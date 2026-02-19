La tarta de espinaca con masa de quinoa ofrece una alternativa saludable y sin gluten a las tartas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de espinaca con masa de quinoa es ese tipo de preparación que invita a repensar las tartas saladas de todos los días: una masa crocante, sin harinas refinadas, que acompaña a la perfección el relleno liviano y bien verde.

En muchas casas argentinas, la espinaca marca el comienzo del otoño en la cocina, y la quinoa suma ese toque moderno, nutritivo y andino que cada vez suma más adeptos. Ideal para un almuerzo de semana, una vianda saludable o para llevar a un picnic.

Se disfruta tanto recién salida del horno como fría, y suele aparecer en reuniones familiares, mesas de domingo o como alternativa vegetariana en cumpleaños y eventos escolares. Es una opción muy popular entre quienes buscan una tarta más sana, sin gluten y llena de sabor.

Receta de tarta de espinaca con masa de quinoa

La tarta de espinaca con masa de quinoa se compone de una base hecha a partir de quinoa cocida, huevos y semillas, lo que da como resultado una masa firme y crocante. El relleno combina espinaca salteada, cebolla, queso y huevos, logrando un interior suave y cremoso, pero con textura.

Tiempo de preparación

La receta destaca una preparación total de una hora, optimizando el tiempo en la cocina para platos rápidos

Total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Para la masa:

200 gr de quinoa cruda

2 huevos

2 cucharadas de semillas de sésamo o lino

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno:

500 gr de espinaca fresca (puede ser congelada)

2 cebollas medianas

2 dientes de ajo

150 gr de queso fresco (tipo port salut o ricotta)

3 huevos

3 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer tarta de espinaca con masa de quinoa, paso a paso

El relleno de espinaca incluye una combinación de quesos y huevo, proporcionando cremosidad y un alto valor nutricional al plato

Enjuagar la quinoa varias veces bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga transparente. Hervir en abundante agua con sal durante 15 minutos, colar y dejar enfriar. En un bol, mezclar la quinoa cocida con los huevos, las semillas, el aceite de oliva y una pizca de sal. Integrar bien hasta obtener una preparación húmeda y maleable. Distribuir la mezcla sobre una tartera previamente aceitada, presionando con una cuchara para cubrir bien el fondo y los bordes. Llevar a horno moderado (180°C) durante 10 minutos para que se seque y tome firmeza. Mientras tanto, en una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados con el aceite hasta que estén transparentes. Incorporar la espinaca (previamente lavada y picada). Cocinar 5 minutos hasta que pierda el agua. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar. En un bol, batir los huevos y mezclar con el queso fresco y el queso rallado. Agregar la espinaca salteada y unir bien. Volcar el relleno sobre la base de quinoa precocida y emparejar con una cuchara. Llevar al horno moderado (180°C) durante 20 a 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y apenas dorado. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada: hasta 3 días. En freezer (porciones individuales): hasta 1 mes. Descongelar en la heladera y recalentar al horno o microondas.