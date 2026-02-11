Receta de panqueques sin TACC, rápida y fácil

La receta de panqueques sin TACC ofrece una opción apta para celíacos y personas con sensibilidad al gluten en solo 20 minutos

La celiaquía y la sensibilidad al gluten llevaron a que muchas familias incorporen alternativas sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno) en su cocina diaria. Por eso, los panqueques sin gluten se volvieron una opción fundamental tanto para quienes los necesitan como para quienes buscan recetas más livianas y fáciles de digerir.

Esta receta permite disfrutar de desayunos, meriendas y postres clásicos, sin resignar sabor ni practicidad. Son ideales para rellenar con dulce de leche, frutas o lo que tengas a mano, y se adaptan a todos los gustos.

Receta de panqueques sin TACC

Se trata de discos finos y flexibles hechos a base de fécula de maíz o premezcla sin gluten, cocidos rápidamente en sartén y listos para rellenar igual que los tradicionales.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

200 gr de fécula de maíz (maicena) o premezcla sin TACC

2 huevos

400 ml de leche (puede ser vegetal)

1 cucharada de aceite neutro

1 pizca de sal

Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)

2 cucharadas de azúcar (opcional)

Esencia de vainilla, unas gotas (opcional)

Con seis ingredientes y pasos simples, los panqueques sin gluten se adaptan a rellenos dulces o salados, ideales para todo momento del día

Cómo hacer panqueques sin TACC, paso a paso

Colocar la fécula de maíz o la premezcla en un bowl y agregá los huevos. Añadir la leche de a poco, batiendo con batidor de mano para evitar grumos. Incorporar el aceite, la sal, y si querés, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar hasta que la preparación quede líquida y uniforme. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasá apenas un poco de manteca. Añadir un cucharón de mezcla y mové la sartén para cubrir la base de manera pareja. Cuando los bordes se despeguen y la base esté dorada (fuego medio, no fuerte), dar vuelta con una espátula. Cocinar 1 minuto del otro lado y retiralo. Tip: El primer panqueque suele salir más grueso o romperse, es parte del proceso. Repetir hasta terminar la mezcla, agregando más manteca si hace falta. Servir tibios y rellená a gusto (dulce de leche, mermelada, frutas).

Estos panqueques sin gluten pueden conservarse en heladera hasta 3 días o freezarse por 2 meses sin perder calidad ni sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 panqueques medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 130 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 2 meses, separados con film o separadores para que no se peguen.