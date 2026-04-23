Ciencia

Los tres posibles escenarios del Ártico frente al cambio climático: las advertencias de los científicos

Las transformaciones que afectan a la región polar impulsan cambios ambientales, económicos y políticos. Cómo la aceleración del deshielo podría redefinir la vida de sus habitantes y las relaciones globales en el futuro cercano

Guardar
Vista aérea del océano Ártico con hielo marino fracturado, una malla digital y una comunidad remota al fondo.
El Ártico experimenta un calentamiento cuatro veces más rápido que el promedio mundial, lo que altera ecosistemas y dinámicas geopolíticas clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ártico atraviesa un proceso de transformación acelerada. El calentamiento global afecta a esta región con una intensidad sin precedentes: la temperatura allí aumenta cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Las consecuencias de este fenómeno no solo alteran los ecosistemas, sino que también reconfiguran el tablero geopolítico internacional y la vida de las comunidades que habitan el extremo norte del planeta.

Frente a este panorama, una publicación de Nature presenta el análisis de los geógrafos políticos Mia Bennett y Klaus Dodds, quienes identifican tres posibles escenarios para el futuro del Ártico. Estos caminos no se excluyen entre sí, sino que se entrelazan y muestran cómo sociedades y Estados negocian las normas y el orden en un espacio que se vuelve cada vez más accesible. Los próximos años serán decisivos para entender qué rumbo tomará una región cuyo deshielo redefine tanto el clima como la política global.

Extracción, peligro y conflicto: los tres caminos del Ártico

Nature divulgó los hallazgos de Bennett y Dodds, quienes identifican tres escenarios clave para el Ártico: un escenario extractivo, uno de peligro ambiental y otro de adversidad geopolítica. “El Ártico es un lugar útil para observar cómo las sociedades y los Estados negocian un orden ambiental y geopolítico”, afirman los autores.

Los próximos años serán decisivos para definir el rumbo de una región cuyo deshielo redefine clima y política global según expertos (AP/Emilio Morenatti)
Los próximos años serán decisivos para definir el rumbo de una región cuyo deshielo redefine clima y política global según expertos (AP/Emilio Morenatti)

En un Ártico extractivo, el desarrollo de petróleo y gas emerge como el motor principal, impulsado por países como Rusia y Estados Unidos. Según los expertos, existe la posibilidad de que estas actividades generen beneficios económicos para las comunidades indígenas de Alaska, Canadá y Groenlandia, fortaleciendo su posición política en las demandas de soberanía.

El escenario del Ártico en peligro se relaciona con el llamado “paradigma del Ártico”, donde los cambios ambientales provocados por el cambio climático abrirían la puerta a nuevas extracciones de recursos. Así, se profundizaría la crisis climática y se aceleraría el círculo vicioso de la explotación, lo que acercaría la región a un océano completamente libre de hielo.

Paisaje ártico al atardecer con icebergs flotando en agua que refleja el cielo rojizo-anaranjado, flanqueado por montañas nevadas.
El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el promedio mundial, enfrentando escenarios de deshielo inminente y graves impactos globales para 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el Ártico adversarial describe un contexto de mayor conflicto y competencia geopolítica. En este escenario, actores como China e India buscarían influencia en la región, más allá de los países tradicionalmente árticos. Aunque los autores no anticipan un conflicto total en el norte, detectan una variedad de vulnerabilidades y antecedentes históricos que mantienen latentes estos riesgos.

Cambios acelerados: del deshielo al impacto global

El análisis de Bennett y Dodds, presentado en su libro Unfrozen, destaca que el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el promedio mundial y hasta siete veces más en algunas zonas, como las islas rusas de Novaya Zemlya. Nature recoge proyecciones incluidas en este libro que señalan que el Océano Ártico podría quedarse sin hielo durante el verano en la década de 2050, aunque algunas investigaciones citadas por los autores sostienen que esto podría alcanzarse incluso en la década de 2030.

Los cambios en el Ártico afectan la vida de las comunidades que habitan el extremo norte del planeta, modificando costumbres y entorno (REUTERS/Marko Djurica)
Los cambios en el Ártico afectan la vida de las comunidades que habitan el extremo norte del planeta, modificando costumbres y entorno (REUTERS/Marko Djurica)

La desaparición del hielo tiene repercusiones inmediatas en el transporte y la economía locales. El aumento del tráfico marítimo puede favorecer el comercio internacional, pero también elimina rutas de transporte basadas en el hielo, fundamentales para muchas comunidades del norte. Un informe del Inuit Circumpolar Council de 2008, citado por Nature, sostiene que “el hielo marino es nuestra carretera”, en referencia a la importancia vital del hielo para el modo de vida de los pueblos indígenas.

El National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de Estados Unidos señala que el hielo marino del Ártico actúa como un regulador clave del clima global, ya que refleja la luz solar y mantiene bajas las temperaturas en la región. Su retroceso permite que el océano absorba más calor, lo que acelera el calentamiento y el deshielo.

Advierten que esta pérdida impacta tanto a las comunidades indígenas, que dependen del hielo para su subsistencia, como a la fauna ártica, y agrava fenómenos como tormentas y erosión costera. Según el centro, el Ártico se calienta entre dos y tres veces más rápido que el promedio mundial, lo que lo convierte en una de las áreas más vulnerables al cambio climático.

Hielo marino
El círculo vicioso de la explotación podría llevar al Océano Ártico a quedar completamente libre de hielo durante el verano (Freepik)

La obra de Bennett y Dodds recopila voces de comunidades locales, responsables políticos y científicos. El climatólogo Dirk Notz, de la Universidad de Hamburgo, confiesa que le resultó “emocionalmente muy difícil” escribir “Ya es demasiado tarde” en un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, al reconocer que “era imposible salvar el hielo marino ártico en verano”. Según Notz, “ya no es el verdadero Ártico”.

A pesar de los riesgos, los autores de Unfrozen resaltan la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas, la flora y la fauna del Ártico ante los cambios ambientales y políticos. “El destino del Ártico no está sellado”, afirman, y subrayan la importancia de proteger esta región única, cuyo futuro sigue abierto.

Temas Relacionados

ÁrticoCambio climáticoCalentamiento globalDeshieloÚltimas noticiasCienciaMedio ambiente

Últimas Noticias

Científicos revelan el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Expertos estudiaron a más de 8.000 pacientes en hospitales de Australia. Cómo aportaron datos novedosos sobre infecciones en centros de internación

Científicos revelan el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Por qué la genética descarta la idea de romances entre neandertales y mujeres sapiens

Nuevos análisis genéticos y arqueológicos ponen en duda las historias sentimentales entre ambas especies y muestran que los vínculos eran mucho más complejos de lo que la cultura popular imagina

Por qué la genética descarta la idea de romances entre neandertales y mujeres sapiens

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Andrea Izquierdo ganó el premio “Frontiers Planet Prize 2026″ por su enfoque en la minería de litio y la integración de saberes locales para una transición energética justa. Habló con Infobae sobre las claves de su investigación

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Detectan que el humo de incendios forestales aumenta el riesgo de cinco tipos de cáncer

Investigadores de Estados Unidos analizaron datos médicos y ambientales de más de 91 mil adultos. Por qué advirtieron que no existe un umbral seguro

Detectan que el humo de incendios forestales aumenta el riesgo de cinco tipos de cáncer

Por qué cinco minutos de juego pueden mejorar la relación con tu perro

Científicos en Suecia analizaron cómo las pequeñas rutinas diarias influyen en la conexión entre humanos y animales domésticos. Cómo abrieron nuevas perspectivas sobre el bienestar y la convivencia

Por qué cinco minutos de juego pueden mejorar la relación con tu perro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sara Jane, psicóloga: “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, sino con protección psicológica”

Sara Jane, psicóloga: “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, sino con protección psicológica”

Qué se celebra el 23 de abril en el Perú: se conmemora hitos literarios, musicales y deportivos en la vida nacional

Entrenar sin fuerza no es entrenar: la advertencia de un especialista en alto rendimiento deportivo

Facundo Manes: “La salud cerebral hoy no es solo una cuestión médica, también afianza la economía y la democracia”

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: “Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito”, denunció Facundo Macarrón

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

Científicos revelan el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Axel Kicillof se va de excursión

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

ENTRETENIMIENTO

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El mayor arrepentimiento de Anne Hathaway durante el rodaje de ‘El diario de la princesa’

Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

Vincent D’Onofrio y la condición que marcó Hombres de negro: “El aislamiento voluntario fortaleció mi confianza y la del equipo”

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood