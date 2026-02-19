La tarta de espinaca con masa de quinoa es ese tipo de preparación que invita a repensar las tartas saladas de todos los días: una masa crocante, sin harinas refinadas, que acompaña a la perfección el relleno liviano y bien verde.
En muchas casas argentinas, la espinaca marca el comienzo del otoño en la cocina, y la quinoa suma ese toque moderno, nutritivo y andino que cada vez suma más adeptos. Ideal para un almuerzo de semana, una vianda saludable o para llevar a un picnic.
Se disfruta tanto recién salida del horno como fría, y suele aparecer en reuniones familiares, mesas de domingo o como alternativa vegetariana en cumpleaños y eventos escolares. Es una opción muy popular entre quienes buscan una tarta más sana, sin gluten y llena de sabor.
Receta de tarta de espinaca con masa de quinoa
La tarta de espinaca con masa de quinoa se compone de una base hecha a partir de quinoa cocida, huevos y semillas, lo que da como resultado una masa firme y crocante. El relleno combina espinaca salteada, cebolla, queso y huevos, logrando un interior suave y cremoso, pero con textura.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
Para la masa:
- 200 gr de quinoa cruda
- 2 huevos
- 2 cucharadas de semillas de sésamo o lino
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
Para el relleno:
- 500 gr de espinaca fresca (puede ser congelada)
- 2 cebollas medianas
- 2 dientes de ajo
- 150 gr de queso fresco (tipo port salut o ricotta)
- 3 huevos
- 3 cucharadas de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Cómo hacer tarta de espinaca con masa de quinoa, paso a paso
- Enjuagar la quinoa varias veces bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga transparente. Hervir en abundante agua con sal durante 15 minutos, colar y dejar enfriar.
- En un bol, mezclar la quinoa cocida con los huevos, las semillas, el aceite de oliva y una pizca de sal. Integrar bien hasta obtener una preparación húmeda y maleable.
- Distribuir la mezcla sobre una tartera previamente aceitada, presionando con una cuchara para cubrir bien el fondo y los bordes. Llevar a horno moderado (180°C) durante 10 minutos para que se seque y tome firmeza.
- Mientras tanto, en una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados con el aceite hasta que estén transparentes.
- Incorporar la espinaca (previamente lavada y picada). Cocinar 5 minutos hasta que pierda el agua. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar.
- En un bol, batir los huevos y mezclar con el queso fresco y el queso rallado. Agregar la espinaca salteada y unir bien.
- Volcar el relleno sobre la base de quinoa precocida y emparejar con una cuchara.
- Llevar al horno moderado (180°C) durante 20 a 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y apenas dorado.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada: hasta 3 días. En freezer (porciones individuales): hasta 1 mes. Descongelar en la heladera y recalentar al horno o microondas.