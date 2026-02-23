Tendencias

El impacto de Dakota y Elle Fanning en la moda: sus looks que transformaron el glamour de Hollywood

Bajo los reflectores de los principales eventos internacionales, las hermanas estadounidenses consolidaron una presencia única en la industria, al combinar elegancia y modernidad en cada aparición

Dakota y Elle Fanning, referentes
Dakota y Elle Fanning, referentes de estilo, destacan en las principales alfombras rojas internacionales con diseños que combinan elegancia, modernidad y una identidad propia

En el universo de la moda y el cine internacional, Dakota y Elle Fanning compartieron una infancia bajo los reflectores y consolidaron una reputación como auténticas referentes de estilo y profesionalismo en Hollywood.

Durante más de dos décadas, las hermanas estadounidenses lograron mantener su identidad, su vínculo familiar y una carrera en ascenso sin escándalos ni gestos de rebeldía pública.

La menor de las hermanas, Elle Fanning, alcanzó notoriedad propia y se posicionó como una de las actrices jóvenes más prometedoras, llegando incluso a la competencia por su primer Oscar. Dakota, por su parte, consolidó un legado como actriz de carácter y versatilidad, siendo reconocida tanto por la crítica como por el público.

Los looks de Elle Fanning en los principales eventos de Hollywood

Vestido negro asimétrico en las
Vestido negro asimétrico en las nominaciones a los Oscar, con escote en V y detalle tipo esmoquin (REUTERS/Mario Anzuoni)

El recorrido estilístico de Elle Fanning mostró una evolución consciente y refinada. En una de sus apariciones, en las nominaciones para los Premios Oscar en California eligió un vestido negro de líneas asimétricas, cuyo escote profundo en V y solapas tipo esmoquin evocaron la silueta masculina reinterpretada.

El color blanco visible en los puños aportó contraste y modernidad, mientras la pollera, compuesta por pliegues superpuestos, se abrió sutilmente para dejar entrever las piernas. Los zapatos de charol negro y el cabello liso, peinado con raya lateral, completaron una imagen de sofisticación serena. Su maquillaje resultó discreto, destacando tan solo los labios en un tono rojo oscuro.

Vestido plateado con aplicaciones brillantes
Vestido plateado con aplicaciones brillantes y tirantes finos en los Golden Globes 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Distinguió en la gala de los Golden Globes 2026 con un vestido largo de tirantes finos, en tonos plateados y azulados, cubierto por aplicaciones brillantes. El escote en V y el diseño entallado realzaron la silueta de Elle, quien añadió un collar plateado y un clutch satinado para dar mayor brillo a la ocasión.

Vestido dorado metálico ajustado y
Vestido dorado metálico ajustado y cabello en ondas en los Critics Choice Awards 2026 (REUTERS/Mike Blake)

La actriz también eligió el dorado para uno de sus looks en los Critics Choice Awards 2026. Se inclinó por un vestido largo, ajustado y confeccionado en tejido metálico, con escote drapeado y tirantes finos. La prenda se extendió hasta el suelo, formando una pequeña cola, y el cabello suelto en ondas aportó movimiento al conjunto.

Vestido azul claro de satén
Vestido azul claro de satén y escote arquitectónico en el Palm Springs International Film Festival 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra alfombra roja, para los Palm Springs International Film Festival 2026 optó por un vestido largo de satén azul claro. La falda amplia y el cinturón fino, realizados en el mismo material, acompañaron un escote de estructura arquitectónica que caía sobre los hombros en forma de capa. El recogido en moño bajo y los labios en rojo intenso establecieron un contrapunto sofisticado.

Los looks de Dakota Fanning en el panorama del glamour hollywoodense

Conjunto negro de dos piezas
Conjunto negro de dos piezas y blusa satinada en el desfile de Michael Kors en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El estilo de Dakota Fanning se distinguió por su capacidad de reinventar el clasicismo y dotarlo de matices contemporáneos. En una de sus apariciones, posó durante el desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York 2026. Eligió un conjunto negro de dos piezas, compuesto por una blusa satinada de tirantes con terminaciones deshilachadas y una pollera drapeada a la altura de la cadera, de largo midi. Para los accesorios, eligió un collar largo de colgante dorado ovalado, un bolso de mano negro y zapatos de punta.

Vestido largo nude de lentejuelas
Vestido largo nude de lentejuelas y escote palabra de honor en los Golden Globes 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

En la alfombra roja de los Golden Globes 2026, lució un vestido largo de lentejuelas nude, con escote palabra de honor levemente drapeado y tirantes caídos, dejando los hombros al descubierto. El vestido, ceñido en la cintura y de falda recta con pequeña cola, se acompañó de un collar de piedras claras y el cabello liso, suelto. El maquillaje natural, con labios en tono rosa suave, acentuó la frescura de la actriz.

Vestido blanco con bordados de
Vestido blanco con bordados de flores negras en la Academy Museum Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles, apostó por el romanticismo en un vestido blanco con tirantes finos y bordados de flores negras distribuidos en toda la prenda. El cuerpo ajustado y la pollera amplia y estructurada crearon una silueta etérea.

Vestido rojo de gasa con
Vestido rojo de gasa con escote asimétrico y capa en los Golden Globes 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

El rojo fue protagonista en los Golden Globes 2025, donde Dakota apareció con un vestido largo de gasa, con escote asimétrico y una tira que rodeaba el cuello, cayó en forma de capa por la espalda. Una abertura alta en la pierna y la falda con pequeña cola añadieron movimiento. Los zapatos de taco y los labios en rojo intenso acompañaron el cabello con ondas suaves, desplazado hacia un hombro.

Vestido verde agua de corte
Vestido verde agua de corte sirena y corsé estructurado en los Critics Choice Awards 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Para los Critics Choice Awards 2025 apostó por el verde agua en la alfombra negra que se lució en un vestido largo de corte sirena, con corsé estructurado y escote palabra de honor. El tejido satinado se ajustó hasta las rodillas para luego abrirse ligeramente, mientras que le sumó un collar de flores plateadas y el cabello liso y suelto.

