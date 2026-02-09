Cómo cuidar la salud mental cuando el trabajo no da respiro: los hábitos que realmente funcionan

La adopción de hábitos saludables recomendados por la Asociación Americana de Psicología ayuda a equilibrar trabajo y salud mental ante elevados niveles de estrés laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lidiar con una carga de trabajo alta representa un desafío persistente para la salud física y el bienestar emocional. En contextos laborales cada vez más demandantes, mantener el equilibrio personal puede parecer una tarea compleja, pero la adopción de hábitos saludables y estrategias de autocuidado ofrece herramientas eficaces para afrontar la presión diaria.

El portal especializado MiNDFOOD recopiló una serie de recomendaciones prácticas, respaldadas por la Asociación Americana de Psicología (APA), que permiten conciliar el rendimiento profesional con el bienestar integral.

Rutinas de inicio: hidratación, alimentación y organización

Comenzar la jornada con un vaso de agua favorece la hidratación tras el ayuno nocturno y contribuye a despejar la mente, lo que facilita el inicio del día con mayor claridad y energía. Asimismo, preparar un desayuno equilibrado, que incluya frutas, proteínas y cereales integrales, proporciona los nutrientes necesarios para afrontar las primeras horas de actividad.

La APA señala que la hidratación y una alimentación adecuada desde temprano ayudan a estabilizar el estado de ánimo y optimizan la concentración.

Planificar las comidas con anticipación resulta fundamental para reducir el estrés matutino. Dejar preparado el almuerzo la noche anterior o elegir recetas sencillas para el desayuno permite ahorrar tiempo y evita decisiones impulsivas que suelen llevar a opciones poco saludables.

Esta organización anticipada no solo aporta tranquilidad, sino que, según la Asociación Americana de Psicología, disminuye el riesgo de omitir comidas y contribuye a mantener la energía constante durante la jornada.

Estrategias para una mañana productiva y sostenida

Al iniciar el trabajo, abordar tareas simples facilita la adaptación y otorga pequeños logros inmediatos que estimulan la productividad. Establecer un ritmo efectivo desde el comienzo ayuda a evitar la procrastinación y genera una sensación de avance tangible. La APA indica que dividir grandes proyectos en tareas manejables y celebrar cada progreso refuerza la motivación, mejorando la disposición para enfrentar desafíos más complejos a lo largo del día.

El enfoque en metas parciales permite reducir la sensación de saturación y ofrece la posibilidad de ajustar las prioridades conforme surgen nuevas demandas. Esta metodología, recomendada tanto por MiNDFOOD como por expertos en salud mental, previene la sobrecarga y favorece un flujo de trabajo más sostenible.

A medida que transcurre la jornada, el volumen y la complejidad de las responsabilidades suelen aumentar, incrementando el riesgo de estrés y agotamiento. Aprender a rechazar tareas adicionales o posponerlas hasta haber concluido las actividades prioritarias es esencial para preservar el equilibrio.

Incorporar pausas breves cada dos horas y consumir alimentos equilibrados en intervalos regulares previene la fatiga y potencia el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de Psicología subraya que la capacidad de establecer límites claros y comunicar necesidades de manera asertiva resulta clave para evitar el síndrome de burnout, un fenómeno cada vez más frecuente en ambientes laborales intensivos.

Priorizar tareas importantes y delegar funciones cuando sea posible no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a la salud mental, al reducir la presión y permitir un mayor control sobre el tiempo y los recursos personales.

Incorporar descansos breves cada dos horas es fundamental para mantener la atención y prevenir la fatiga. Levantarse, caminar, estirar las piernas o realizar ejercicios breves de respiración activa la circulación, revitaliza el cuerpo y mejora el estado de ánimo.

Saltarse comidas por falta de tiempo puede afectar el rendimiento y la salud; por ello, los especialistas recomiendan consumir alimentos equilibrados en porciones pequeñas cada tres horas, lo que conserva la energía y reduce el deseo de recurrir a comidas ultraprocesadas.

Alimentación consciente y planificación del tiempo

Adoptar una alimentación consciente implica comer sin distracciones, reconocer las señales reales de hambre y tomarse unos minutos para saborear cada bocado. Este hábito reduce la ansiedad, mejora la digestión y convierte la comida en un momento de auténtico descanso.

En ese aspecto, la APA sugiere que las pausas para alimentarse deben ser respetadas como parte del autocuidado diario, lejos del escritorio o de dispositivos electrónicos.

Una agenda realista, con una lista de tareas alcanzables, espacios reservados para imprevistos y momentos definidos para pausas, permite adaptarse al ritmo dinámico del día y previene el agotamiento. Planificar, anticipar y concederse flexibilidad ante los cambios es un componente esencial para sostener la productividad sin sacrificar la salud mental.

Al finalizar la jornada, dedicar unos minutos a repasar los logros alcanzados —en lugar de enfocarse únicamente en las tareas pendientes— aporta motivación y refuerza una actitud positiva. Celebrar avances, por pequeños que sean, fortalece la autoestima y promueve una visión más equilibrada de la vida profesional y personal.

MiNDFOOD y la Asociación Americana de Psicología coinciden en que el equilibrio entre salud y rendimiento se construye a partir de pequeños ajustes cotidianos y de una atención consciente a los aspectos positivos de la rutina diaria. De este modo, los desafíos laborales pueden transformarse en oportunidades para el bienestar integral y la resiliencia.