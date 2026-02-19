Tendencias

Receta de tarta de espinaca con masa de quinoa

El plato combina una base crocante sin harinas refinadas y un relleno cremoso, ideal para quienes buscan una alternativa sin gluten y nutritiva en reuniones familiares, almuerzos o viandas de oficina

Guardar
La tarta de espinaca con
La tarta de espinaca con masa de quinoa ofrece una alternativa saludable y sin gluten a las tartas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de espinaca con masa de quinoa es ese tipo de preparación que invita a repensar las tartas saladas de todos los días: una masa crocante, sin harinas refinadas, que acompaña a la perfección el relleno liviano y bien verde.

En muchas casas argentinas, la espinaca marca el comienzo del otoño en la cocina, y la quinoa suma ese toque moderno, nutritivo y andino que cada vez suma más adeptos. Ideal para un almuerzo de semana, una vianda saludable o para llevar a un picnic.

Se disfruta tanto recién salida del horno como fría, y suele aparecer en reuniones familiares, mesas de domingo o como alternativa vegetariana en cumpleaños y eventos escolares. Es una opción muy popular entre quienes buscan una tarta más sana, sin gluten y llena de sabor.

Receta de tarta de espinaca con masa de quinoa

La tarta de espinaca con masa de quinoa se compone de una base hecha a partir de quinoa cocida, huevos y semillas, lo que da como resultado una masa firme y crocante. El relleno combina espinaca salteada, cebolla, queso y huevos, logrando un interior suave y cremoso, pero con textura.

Tiempo de preparación

La receta destaca una preparación
La receta destaca una preparación total de una hora, optimizando el tiempo en la cocina para platos rápidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Total: 1 hora

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Para la masa:

  • 200 gr de quinoa cruda
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de semillas de sésamo o lino
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno:

  • 500 gr de espinaca fresca (puede ser congelada)
  • 2 cebollas medianas
  • 2 dientes de ajo
  • 150 gr de queso fresco (tipo port salut o ricotta)
  • 3 huevos
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer tarta de espinaca con masa de quinoa, paso a paso

El relleno de espinaca incluye
El relleno de espinaca incluye una combinación de quesos y huevo, proporcionando cremosidad y un alto valor nutricional al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Enjuagar la quinoa varias veces bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga transparente. Hervir en abundante agua con sal durante 15 minutos, colar y dejar enfriar.
  2. En un bol, mezclar la quinoa cocida con los huevos, las semillas, el aceite de oliva y una pizca de sal. Integrar bien hasta obtener una preparación húmeda y maleable.
  3. Distribuir la mezcla sobre una tartera previamente aceitada, presionando con una cuchara para cubrir bien el fondo y los bordes. Llevar a horno moderado (180°C) durante 10 minutos para que se seque y tome firmeza.
  4. Mientras tanto, en una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados con el aceite hasta que estén transparentes.
  5. Incorporar la espinaca (previamente lavada y picada). Cocinar 5 minutos hasta que pierda el agua. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar.
  6. En un bol, batir los huevos y mezclar con el queso fresco y el queso rallado. Agregar la espinaca salteada y unir bien.
  7. Volcar el relleno sobre la base de quinoa precocida y emparejar con una cuchara.
  8. Llevar al horno moderado (180°C) durante 20 a 25 minutos, hasta que el relleno esté firme y apenas dorado.
  9. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada: hasta 3 días. En freezer (porciones individuales): hasta 1 mes. Descongelar en la heladera y recalentar al horno o microondas.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Millie Bobby Brown: cuáles son sus secretos para el equilibrio físico y emocional tras Stranger Things

La actriz británica, quien cumple hoy 22 años, atraviesa una transición personal y profesional luego del cierre de la famosa serie, mientras comparte su rutina diaria y nuevos hábitos saludables en Marbella

Millie Bobby Brown: cuáles son

Descubren cómo se formó el “agujero de gravedad” de la Antártida y cuál es su impacto en el nivel del mar

Un estudio reconstruyó la evolución del continente helado a lo largo de 70 millones de años y analizó su relación con la formación de los grandes glaciares y las variaciones oceánicas

Descubren cómo se formó el

El secreto detrás de las ideas que parecen surgir de la nada y dejan huella en la mente, según la ciencia

Diversos estudios muestran que la emoción y la certeza asociadas a descubrimientos espontáneos influyen en la formación de la memoria y ofrecen claves sobre cómo esas experiencias logran consolidarse como recuerdos perdurables

El secreto detrás de las

Qué es la regla 7-7-7 y cómo solo 21 minutos pueden ser claves en el desarrollo emocional infantil, según una experta

Especialistas destacan que dividir la atención en tres momentos diarios ayuda a fortalecer el vínculo familiar y a prevenir el estrés infantil. Cómo ponerlo en práctica

Qué es la regla 7-7-7

Cómo el yoga puede proteger la salud mental y reducir la ansiedad

Especialistas coinciden en la importancia de métodos integrales para promover armonía interna e impulsar cambios favorables en quienes exploran prácticas tradicionales. Claves para incorporarlas a la vida diaria

Cómo el yoga puede proteger
DEPORTES
El extraño caso del entrenador

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine en la sesión de la tarde

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

TELESHOW
La reacción de Ivana Icardi

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

INFOBAE AMÉRICA

Drones y armas 3D: cómo

Drones y armas 3D: cómo la tecnología está transformando a los grupos criminales brasileños

Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Impulsan en Uruguay una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases