro sin tirantes, de bustier rígido y falda larga con volados irregulares en capas. Como accesorio eligió unos aros grandes plateados y sandalias negras de taco.

4- Marrón estructurado y encaje

Un evento de premiación en Los Ángeles fue la ocasión para un look diferente con guantes largos de encaje negro de protagonistas, que cubrían ambos brazos, sumando teatralidad. El peinado recogido, con mechones sueltos enmarcando el rostro, equilibraba la fuerza visual del atuendo. Para la ropa, optó por un vestido largo de color marrón oscuro, silueta recta y hombros marcados que remitieron a un estilo contemporáneo y audaz.

5- Asimetría y satén de color negro

Para el evento de los Premios Billboard in Music Women 2025, Abrams eligió un vestido negro asimétrico, de un solo hombro y confeccionado en satén, decorado con volados en capas a lo largo de la falda. Un cinturón plateado marcaba la cintura y el peinado en moño bajo con mechones sueltos aportaba frescura y naturalidad al diseño.

6- Inspiración romántica en tonos crema

Con un look ligado al romanticismo, durante la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 en Los Ángeles sorprendió con un accesorio protagonista, un manto semitransparente cubría la cabeza y los hombros, dejando ver un adorno floral sobre el pecho. Para el resto del look eligió un vestido largo en tono crema, de textura ligera y caída fluida, ceñido a la cintura con un cinturón negro. La falda se prolongaba en una pequeña cola. Los anillos plateados y zapatos negros completaban el look.

7- Transparencias y contraste

En un evento de Chanel, en Nueva York, Abrams eligió una blusa amplia de organza negra con franjas horizontales blancas, de diseño translúcido y mangas abullonadas. Sin pollera ni pantalón visibles, el efecto gráfico de la prenda superior se potenciaba con medias negras opacas y zapatos de taco.

Como se ve, ya sea a través de texturas satinadas, volados, transparencias o accesorios llamativos, Gracie Abrams reafirma su identidad visual y se consolida como una figura influyente en el mundo del estilo y la música. En cada una de estas apariciones, demostró sensibilidad por los detalles, al elegir prendas que logran un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

