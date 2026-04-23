Los tres posibles escenarios del Ártico frente al cambio climático: las advertencias de los científicos

El Ártico experimenta un calentamiento cuatro veces más rápido que el promedio mundial, lo que altera ecosistemas y dinámicas geopolíticas clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ártico atraviesa un proceso de transformación acelerada. El calentamiento global afecta a esta región con una intensidad sin precedentes: la temperatura allí aumenta cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Las consecuencias de este fenómeno no solo alteran los ecosistemas, sino que también reconfiguran el tablero geopolítico internacional y la vida de las comunidades que habitan el extremo norte del planeta.

Frente a este panorama, una publicación de Nature presenta el análisis de los geógrafos políticos Mia Bennett y Klaus Dodds, quienes identifican tres posibles escenarios para el futuro del Ártico. Estos caminos no se excluyen entre sí, sino que se entrelazan y muestran cómo sociedades y Estados negocian las normas y el orden en un espacio que se vuelve cada vez más accesible. Los próximos años serán decisivos para entender qué rumbo tomará una región cuyo deshielo redefine tanto el clima como la política global.

Extracción, peligro y conflicto: los tres caminos del Ártico

Nature divulgó los hallazgos de Bennett y Dodds, quienes identifican tres escenarios clave para el Ártico: un escenario extractivo, uno de peligro ambiental y otro de adversidad geopolítica. “El Ártico es un lugar útil para observar cómo las sociedades y los Estados negocian un orden ambiental y geopolítico”, afirman los autores.

Los próximos años serán decisivos para definir el rumbo de una región cuyo deshielo redefine clima y política global según expertos (AP/Emilio Morenatti)

En un Ártico extractivo, el desarrollo de petróleo y gas emerge como el motor principal, impulsado por países como Rusia y Estados Unidos. Según los expertos, existe la posibilidad de que estas actividades generen beneficios económicos para las comunidades indígenas de Alaska, Canadá y Groenlandia, fortaleciendo su posición política en las demandas de soberanía.

El escenario del Ártico en peligro se relaciona con el llamado “paradigma del Ártico”, donde los cambios ambientales provocados por el cambio climático abrirían la puerta a nuevas extracciones de recursos. Así, se profundizaría la crisis climática y se aceleraría el círculo vicioso de la explotación, lo que acercaría la región a un océano completamente libre de hielo.

El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el promedio mundial, enfrentando escenarios de deshielo inminente y graves impactos globales para 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el Ártico adversarial describe un contexto de mayor conflicto y competencia geopolítica. En este escenario, actores como China e India buscarían influencia en la región, más allá de los países tradicionalmente árticos. Aunque los autores no anticipan un conflicto total en el norte, detectan una variedad de vulnerabilidades y antecedentes históricos que mantienen latentes estos riesgos.

Cambios acelerados: del deshielo al impacto global

El análisis de Bennett y Dodds, presentado en su libro Unfrozen, destaca que el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el promedio mundial y hasta siete veces más en algunas zonas, como las islas rusas de Novaya Zemlya. Nature recoge proyecciones incluidas en este libro que señalan que el Océano Ártico podría quedarse sin hielo durante el verano en la década de 2050, aunque algunas investigaciones citadas por los autores sostienen que esto podría alcanzarse incluso en la década de 2030.

Los cambios en el Ártico afectan la vida de las comunidades que habitan el extremo norte del planeta, modificando costumbres y entorno (REUTERS/Marko Djurica)

La desaparición del hielo tiene repercusiones inmediatas en el transporte y la economía locales. El aumento del tráfico marítimo puede favorecer el comercio internacional, pero también elimina rutas de transporte basadas en el hielo, fundamentales para muchas comunidades del norte. Un informe del Inuit Circumpolar Council de 2008, citado por Nature, sostiene que “el hielo marino es nuestra carretera”, en referencia a la importancia vital del hielo para el modo de vida de los pueblos indígenas.

El National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de Estados Unidos señala que el hielo marino del Ártico actúa como un regulador clave del clima global, ya que refleja la luz solar y mantiene bajas las temperaturas en la región. Su retroceso permite que el océano absorba más calor, lo que acelera el calentamiento y el deshielo.

Advierten que esta pérdida impacta tanto a las comunidades indígenas, que dependen del hielo para su subsistencia, como a la fauna ártica, y agrava fenómenos como tormentas y erosión costera. Según el centro, el Ártico se calienta entre dos y tres veces más rápido que el promedio mundial, lo que lo convierte en una de las áreas más vulnerables al cambio climático.

El círculo vicioso de la explotación podría llevar al Océano Ártico a quedar completamente libre de hielo durante el verano (Freepik)

La obra de Bennett y Dodds recopila voces de comunidades locales, responsables políticos y científicos. El climatólogo Dirk Notz, de la Universidad de Hamburgo, confiesa que le resultó “emocionalmente muy difícil” escribir “Ya es demasiado tarde” en un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, al reconocer que “era imposible salvar el hielo marino ártico en verano”. Según Notz, “ya no es el verdadero Ártico”.

A pesar de los riesgos, los autores de Unfrozen resaltan la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas, la flora y la fauna del Ártico ante los cambios ambientales y políticos. “El destino del Ártico no está sellado”, afirman, y subrayan la importancia de proteger esta región única, cuyo futuro sigue abierto.