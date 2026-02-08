De Rihanna a Taylor Swift: 20 looks que hicieron historia en el Super Bowl

Desde la sofisticación minimalista de Taylor Swift hasta el poderío escénico de Rihanna y Lady Gaga, los artistas redefinieron la moda en el Super Bowl

Este domingo, el Super Bowl vuelve a reunir a millones de espectadores frente a la pantalla. Más allá del deporte, la moda y los atuendos de celebridades en el evento marcan tendencia y quedan en la memoria como parte del espectáculo.

A continuación, una selección de los 20 looks más icónicos que desfilaron por las gradas, el campo y el escenario del mayor evento deportivo de Estados Unidos.

1- Hailey Bieber y Justin Bieber

Justin Bieber opta por camisa oversize y gorra negra, Hailey Bieber elige animal print y jeans claros (AFP)

En 2024, el cantante Justin Bieber se inclinó por una camisa oversize color marrón claro con estampado de lunas, acompañada de gorra negra hacia atrás y pantalón oscuro. El resultado es una apuesta relajada y urbana, muy propia de su estética.

Hailey Bieber optó por la tendencia animal print con un abrigo de estampado animal en tonos beige y marrón, combinado con una camiseta blanca básica y pantalones vaqueros claros. El conjunto logra un equilibrio entre comodidad, estilo y atrevimiento.

2- Alicia Keys y Usher

Alicia Keys deslumbra en rojo brillante, Usher combina chaleco plateado y pantalón blanco (REUTERS/Mike Blake)

Durante el show de 2024, Alicia Keys brilló con un mono ajustado de lentejuelas rojas con corsé incluido que dejaba los hombros al descubierto, sumado a unas botas altas a juego.

Usher eligió un chaleco sin mangas de lentejuelas plateadas, que refleja la luz de todas direcciones, junto a un pantalón blanco amplio, logrando un balance entre brillo y elegancia.

3- Taylor Swift

Taylor Swift apuesta por negro minimalista con labios rojos (REUTERS/Carlos Barria)

Taylor Swift apostó por la sofisticación minimalista en el juego de 2024, con un top negro de tirantes gruesos y textura calada, sumado a un pantalón negro de tiro alto adornado con pequeños brillos metálicos repartidos en las piernas. La artista resaltó su rostro con labios en rojo intenso y elevó el conjunto con un collar dorado. Su peinado: cola alta pulida y flequillo lateral, reforzó el aire fresco y elegante.

4- Travis Kelce

Travis Kelce luce traje negro jaspeado y gafas oscuras (REUTERS)

El jugador Travis Kelce fue captado en 2024 con un traje ancho en tela negra jaspeada con brillos metálicos, camisa a juego y anteojos de sol oscuros, imponiendo su presencia fuera del campo con un estilo sofisticado.

5- Rihanna

Rihanna impacta con conjunto rojo monocromático de látex (Usa Today Sports)

En el medio tiempo de 2023, Rihanna se robó la atención con un conjunto monocromático rojo: campera de gran volumen, mono ajustado de látex, cinturón utilitario, guantes largos y aretes plateados, logrando un efecto visual arrasador.

6- Nick Jonas

Nick Jonas mezcla camiseta gráfica y chaqueta marrón en el palco

Nick Jonas mezcló lo deportivo y lo casual: camiseta blanca con letras y gráficos en amarillo, chaqueta marrón oscura, pantalón claro y gafas de sol oscuras. Sostiene una bolsa de palomitas en un palco, mostrando su faceta más relajada.

7- Patrick Mahomes

Patrick Mahomes destaca con traje de cuadros verdes y gafas deportivas (USA TODAY Sports)

Patrick Mahomes lució en 2023 un traje de cuadros en tonos verde claro y azul, camisa blanca, corbata azul marino con puntos, gafas deportivas envolventes, audífonos blancos y mochila negra. Un look funcional y marcado por el color.

8- Cara Delevingne

Cara Delevingne elige camiseta oversize con mensaje humorístico (Instagram/@caradelevigne)

Cara Delevingne posó en el palco en 2023 con una camiseta blanca oversize con el texto en negro “CONCIERTO DE RIHANNA INTERRUMPIDO POR UN PARTIDO DE FÚTBOL, EXTRAÑO PERO BUENO”, pantalón claro y pulseras lilas, mostrando humor y desenfado.

9- Post Malone

Post Malone lleva campera de ante marrón y botas beige en el césped (REUTERS/USA TODAY Sports)

Sobre el césped en 2024, Post Malone llevó una campera de ante marrón, camiseta blanca, vaqueros azul claro y botas beige. Una guitarra acústica al hombro y tatuajes visibles en rostro y manos completan su icónico sello personal.

10- Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent

Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent fusionan estilos urbanos y brillo en el escenario (USA TODAY Sports)

Durante el espectáculo del Super Bowl de 2022, Dr. Dre lució una campera negra de cuero con mangas de tejido, camiseta y pantalón negros, zapatillas negras y un micrófono en mano, reflejando fuerza y sobriedad en el escenario.

Mary J. Blige apostó por el brillo absoluto: body de pedrería plateada y botas altas a juego con estampado animal. Un sombrero de ala ancha con brillos y grandes aros dorados elevaron su presencia escénica.

Snoop Dogg vistió un conjunto deportivo azul eléctrico con estampado de bandana dorada y amarilla, collar dorado con colgante llamativo y gafas de sol, fusionando cultura urbana y espectáculo.

A la derecha, 50 Cent lució una camiseta negra ajustada, cadena gruesa plateada con el número “50” y una cinta blanca en la cabeza, reforzando su estilo inconfundible.

11- Chase Young

Chase Young escoge chaleco de red negra y pantalones de cuero (REUTERS/USA TODAY Sports)

Chase Young eligió un chaleco sin mangas de red negra, pantalones de cuero negro con letras blancas y detalles gráficos, gafas de sol negras, auriculares dorados grandes, collar grueso plateado con medallón, maletín negro y reloj plateado.

12- Paul Rudd

Paul Rudd opta por camiseta de fútbol y gorra gris (USA TODAY Sports)

Paul Rudd vistió en 2023 una camiseta de fútbol americano blanca con el número 10 en rojo y amarillo sobre sudadera gris, gorra gris con visera negra, anteojos de sol oscuros y pulsera de colores en la muñeca izquierda. Un look relajado, perfecto para el estadio.

13- The Weeknd

The Weeknd se presenta con saco rojo de lentejuelas y guantes negros (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

The Weeknd impactó en 2021 con un saco rojo de lentejuelas, camisa y corbata negras, guantes de cuero negro. Lo acompañaron bailarines en chaquetas rojas, pantalones negros y rostros cubiertos con vendas blancas.

14- Shakira

Shakira lleva top y pollera corta de flecos rojos (Foto AP/Jeff Lewis, archivo)

Shakira se subió al escenario en 2020 con un top y pollera corta de flecos rojo brillante, pulsera y cinta en la muñeca a juego y botas altas rojas. Su cabello suelto y ondulado aportó movimiento y fuerza.

15- Justin Timberlake

Justin Timberlake usa traje camuflado y bandana roja (AFP)

En 2018, Justin Timberlake lució un traje de dos piezas con estampado camuflaje en tonos marrón y gris, camisa blanca, bandana roja al cuello y zapatillas deportivas blancas.

16- Katy Perry

Katy Perry deslumbra con vestido de llamas sobre león metálico

Katy Perry se presentó en 2015 sobre una estructura de león metálico, luciendo un vestido corto de manga corta con llamas en tonos amarillo, naranja y rojo, decorado con detalles metálicos. Un look teatral y potente.

17- Lady Gaga

Lady Gaga sorprende con top negro de encaje y cabello rosa (REUTERS/Marco Bello)

Para el Super Bowl de 2020, Lady Gaga fue con el cabello largo teñido de rosa y recogido en una coleta alta. Además, llevó un maquillaje llamativo con pedrería plateada alrededor de los ojos y su look consistió en un top negro de encaje.

18- Jennifer Lopez

Jennifer Lopez brilla con mono plateado translúcido y cabello suelto (AP Photo/Chris O'Meara)

Jennifer Lopez brilló en su presentación del medio tiempo del Super Bowl 2020, con un mono plateado translúcido decorado con aplicaciones en forma de mosaico y guantes a juego. Su cabello largo y suelto lo llevó hacia un lado por el movimiento.

19- Madonna

Durante el entretiempo del Super Bowl en 2012 Madonna lució un vestuario impactante Givenchy

Madonna subió al escenario del Super Bowl 2012 con un vestuario de Givenchy, una túnica negra con aplicaciones doradas y capa larga, botas altas negras, guantes de red y una tiara dorada, logrando un aire majestuoso.

20- Steven Tyler y Britney Spears

Steven Tyler apuesta por camiseta amarilla, Britney Spears por top corsé y pantalones blancos (REUTERS/File Photo)

Para la presentación del Super Bowl de 2001, Steven Tyler lució una camiseta sin mangas amarilla con detalles en negro y gran estampado gráfico, mientras que Britney Spears llevó un top tipo corsé negro, blanco y azul con escote profundo y pantalones ajustados blancos con detalles de uniforme de fútbol americano.