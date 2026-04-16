Anya Taylor-Joy cumple años: su reinado como la gran musa de los accesorios

La actriz Anya Taylor-Joy exhibe su versatilidad y sentido de la moda con diferentes y llamativos tocados en eventos y en su vida cotidiana

Anya Taylor-Joy cumple este jueves 30 años consolidada como una de las figuras más observadas del mundo de la moda, gracias a su capacidad para convertir cada aparición pública en una declaración de estilo.

Más allá de los vestidos o las tendencias del momento, su sello distintivo residió en el uso de accesorios que, lejos de ser un simple complemento, se transformaron en el eje que definió el carácter de cada uno de sus looks.

A través de tocados, collares, pendientes y mantos, la actriz mundialmente conocida por su papel de Beth Harmon en la miniserie “Gambito de Dama” consiguió que cada pieza dialogara con su presencia, reforzando su personalidad y narrando una historia visual única.

El impacto de sus elecciones no se limitó al lujo de las joyas o la originalidad de los diseños, sino que se evidenció en cómo los incorporó, interpretando la moda como un juego de proporciones, contrastes y texturas. Cada accesorio seleccionado por Taylor-Joy tuvo un propósito claro: acentuar rasgos, marcar el ritmo de un atuendo o desafiar las convenciones de la alfombra roja.

Gafas angulosas y pendientes minimalistas: el acento retro

Las gafas angulosas marrón y los pendientes geométricos de Anya Taylor-Joy aportan un inconfundible acento retro a su imagen sofisticada (REUTERS/Jakub Porzycki)

Anya Taylor-Joy lució unas gafas de montura marrón con cristales amarillos que aportaron un aire retro. Los pendientes pequeños y geométricos reforzaron la sobriedad de la propuesta. El cabello suelto y liso acompañó la nitidez de los accesorios, logrando un estilo donde cada elemento se integró con precisión.

Collar brillante y sandalias translúcidas: delicadeza en clave lúdica

El collar brillante y las sandalias translúcidas en combinación con el vestido floral muestran la delicadeza lúdica de Anya Taylor-Joy en eventos destacados (REUTERS/Manami Yamada)

En un evento, eligió un collar corto de brillantes con diseño discreto, que aportó luz al conjunto. Las sandalias translúcidas de tiras finas se combinaron con un vestido blanco decorado con motivos florales. Los pendientes pequeños y el cabello suelto completaron una imagen en la que los accesorios resaltaron el vestuario sin sobrecargarlo.

Sombrero escultural y joyas de alto impacto

El sombrero escultural, los pendientes largos y los anillos XL marcan una estética de alta costura y audacia en la elección de accesorios (REUTERS/Danny Moloshok)

Optó por un sombrero negro de formas escultóricas como pieza central. Los pendientes largos y brillantes, junto a un collar delicado y anillos de gran tamaño, sumaron una estética de alta costura. El cabello recogido y los labios oscuros permitieron que las joyas dominaran el estilismo.

Minimalismo con aros metálicos

Los aros metálicos pequeños suman modernidad y minimalismo al conjunto negro de líneas limpias, reflejando la versatilidad estilística de la actriz (REUTERS/Daniel Cole)

En una propuesta sobria, combinó un conjunto negro de líneas limpias con aros metálicos pequeños. Este accesorio, discreto pero con presencia, aportó un matiz moderno. El cabello liso peinado lateralmente y el maquillaje neutro acompañaron el minimalismo de la selección.

Collar de perlas y brillantes

El collar de perlas y brillantes de gran tamaño refuerza el glamour clásico y la presencia elegante de Anya Taylor-Joy en galas de alto perfil (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una gala, eligió un collar voluminoso de perlas y brillantes, acompañado de pendientes a juego. El vestido claro de tejido translúcido y el cabello suelto permitieron que los accesorios de gran tamaño destacaran, reforzando un aire de glamour clásico.

Joyería azul y uñas a juego

La joyería azul y las uñas a juego crean armonía cromática en el festival de cine de Toronto, destacando la atención al detalle en el estilismo (REUTERS/Mark Blinch)

En el festival de cine de Toronto, llevó un collar y una pulsera de piedras azules que armonizaron con un vestido de satén celeste. Las uñas esmaltadas en blanco y el maquillaje neutro acompañaron una propuesta donde los accesorios crearon coherencia cromática con el vestuario.

Pañuelo verde y anteojos negros vintage

El pañuelo plisado verde y los anteojos vintage negros consolidan un look urbano de inspiración retro con toques personales y distintivos (REUTERS/Jakub Porzycki)

En una salida urbana, apostó por un pañuelo plisado verde que cubría cabeza y cuello, junto a gafas de sol negras de líneas rectas. El peinado con trenzas y los labios rojos completaron un look de inspiración vintage, donde los accesorios transformaron la sencillez del conjunto.

Collar en forma de llave

El collar plateado con colgante en forma de llave se convierte en el eje visual de una apuesta audaz sobre la alfombra roja (REUTERS/Caitlin Ochs)

En una alfombra roja, eligió un collar plateado con colgante en forma de llave, que contrastó con una chaqueta estructurada en tono dorado. El peinado recogido y el maquillaje discreto facilitaron que la joya se convirtiera en el foco de atención.

Cadena delicada y pendientes de diamante

La cadena delicada y los pendientes de diamante acompañan un vestido nude, resaltando la sofisticación discreta de Anya Taylor-Joy en eventos promocionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un evento promocional, optó por una cadena fina con pequeños detalles brillantes y pendientes de diamante, en combinación con un vestido nude de tirantes. El cabello recogido y el maquillaje natural reforzaron la limpieza y sofisticación del conjunto.

Collar floral XXL: maximalismo en clave romántica

El collar floral XXL protagoniza una propuesta maximalista y romántica donde el accesorio central transforma el conjunto satinado en una declaración de estilo (REUTERS/Daniel Cole)

Para una gala, llevó un collar de gran tamaño compuesto por flores brillantes, que se convirtió en el punto central del estilismo. Los pendientes pequeños y un vestido de satén rosa permitieron que el collar resaltara, mientras el peinado recogido y el maquillaje suave acompañaron la propuesta maximalista.

Casquete de cristales y abrigo blanco

El casquete de cristales con flecos y el abrigo blanco de textura bouclé dominan el look con brillo, movimiento e impacto visual (EFE/EPA/Andre Pain)

Eligió un casquete cubierto de pequeños cristales con flecos que caían sobre la frente, combinado con un abrigo blanco de textura bouclé. El cabello rubio suelto y los labios rojos reforzaron el impacto visual del accesorio, que dominó el look por su brillo y movimiento.

Collar multilínea y pendientes florales

El collar multilínea y los pendientes florales, junto al peinado de coleta alta, aportan sofisticación geométrica y estructura visual al conjunto (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Llevó un collar de varias líneas finas adornado con pequeñas piedras y pendientes en forma de flor. El peinado de coleta alta y los labios rojos organizaron la estructura visual, mientras los accesorios aportaron sofisticación y un matiz geométrico.

Collar asimétrico y anillos XL

El collar asimétrico y los anillos XL destacan la audacia y el volumen de las joyas, permitiendo que dominen el estilismo en galas exclusivas

En una gala, apostó por un collar plateado de diseño asimétrico, pendientes de diamantes y anillos de gran tamaño en ambas manos. El vestido sin tirantes y el moño alto permitieron que las joyas voluminosas dominaran el estilismo.

Casquete joya y pendientes de perla

El casquete joya y los pendientes de perla añaden una dimensión artística y teatral, elevando la propuesta con accesorios envolventes y brillantes (REUTERS/Danny Moloshok)

Para una presentación especial, eligió un casquete rígido de pedrería plateada, pendientes largos de perla y un vestido negro con apliques de cuentas. El accesorio de cabeza, envolvente y brillante, aportó una dimensión artística y teatral al look.

Manto blanco translúcido: pureza conceptual

El manto blanco translúcido crea una imagen de pureza conceptual, convirtiendo el accesorio en el elemento central y etéreo del look (REUTERS/Hannah McKay)

En una aparición diferente, utilizó un manto blanco translúcido que cubría cabeza y parte de los hombros. El peinado recogido y el maquillaje suave acentuaron la simplicidad y carácter etéreo del conjunto, con el accesorio como elemento central.