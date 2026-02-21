Las mejores apps gratuitas de IA para diseñar tus espacios desde tu celular

Male Eirin, diseñadora de Interiores recomienda las apps favoritas para elegir colores, muebles y tendencias sin miedo a equivocarse

La transformación de espacios en casa alcanzó un nuevo nivel de accesibilidad, creatividad y eficiencia gracias a la irrupción de aplicaciones gratuitas basadas en inteligencia artificial.

Desde probar combinaciones de colores hasta visualizar reformas completas en tiempo real, estas herramientas redefinieron el proceso de rediseño del hogar para millones de usuarios.

Te dejamos nuestras aplicaciones gratuitas recomendadas para que empieces a redecorar tu casa sin necesidad de tener conocimientos previos.

Del simulador al hogar: cómo la visualización avanzada y la tecnología gratuita impactan en la reforma de nuestros espacios

1- Home IA

Las utilidades ofrecidas por plataformas como Home IA se enfocan en simplificar la etapa de diseño virtual. “Permite subir fotos de los propios espacios y aplicar estilos decorativos sugeridos por inteligencia artificial”, destacan los desarrolladores.

Esta app facilita a los usuarios la elección entre diferentes tendencias y la combinación de muebles de forma virtual, además de crear imágenes realistas sobre posibles resultados antes de invertir en cualquier cambio. “Home IA genera imágenes realistas a partir de simples indicaciones, facilitando la visualización del resultado final antes de realizar cambios”, comentan los responsables de la aplicación.

2 - Planner 5D

Esta app se posicionó como un simulador orientado a quienes buscan experimentar reformas con un enfoque práctico. El equipo detrás de la app subrayó: “Ofrece más de 5.000 elementos para decorar o modificar cualquier ambiente”.

Aunque cuenta con funciones exclusivas de pago, la mayoría de sus herramientas gratuitas permitieron a los usuarios explorar estilos y distribuciones en vistas 2D y 3D directamente desde el teléfono.

3- Home By Me

En este caso, la capacidad de organizar y combinar objetos virtuales resaltó su diferencial, ya que permite visualizar proyectos en imágenes 2D, 3D y en calidad 4K. Esta app habilitó tanto la creación de nuevas propuestas como la exploración del trabajo de otros usuarios, facilitando la búsqueda de inspiración y la posibilidad de adaptar ideas propias.

“El nivel de realismo en las imágenes ayuda a anticipar el resultado de cada reforma”, agregaron sus desarrolladores.

4 - Playground AI

Esta herramienta apareció como una opción enfocada en usuarios sin conocimientos técnicos. Solo es necesario elegir algunos parámetros básicos: la inteligencia artificial se encarga del resto y produce imágenes listas para evaluar.

Mediante la sugerencia de conceptos y estilos, la app automatizó la generación de composiciones a partir de las preferencias individuales.

5 - Houzz

Houzz centró su propuesta en el acceso a tendencias y referencias visuales. Cuenta con millones de fotos de interiores agrupadas por estilos, ambientes, colores y materiales.

La posibilidad de guardar ideas, explorar productos y acceder a notas con las últimas tendencias de decoración amplió el atractivo para quienes buscan inspiración o desean estar al tanto de las novedades en el mundo del diseño.

6 - Morpholio Board

Esta aplicación es ideal para empezar el proceso de diseño, ya que esta herramienta se orientó a la organización de ideas y la experimentación visual. Desde la plataforma elegís tus materialidades favoritas, elementos y “espíritu” del nuevo diseño que quieras crear. Además permite subir imágenes propias, recortarlas y ajustar tamaños.

La herramienta ayudó a crear paletas de colores y probar distintas combinaciones antes de llevar a cabo una reforma definitiva.

7 - Paint My Room

Si tenés dudas sobre cómo quedaría ese color que estás imaginando para tus espacios, esta es la app que necesitas. Paint my room resolvió una de las dudas más habituales en el proceso de rediseño: la elección de colores.

“Permite explorar una amplia gama de tonalidades y guardar combinaciones preferidas”, indicaron sus creadores. Su funcionalidad principal —visualizar el resultado en fotos reales del espacio— apoyó la toma de decisiones acertadas y evitó gastos innecesarios derivados de errores cromáticos.

Las aplicaciones de inteligencia artificial redefinieron la experiencia de renovar el hogar, permitiendo probar estilos, visualizar modificaciones y tomar decisiones informadas con mayor facilidad y disfrute que nunca.