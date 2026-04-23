Temblor de magnitud 5.2 sacude El Salvador y activa protocolos de prevención

SISMO SV

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió gran parte del territorio salvadoreño a las 08:09 a.m. de este jueves 23 de abril de 2026. Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el epicentro se localizó frente a la costa de La Libertad.

El reporte técnico indica que el movimiento telúrico se localizó a 33.0 kilómetros al sur de Playa San Diego, con una profundidad de 59 kilómetros. Debido a esta profundidad intermedia, la onda sísmica se propagó con intensidad en el área metropolitana de San Salvador y gran parte de la zona central y occidental del país, generando alarma en edificios altos y zonas residenciales.

Por lo que, el movimiento fue percibido de forma sensible en San Salvador, La Libertad y departamentos aledaños. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no reportan daños materiales significativos ni víctimas.

(Publicación: MARN)

Este evento principal no ha sido el único registrado en las últimas horas. Las autoridades han confirmado que el territorio nacional está experimentando una dinámica sísmica activa, especialmente en la zona oriental. Previo al sismo de La Libertad, la red de monitoreo detectó dos movimientos significativos frente a la costa de Usulután.

El primero de ellos, de magnitud 4.0, ocurrió a una distancia de 41.0 kilómetros al sur de Playa El Espino. Poco después, un segundo evento de magnitud 3.8 fue reportado en la misma zona costera de Usulután.

Estos sismos, aunque de menor magnitud que el de La Libertad, confirman una liberación de energía constante a lo largo de la franja costera salvadoreña. Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de socorro y Protección Civil no han reportado daños estructurales graves ni víctimas que lamentar, aunque se mantienen los monitoreos en zonas vulnerables a deslizamientos.

Tabla detallada del monitoreo sísmico nacional correspondiente a la mañana del 23 de abril de 2026.

¿Por qué ocurren los sismos y cómo prevenir incidentes?

El Salvador es conocido como el “Valle de las Hamacas” debido a su alta sismicidad. Comprender el origen de estos fenómenos y estar preparados es fundamental para reducir riesgos.

La principal causa de los sismos en las costas salvadoreñas es el proceso de subducción. Este fenómeno ocurre cuando la Placa de Cocos se desplaza y se introduce por debajo de la Placa del Caribe.

La fricción y el choque entre estas dos enormes masas rocosas acumulan energía que, al liberarse de forma repentina, genera las ondas sísmicas que percibimos en la superficie. Además de la subducción, el país cuenta con un sistema de fallas geológicas locales y una cadena volcánica activa que también generan movimientos telúricos.

Medidas de prevención y seguridad

Ante la continuidad de estos eventos, es vital seguir estas recomendaciones:

Durante el sismo: Mantén la calma: El pánico es el principal causante de accidentes. Aléjate de ventanas: Evita vidrios, espejos y objetos que puedan caer. Busca refugio: Si no puedes salir rápidamente a una zona abierta, ubícate bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural (triángulo de la vida).

Preparación familiar: Mochila de emergencia: Debe contener agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, radio de pilas y una linterna. Plan de evacuación: Identifica las zonas seguras de tu hogar, trabajo o centro de estudio.

Después del sismo: Cierra las llaves de gas y baja los interruptores de electricidad si sospechas de fugas o daños. Infórmate únicamente a través de fuentes oficiales (MARN y Protección Civil) para evitar la propagación de rumores.

