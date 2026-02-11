Receta de panqueques sin TACC, rápida y fácil

La celiaquía y la sensibilidad al gluten llevaron a que muchas familias incorporen alternativas sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno) en su cocina diaria. Por eso, los panqueques sin gluten se volvieron una opción fundamental tanto para quienes los necesitan como para quienes buscan recetas más livianas y fáciles de digerir.
Esta receta permite disfrutar de desayunos, meriendas y postres clásicos, sin resignar sabor ni practicidad. Son ideales para rellenar con dulce de leche, frutas o lo que tengas a mano, y se adaptan a todos los gustos.
Receta de panqueques sin TACC
Se trata de discos finos y flexibles hechos a base de fécula de maíz o premezcla sin gluten, cocidos rápidamente en sartén y listos para rellenar igual que los tradicionales.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 200 gr de fécula de maíz (maicena) o premezcla sin TACC
- 2 huevos
- 400 ml de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharada de aceite neutro
- 1 pizca de sal
- Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
- Esencia de vainilla, unas gotas (opcional)
Cómo hacer panqueques sin TACC, paso a paso
- Colocar la fécula de maíz o la premezcla en un bowl y agregá los huevos.
- Añadir la leche de a poco, batiendo con batidor de mano para evitar grumos.
- Incorporar el aceite, la sal, y si querés, el azúcar y la esencia de vainilla.
- Mezclar hasta que la preparación quede líquida y uniforme.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasá apenas un poco de manteca.
- Añadir un cucharón de mezcla y mové la sartén para cubrir la base de manera pareja.
- Cuando los bordes se despeguen y la base esté dorada (fuego medio, no fuerte), dar vuelta con una espátula.
- Cocinar 1 minuto del otro lado y retiralo. Tip: El primer panqueque suele salir más grueso o romperse, es parte del proceso.
- Repetir hasta terminar la mezcla, agregando más manteca si hace falta.
- Servir tibios y rellená a gusto (dulce de leche, mermelada, frutas).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 panqueques medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 2 meses, separados con film o separadores para que no se peguen.