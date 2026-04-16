Anya Taylor-Joy cumple años: su reinado como la gran musa de los accesorios

Anya Taylor-Joy cumple este jueves 30 años consolidada como una de las figuras más observadas del mundo de la moda, gracias a su capacidad para convertir cada aparición pública en una declaración de estilo.
Más allá de los vestidos o las tendencias del momento, su sello distintivo residió en el uso de accesorios que, lejos de ser un simple complemento, se transformaron en el eje que definió el carácter de cada uno de sus looks.
A través de tocados, collares, pendientes y mantos, la actriz mundialmente conocida por su papel de Beth Harmon en la miniserie “Gambito de Dama” consiguió que cada pieza dialogara con su presencia, reforzando su personalidad y narrando una historia visual única.
El impacto de sus elecciones no se limitó al lujo de las joyas o la originalidad de los diseños, sino que se evidenció en cómo los incorporó, interpretando la moda como un juego de proporciones, contrastes y texturas. Cada accesorio seleccionado por Taylor-Joy tuvo un propósito claro: acentuar rasgos, marcar el ritmo de un atuendo o desafiar las convenciones de la alfombra roja.
Gafas angulosas y pendientes minimalistas: el acento retro
Anya Taylor-Joy lució unas gafas de montura marrón con cristales amarillos que aportaron un aire retro. Los pendientes pequeños y geométricos reforzaron la sobriedad de la propuesta. El cabello suelto y liso acompañó la nitidez de los accesorios, logrando un estilo donde cada elemento se integró con precisión.
Collar brillante y sandalias translúcidas: delicadeza en clave lúdica
En un evento, eligió un collar corto de brillantes con diseño discreto, que aportó luz al conjunto. Las sandalias translúcidas de tiras finas se combinaron con un vestido blanco decorado con motivos florales. Los pendientes pequeños y el cabello suelto completaron una imagen en la que los accesorios resaltaron el vestuario sin sobrecargarlo.
Sombrero escultural y joyas de alto impacto
Optó por un sombrero negro de formas escultóricas como pieza central. Los pendientes largos y brillantes, junto a un collar delicado y anillos de gran tamaño, sumaron una estética de alta costura. El cabello recogido y los labios oscuros permitieron que las joyas dominaran el estilismo.
Minimalismo con aros metálicos
En una propuesta sobria, combinó un conjunto negro de líneas limpias con aros metálicos pequeños. Este accesorio, discreto pero con presencia, aportó un matiz moderno. El cabello liso peinado lateralmente y el maquillaje neutro acompañaron el minimalismo de la selección.
Collar de perlas y brillantes
Durante una gala, eligió un collar voluminoso de perlas y brillantes, acompañado de pendientes a juego. El vestido claro de tejido translúcido y el cabello suelto permitieron que los accesorios de gran tamaño destacaran, reforzando un aire de glamour clásico.
Joyería azul y uñas a juego
En el festival de cine de Toronto, llevó un collar y una pulsera de piedras azules que armonizaron con un vestido de satén celeste. Las uñas esmaltadas en blanco y el maquillaje neutro acompañaron una propuesta donde los accesorios crearon coherencia cromática con el vestuario.
Pañuelo verde y anteojos negros vintage
En una salida urbana, apostó por un pañuelo plisado verde que cubría cabeza y cuello, junto a gafas de sol negras de líneas rectas. El peinado con trenzas y los labios rojos completaron un look de inspiración vintage, donde los accesorios transformaron la sencillez del conjunto.
Collar en forma de llave
En una alfombra roja, eligió un collar plateado con colgante en forma de llave, que contrastó con una chaqueta estructurada en tono dorado. El peinado recogido y el maquillaje discreto facilitaron que la joya se convirtiera en el foco de atención.
Cadena delicada y pendientes de diamante
En un evento promocional, optó por una cadena fina con pequeños detalles brillantes y pendientes de diamante, en combinación con un vestido nude de tirantes. El cabello recogido y el maquillaje natural reforzaron la limpieza y sofisticación del conjunto.
Collar floral XXL: maximalismo en clave romántica
Para una gala, llevó un collar de gran tamaño compuesto por flores brillantes, que se convirtió en el punto central del estilismo. Los pendientes pequeños y un vestido de satén rosa permitieron que el collar resaltara, mientras el peinado recogido y el maquillaje suave acompañaron la propuesta maximalista.
Casquete de cristales y abrigo blanco
Eligió un casquete cubierto de pequeños cristales con flecos que caían sobre la frente, combinado con un abrigo blanco de textura bouclé. El cabello rubio suelto y los labios rojos reforzaron el impacto visual del accesorio, que dominó el look por su brillo y movimiento.
Collar multilínea y pendientes florales
Llevó un collar de varias líneas finas adornado con pequeñas piedras y pendientes en forma de flor. El peinado de coleta alta y los labios rojos organizaron la estructura visual, mientras los accesorios aportaron sofisticación y un matiz geométrico.
Collar asimétrico y anillos XL
En una gala, apostó por un collar plateado de diseño asimétrico, pendientes de diamantes y anillos de gran tamaño en ambas manos. El vestido sin tirantes y el moño alto permitieron que las joyas voluminosas dominaran el estilismo.
Casquete joya y pendientes de perla
Para una presentación especial, eligió un casquete rígido de pedrería plateada, pendientes largos de perla y un vestido negro con apliques de cuentas. El accesorio de cabeza, envolvente y brillante, aportó una dimensión artística y teatral al look.
Manto blanco translúcido: pureza conceptual
En una aparición diferente, utilizó un manto blanco translúcido que cubría cabeza y parte de los hombros. El peinado recogido y el maquillaje suave acentuaron la simplicidad y carácter etéreo del conjunto, con el accesorio como elemento central.