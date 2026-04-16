Política

El Gobierno designó a Esteban Mahiques como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia

Se trata de un cargo ‘ad honorem’. En la misma jornada, el Poder Ejecutivo dispuso cambios en la Secretaría de Obras Públicas, dependiente de la cartera de Economía

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Retrato de un hombre de negocios sénior de mediana edad con cabello gris y barba, vestido con traje oscuro y corbata verde, sentado en un sillón azul
Juan Bautista Mahiques asumió la conducción de la cartera a principios de marzo

El Gobierno formalizó la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación a través del decreto 251/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Según precisaron, el nombramiento de Mahiques tiene carácter “ad honorem”, por lo que no percibirá retribución económica por este cargo. Por esto mismo, remarcaron que el puesto asignado a Esteban Mahiques no generará erogaciones adicionales para el Estado nacional.

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Juan Bautista Mahiques, establece que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir a partir del 6 de marzo de 2026. El decreto fija esa fecha de inicio para regularizar la situación de hecho, ya que Mahiques habría asumido efectivamente sus tareas desde comienzos de marzo.

Asunción Mahiques - Casa Rosada
EL ministro Mahiques al salir de la Casa Rosada (Foto: RSFotos)

El nombramiento aparece en un contexto de reestructuración y recambio en áreas clave del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia y su hermano, ahora jefe de Gabinete de la cartera, pertenecen a una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Un indicio del acercamiento entre los Mahiques y el entorno presidencial fue la decisión de Javier Milei de enviar el pliego de Carlos Mahiques al Senado para su renovación antes de que cumpla 75 años en noviembre. De hecho, la Cámara alta debatirá hoy el tema.

Ignacio Mahiques, otro hermano, también ejerce como fiscal porteño. Fue adjunto en la causa Vialidad y sonó como posible candidato para el juzgado federal de Mercedes.

Antes de llegar a la unidad de asesores, Esteban Mahiques se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Ayer, el Ministerio de Justicia desginó a otro funcionario clave. Se trata de Leonardo Szuchet como nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Su nombramiento llegó semanas después de que aceptaran la renuncia de Joaquín Mogaburu.

Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.

Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.

Szuchet cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Redesignaciones en la Secretaría de Obras Públicas

En simultáneo, el Ejecutivo avanzó con otros cambios dentro del Gabinete. Mediante el Decreto 250/2026, introdujeron modificaciones en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

De esta manera, el Gobierno aceptó la renuncia de Bernardo Bartolomé Heredia como subsecretario de Recursos Hídricos y oficializó su designación ‘ad honorem’ al frente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

En la misma disposición, se limitó la designación de Luis Enrique Giovine como Secretario de Obras Públicas a partir de la fecha mencionada. De esta manera, se le agredeció por los servicios prestados en el desempeño de sus cargos, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente Javier Milei. Por orden de la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección Nacional del Registro Oficial, la norma instruyó a comunicar, publicar y archivar la medida.

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