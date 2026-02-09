Tendencias

De looks urbanos a piezas de alta costura: las claves de la moda en el Super Bowl

Desde prendas con guiños deportivos y accesorios llamativos hasta conjuntos teatrales, la cita delinea las tendencias que dominarán la temporada

Celebridades, músicos y deportistas transforman
Celebridades, músicos y deportistas transforman el Super Bowl LX en una pasarela de estilos (Fotos: Reuters)

El Super Bowl LX convierte al Levi’s Stadium de California en un epicentro global de deporte, música y moda. Mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks definen la gloria en el campo, el espectáculo trasciende las yardas para apoderarse de las tendencias y el glamour.

Más allá del duelo deportivo, las miradas se posan en las celebridades invitadas, quienes transforman los palcos en una pasarela de estilos únicos. La cita, que aguarda la presencia de Bad Bunny en el entretiempo, se consolida como el evento cultural definitivo: una noche donde el fútbol americano dicta el ritmo, pero los outfits de las estrellas marcan la pauta de la temporada.

Travis Scott

Detalles dorados y gafas con
Detalles dorados y gafas con impronta futurista realzan el look urbano de Travis Scott en la previa del partido (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Travis Scott eligió un look relajado pero con detalles llamativos para el Super Bowl LX. Vistió una camisa tipo cardigan en tono claro con ribetes oscuros, combinada con una camiseta negra debajo. Destacó el uso de varias cadenas doradas de eslabones gruesos y gafas de sol con diseño futurista.

Jon Bon Jovi

El músico eligió siluetas clásicas
El músico eligió siluetas clásicas y sumó un toque rockero con denim negro y lentes de aviador (REUTERS)

El músico apostó por la sobriedad con una chaqueta negra de denim que incorpora costuras visibles en contraste, lo que aporta un aire clásico y desenfadado. Complementó su atuendo con gafas de sol de aviador, detalle que resalta su presencia rockera sin excesos, fiel a su personalidad.

Roger Federer

Roger Federer se inclinó por
Roger Federer se inclinó por la sobriedad y el minimalismo en una jornada marcada por la diversidad de estilos (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Roger Federer asistió con una impronta minimalista. Entre la multitud, destacó por un buzo con capucha verde oscuro, sumado a una campera negra de líneas limpias. Así, el extenista logró una presencia discreta, confiando en la elegancia de los detalles sutiles.

Jay-Z

El rapero fusionó prendas técnicas
El rapero fusionó prendas técnicas y estilo urbano, con guiños deportivos y una actitud relajada

Jay-Z optó por un estilo deportivo y urbano con un buzo negro con capucha, gafas de sol rectangulares y guantes deportivos. El mensaje minimalista en el frente aporta un toque contemporáneo. Los accesorios técnicos suman funcionalidad y un aire moderno, lo que consolida su imagen de referente cultural con un aire relajado y estratégico.

Blue Ivy

Blue Ivy convierte la campera
Blue Ivy convierte la campera varsity en pieza de tendencia, combinando moda juvenil y actitud propia

La hija de Jay-Z y Beyoncé mostró un estilo juvenil y urbano con una campera varsity negra de cuero y detalles en gris, incluyendo parches llamativos y letras bordadas. Combinó la prenda con gafas de sol de formato ancho y el cabello suelto con ondas. Refleja tendencias actuales y una actitud segura, ideal para una ocasión de alto perfil como el Super Bowl.

Coco Jones

El vestido blanco con volumen
El vestido blanco con volumen y brillo de Coco Jones aporta teatralidad y sofisticación al show de apertura

Coco Jones deslumbró en su actuación de apertura con un conjunto blanco con detalles de alta costura. Llevó una pollera abullonada de largo asimétrico que deja ver las piernas y se extiende en una cola dramática, combinada con una chaqueta corta con cierre y líneas brillantes en tonos rojo y negro. Llevó zapatos blancos de taco cuadrado y una vincha blanca. Logró una silueta sofisticada y teatral, ideal para una presentación en vivo de gran impacto visual.

Green Day

El trío californiano reafirma su
El trío californiano reafirma su sello punk con cuero, estampas y peinados descontracturados sobre el escenario

La icónica banda subió al escenario del Super Bowl LX con una apuesta fiel a su identidad punk rock. Billie Joe Armstrong lució una campera de cuero negra, remera oscura y pantalón al tono, acompañado de gafas de sol angulosas y un peinado despeinado con puntas rubias. El grupo mantuvo un estilo rebelde y atemporal, con guiños clásicos del rock y detalles que refuerzan su actitud irreverente.

Jahlani Tavai

El linebacker de los Patriots
El linebacker de los Patriots incorpora símbolos polinesios a su outfit formal, celebrando identidad y raíces familiares

Jahlani Tavai, linebacker de los New England Patriots, optó por un look que fusiona elegancia y tradición cultural. Lució un traje negro de corte clásico con camisa a tono, al que añadió un collar de flores y hojas típico de la cultura polinesia, destacando con colores vivos y detalles naturales. El conjunto se completa con zapatos de charol y una cadena plateada al cuello, lo que suma sofisticación y un toque personal que resalta sus raíces en un contexto de alta moda deportiva.

Drake Maye

El mariscal de campo apuesta
El mariscal de campo apuesta por líneas nítidas y accesorios ejecutivos para una imagen moderna y sobria

Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots, apostó por un estilo sofisticado con un traje oscuro de corte entallado y camisa blanca, logrando un equilibrio entre elegancia y modernidad. Llevó gafas de sol colgadas en la solapa y un bolso negro, lo que aporta un aire ejecutivo al conjunto. Los mocasines negros con detalles dorados completan su look.

Tom Brady

El emblema de la NFL
El emblema de la NFL prefiere el look varsity y los jeans claros, evocando códigos clásicos del deporte estadounidense

Tom Brady, ex jugador profesional de fútbol americano, apareció con una campera varsity azul marino y blanco, que lleva el escudo de la NFL y detalles bordados exclusivos. Eligió jeans celestes de corte clásico y unos anteojos de sol. La combinación remite al estilo universitario norteamericano y acentúa su conexión con el legado deportivo.

Charlie Puth

El cantante combinó cuero marrón,
El cantante combinó cuero marrón, sastrería y jeans para lograr un equilibrio entre desenfado y formalidad

Charlie Puth se presentó para interpretar el himno estadounidense con una campera de cuero marrón de corte clásico, camisa blanca y corbata fina en tono oscuro. Sumó un jean celeste recto y mocasines negros. Su conjunto fue relajado pero pulido, y mezcló elementos formales con un aire casual y juvenil.

Eiza González

Eiza González eligió cuero negro
Eiza González eligió cuero negro y gafas geométricas para un look de impacto y simpleza

Eiza González apareció en los palcos con una campera de cuero corta de líneas rectas. El total black, acompañado por gafas de sol geométricas, acentuó una presencia segura y actual. La combinación de texturas lisas y silueta ajustada proyectó un estilo moderno.

Kenny G

El saxofonista sobresalió con una
El saxofonista sobresalió con una apuesta minimalista: camisa blanca impecable y presencia elegante sin estridencias

El saxofonista Kenny G lució una camisa blanca de corte clásico, sin corbata, y apostó por un estilo sobrio y elegante. La simpleza del conjunto aporta sofisticación atemporal, en sintonía con su perfil artístico.

*Fotos: Reuters y AFP

