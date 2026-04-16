Salud

Día Mundial de la Voz: 8 claves científicas para cuidar la salud vocal y prevenir enfermedades

Un repaso por rutinas y hábitos que ayudan a mantener en óptimas condiciones el aparato fonador

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, jornada que invita a reflexionar sobre los cuidados y riesgos del aparato vocal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de la voz, las personas no solo transmiten palabras, sino que también expresan emociones y construyen vínculos. La salud vocal influye de manera directa en la calidad de vida y en la capacidad de comunicarse verbalmente de forma efectiva.

Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, fecha en la que la comunidad médica y científica pone el foco en la importancia de preservar este instrumento. Invita a reflexionar sobre las múltiples afecciones que pueden comprometer el aparato vocal y destaca la necesidad de adoptar hábitos que permitan mantenerlo saludable a lo largo del tiempo.

1. Eliminar el tabaquismo y evitar ambientes nocivos

Los expertos recomiendan eliminar el consumo de tabaco y evitar la exposición al humo. Esta sustancia irrita las cuerdas vocales, incrementa el riesgo de cáncer laríngeo y favorece la aparición de disfonías. El National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) en Estados Unidos indica que abandonar los cigarrillos y alejarse del humo ambiental previene lesiones y enfermedades en el aparato fonador.

Además, la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) recomienda alejarse de lugares con polución, polvo o productos químicos, ya que estos agentes también irritan la laringe y alteran la calidad vocal.

2. Mantener una hidratación adecuada

Manos de una persona adulta sosteniendo un vaso de agua sobre un escritorio de madera junto a una taza de café humeante, un portátil y una planta en maceta.
El NIDCD aconseja consumir suficiente agua y balancear la ingesta de café o alcohol con líquidos adicionales para proteger la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación figura entre las recomendaciones principales: beber agua de forma regular favorece la elasticidad de las cuerdas vocales y previene la fatiga.

El NIDCD aconseja consumir suficiente agua, especialmente durante el ejercicio, y balancear la ingesta de café o alcohol con líquidos adicionales, ya que estas bebidas deshidratan el organismo.

Desde la UAB agregan que incorporar alimentos ricos en agua, como frutas y verduras frescas, contribuye al mantenimiento de la mucosa vocal. El empleo de humidificadores o vaporizadores domésticos puede resultar útil en climas secos o durante el invierno, cuando la calefacción reduce la humedad ambiental.

3. Evitar el uso excesivo de la voz y permitir el descanso

El uso prolongado o forzado de la voz incrementa el riesgo de nódulos, pólipos y lesiones crónicas. Se recomienda evitar hablar por encima del ruido ambiental y procurar pausas frecuentes para permitir el descanso vocal.

Radiografía ilustrativa de cabeza y cuello de perfil, con la garganta resaltada en rojo vibrante, mostrando la columna cervical y la mandíbula.
El uso prolongado o forzado de la voz incrementa el riesgo de nódulos, pólipos y lesiones crónicas en las cuerdas vocales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIDCD señala que resulta contraproducente forzar la voz al intentar hablar más alto o más bajo de lo habitual. Tanto el grito como el susurro extremo pueden producir tensión y fatiga en las cuerdas vocales. Ante la disfonía o afonía, lo más efectivo es guardar reposo y evitar el uso innecesario del habla.

4. Controlar la respiración al hablar

La respiración adecuada es un pilar para la emisión vocal saludable. El aire impulsado desde los pulmones permite la vibración de las cuerdas vocales y una técnica respiratoria deficiente genera esfuerzo y desgaste.

El NIDCD recomienda apoyar la voz con respiraciones profundas desde el pecho. Los profesionales de la voz pueden beneficiarse de ejercicios guiados por foniatras o maestros de canto para optimizar la coordinación entre respiración y fonación.

5. Cuidar la alimentación y evitar comidas y bebidas irritantes

Mantener una dieta equilibrada y evitar comidas copiosas o irritantes ayuda a prevenir el reflujo gastroesofágico, una de las causas más frecuentes de inflamación laríngea.

Primer plano de una mano sosteniendo una cuchara con canela en polvo sobre una taza de café humeante con espuma.
Los expertos sugieren evitar alimentos picantes y reducir el consumo de café y mate para proteger la mucosa de la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren evitar alimentos picantes y reducir el consumo de café y mate, ya que pueden agravar la acidez y dañar la mucosa de la garganta. Incluir granos integrales, frutas y verduras aporta vitaminas que fortalecen las membranas mucosas y el sistema inmunológico.

6. No recurrir a remedios o productos sin respaldo médico

La UAB y el UT Southwestern Medical Center desaconsejan el uso de pastillas mentoladas, caramelos o suplementos no regulados, ya que algunos productos pueden resecar más la garganta o no ofrecer beneficios comprobados.

Se aconsejan las pastillas a base de glicerina para aliviar la sequedad y consultar siempre con un especialista antes de incorporar suplementos o remedios caseros.

7. Reconocer cuándo consultar al especialista

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Consultar a un otorrinolaringólogo si la ronquera persiste más de dos semanas permite descartar lesiones y recibir tratamiento adecuado (Freepik)

Los especialistas destacan la importancia de consultar a un otorrinolaringólogo si la disfonía, ronquera o dolor de garganta persisten más de dos semanas. El NIDCD remarca que solo un profesional puede determinar el origen del problema, descartar lesiones graves y proponer el tratamiento adecuado.

8. Mantener una postura adecuada y evitar esfuerzos físicos que alteren la voz

Es clave mantener la postura corporal alineada al hablar, lo que reduce la tensión sobre la laringe. También se sugiere evitar contracturas musculares y el uso prolongado del teléfono entre el hombro y la oreja, prácticas que pueden afectar la emisión vocal.

La voz, según los expertos, constituye un recurso central para la comunicación y el bienestar general, y su cuidado debe priorizarse tanto en el ámbito profesional como en la vida diaria.

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