Tendencias

El “Florar Bag” se impone y desplaza al ramo clásico en las bodas de 2026

El innovador bolso floral se ha convertido en el accesorio favorito de las novias modernas, ganando popularidad en redes sociales y entre diseñadores por su mezcla de estilo, funcionalidad y una originalidad que rompe esquemas nupciales

Guardar
Florar Bag confeccionado con flores
Florar Bag confeccionado con flores preservadas y detalles personalizados, protagonista en la ceremonia de una novia contemporánea (REUTERS)

El "Florar Bag" revoluciona el universo de los accesorios nupciales en 2026, desplazando al clásico ramo y estableciendo nuevos códigos de personalización y funcionalidad que marcan la pauta en bodas contemporáneas.

La combinación de flores naturales o preservadas con el formato de bolso de mano ha generado una ola de aceptación entre diseñadores, usuarios de plataformas digitales y medios especializados, convirtiendo esta pieza en el objeto de deseo para quienes buscan diferenciarse.

El surgimiento y consolidación del “Florar Bag” se apoya tanto en su capacidad de adaptación a distintos estilos de boda como en su potencial para narrar historias personales. En redes sociales, su popularidad ha escalado rápidamente, impulsando desafíos de creatividad y mostrando ejemplos de novias que fusionan tradición y modernidad, según ha destacado Vogue España.

El avance del “Florar Bag” también responde al interés creciente por la sostenibilidad y la producción artesanal en el sector nupcial. Muchas firmas apuestan por crear piezas reutilizables, fabricadas con materiales ecológicos o flores preservadas que prolongan la vida útil del accesorio más allá del evento.

Esta tendencia conecta con una generación de novias interesadas en reducir el desperdicio y dar valor a los objetos con significado, reforzando así el vínculo entre la moda nupcial y el compromiso con el entorno.

Por su parte, uno de los aspectos más valorados del “Florar Bag” es la libertad de movimiento que ofrece a la novia durante toda la celebración. Este accesorio permite llevar objetos personales y libera las manos en momentos clave, como el cóctel o la fiesta, lo que facilita la interacción y la comodidad.

Según El Litoral, los fotógrafos aprovechan el “Florar Bag” para proponer encuadres originales y capturas alejadas de la clásica imagen del ramo: “Facilita nuevas propuestas para los fotógrafos, quienes encuentran en este objeto la oportunidad de obtener imágenes originales y alejadas del encuadre tradicional”, subraya el medio.

Firmas especializadas apuestan por Florar
Firmas especializadas apuestan por Florar Bags reutilizables, fabricados con materiales ecológicos o flores preservadas de larga duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque ha redefinido el repertorio visual de las bodas, permitiendo que el bolso floral se convierta en un elemento central de la narrativa del evento. La posibilidad de coordinarlo con las damas de honor o apoyarlo sobre la mesa refuerza el carácter multifunción del accesorio.

La tendencia del “Florar Bag” refleja una transformación más profunda en el sector nupcial: el deseo de reinventar ritos históricos con piezas que integran elegancia y significado. Vogue España enfatiza que la viralización de este accesorio en plataformas digitales lo ha posicionado como una recomendación recurrente para novias que priorizan tanto la utilidad como la estética.

Vale destacar que el “Florar Bag” permite incorporar detalles con valor sentimental, desde amuletos hasta flores que evocan historias compartidas, lo que refuerza la autenticidad y la personalización del evento. En tanto, el diseño se adapta a bodas de todo tipo, desde ceremonias al aire libre hasta eventos formales.

La flexibilidad para armonizarlo con la paleta de colores y los elementos distintivos de la fiesta confirma su versatilidad, mientras que su capacidad de mantener objetos personales lo distingue claramente del ramo tradicional.

Especialistas y estilistas coinciden en
Especialistas y estilistas coinciden en que la durabilidad y la comodidad del Florar Bag son clave para conservar su atractivo durante toda la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección del “Florar Bag” ideal requiere atención a varios factores: diseño, materiales y la firmeza de las flores, además de la coherencia con la identidad visual del evento. Especialistas y estilistas coinciden en que la durabilidad y la comodidad son clave para que el accesorio conserve su atractivo durante toda la jornada.

Muchas parejas aprovechan la oportunidad para transformar el bolso floral en un testigo de la celebración, añadiendo detalles simbólicos que representan historias personales. De este modo, el “Florar Bag” se consolida como una alternativa que reúne belleza, funcionalidad y sentido propio.

Temas Relacionados

Florar BagAccesorios NupcialesTendencias de BodasNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Hay personas que no pueden llorar? Los factores emocionales y biológicos detrás del llanto, según expertos

La dificultad para expresar las lágrimas o la tendencia a emocionarse con facilidad puede estar vinculada a experiencias de la infancia, mandatos culturales y procesos neuroquímicos

¿Hay personas que no pueden

Los siete puentes más impresionantes del mundo: historia, arquitectura y paisajes únicos

Esta selección de obras emblemáticas muestra diversidad de estilos, historias y entornos donde la ingeniería y el diseño transforman la experiencia de los viajeros

Los siete puentes más impresionantes

Qué zapatillas de running elegir para empezar a correr según tu perfil

Se trata de uno de los factores más importantes para quienes deciden iniciarse en esta disciplina. La elección correcta no solo determina la comodidad y el disfrute de los primeros entrenamientos, sino que también ayuda a prevenir lesiones frecuentes

Qué zapatillas de running elegir

El secreto científico de quienes mantienen la “chispa del amor” toda la vida, más allá de la edad

Un estudio del Instituto Kinsey revela que la pasión amorosa puede experimentarse varias veces a lo largo de la vida. Qué factores biológicos, psicológicos y sociales influyen en la capacidad de mantener el deseo

El secreto científico de quienes

Preocupa a los especialistas el aumento de la miopía en niños: qué cuidados hay que tener en la vuelta a clases

A nivel global, análisis recientes estiman que aproximadamente 1 de cada 3 niños y adolescentes de las grandes ciudades es miope, con un incremento sostenido desde la década de 1990 y con una proyección cercana al 40% para 2050. Cuáles son los principales factores de riesgo y cómo prevenirla

Preocupa a los especialistas el
DEPORTES
El histórico rival de Messi

El histórico rival de Messi en el Real Madrid que podría convertirse en el nuevo fichaje estelar del Inter Miami

La brutal sentencia de Flavio Briatore sobre la nueva Fórmula 1 y su futuro

Guatemalteco Raúl Tejada conquista el IRONMAN 70.3 en San Salvador

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

Alexis Mac Allister mostró su museo de camisetas y la firma de Dibu Martínez llamó la atención: “¡Qué pibe!"

TELESHOW
Eduardo y Elina Costantini celebraron

Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

“Amor verdadero”: la romántica frase de Juana Viale a su novio Yago Lange a la orilla del mar

La nueva faceta artística de Felipe Fort que sorprendió a todos: “¿Algún consejo?"

MasterChef Celebrity 2026: cuándo se despide el reality y qué pasará después en la pantalla

Maxi López se despidió de Argentina con un conmovedor mensaje: “Me llevo este amor conmigo para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Hungría bloqueará las nuevas sanciones

Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE contra Rusia por una disputa sobre un gasoducto de Ucrania

La segunda edición de Posverso Bienal anunció a 53 artistas de 11 países

Leopardo de Amur: la batalla por conservar al felino más extraño de Asia

El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán