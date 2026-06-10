La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

La canela es reconocida en todo el mundo por su sabor y aroma, y su uso en la cocina va más allá de las recetas dulces y saladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela es una especia habitual en cocinas de todo el mundo, reconocida por su sabor y aroma característicos. Más allá de su uso en recetas tanto dulces como saladas, se le atribuyen beneficios para quienes buscan mantener el azúcar en sangre bajo control y cuidar su metabolismo. Incorporarla en las comidas diarias resulta sencillo y puede ofrecer ventajas naturales para el bienestar.

Cada año, el Día Mundial de las Especias y Hierbas pone en primer plano la importancia de estos ingredientes tradicionales. Esta efeméride destaca el papel que ocupan en la alimentación y la salud, y promueve la difusión de sus beneficios. Dentro de este marco, la canela sobresale como una opción práctica y accesible para sumar sabor y propiedades saludables a la mesa cotidiana.

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Un estudio divulgado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por las siglas en inglés), indicó: “Las investigaciones han demostrado que añadir canela a la dieta puede ayudar a reducir el nivel de glucosa”.

Otro trabajo citado en los NIH precisa algo similar: "La canela es un agente anticoagulante y previene la aterosclerosis. Además, disminuye el colesterol en sangre y la resistencia a la insulina, y estabiliza el azúcar en sangre".

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De todos modos, cabe recordar que ningún alimento, por sí solo, trata la diabetes. El manejo de la enfermedad incluye una alimentación saludable, actividad física regular, controles de glucosa en sangre y, en algunos casos, medicación o tratamiento con insulina.

Evidencias científicas sobre los efectos de la canela

Según expertos de Johns Hopkins Medicine, la canela se destaca entre las especias por su alta concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo. Actúan neutralizando los llamados radicales libres, que son moléculas inestables capaces de dañar las células y acelerar procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento y distintas enfermedades.

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La canela sobresale como una opción práctica y accesible para sumar sabor y propiedades saludables a la mesa cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta entidad subraya que estudios demostraron que la canela puede reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2. Aunque no reemplaza la medicación ni una dieta controlada en carbohidratos, se considera un complemento útil dentro de un estilo de vida saludable.

Además, aporta un sabor dulce natural a las comidas, lo que permite dar dulzor sin agregar azúcar, algo especialmente valioso para quienes necesitan controlar su glucemia. Su consumo también se asocia a la reducción del colesterol y los triglicéridos, dos factores de riesgo cardiovascular importantes para personas con diabetes.

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La Cleveland Clinic coincide en que la canela contiene compuestos antioxidantes, como el cinnamaldehído, que contribuyen a disminuir la inflamación y pueden reducir la glucemia. Candace O’Neill, dietista de la institución, resalta que quienes participaron en estudios y recibieron suplementos de canela observan una disminución sostenida de la glucosa en sangre, especialmente en personas en tratamiento con insulina.

Sin embargo, la American Diabetes Association advierte que la canela no reemplaza los tratamientos convencionales y que los suplementos no alcanzan la eficacia de la medicación habitual para la diabetes tipo 2.

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Su consumo se asocia a la reducción del colesterol y los triglicéridos, factores de riesgo cardiovascular importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo publicado en el Journal of Functional Foods ofrece una revisión de las propiedades químicas y funciones fisiológicas de la canela. Los autores destacan que la canela contiene polifenoles y compuestos como el cinnamaldehído, que presentan efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Los ensayos clínicos revisados por estos investigadores muestran que la ingesta diaria de entre 3 y 6 gramos de canela durante 40 días produce una disminución significativa de los indicadores glucémicos en adultos sanos y personas con prediabetes o diabetes. Además, la canela mostró efectos favorables en la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, así como en el control del peso y la presión arterial.

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Una revisión publicada en Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases incluyó 11 meta-análisis sobre los efectos de la canela en la presión arterial y el estrés oxidativo. Los resultados evidencian una reducción estadísticamente significativa en la presión arterial sistólica y diastólica, y una mejora en los niveles de interleucina-6, un marcador inflamatorio.

Los autores aclaran que, aunque los efectos varían según la dosis y duración del consumo, la canela representa una herramienta prometedora en la modulación de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Sin embargo, advierten que su uso no reemplaza los medicamentos recetados ni otras indicaciones médicas, y debe considerarse solo como un apoyo dentro de un enfoque integral para la salud.

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Cómo actúa la canela en el organismo y recomendaciones de seguridad

La American Diabetes Association advierte que la canela no reemplaza los tratamientos convencionales ni iguala la eficacia de la medicación para diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela ejerce su acción a través de varios mecanismos. Según el análisis del Journal of Functional Foods, el cinnamaldehído mejora la sensibilidad a la insulina y regula el metabolismo de la glucosa.

Un documento de Natural Health Research, describe que la canela, tanto la variedad cassia como la ceilanesa, contiene compuestos bioactivos con potencial para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Advierte que el consumo excesivo de canela cassia puede exponer a niveles elevados de cumarin, una sustancia que en grandes cantidades puede dañar el hígado. Por esta razón, los especialistas recomiendan preferir la canela de Ceilán para usos prolongados y evitar los suplementos no regulados.

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La Cleveland Clinic enfatiza que la canela no debe considerarse un sustituto de la medicación para la diabetes ni de otros tratamientos médicos. Además, recuerda que la mayoría de los estudios emplean dosis superiores a las que normalmente se consumen en la dieta diaria, por lo que los efectos pueden variar en función del tipo y cantidad de canela utilizada.

Formas prácticas de incorporar la canela en la alimentación

La incorporación regular y moderada de canela bajo control profesional puede ofrecer ventajas adicionales a los tratamientos para la diabetes y el síndrome metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Johns Hopkins Medicine sugiere añadir canela a platos cotidianos como yogur, frutas frescas, cereales calientes, guisos y chilis, o utilizarla como condimento para carnes. Esta recomendación tiene como objetivo aprovechar el sabor dulce natural de la canela para reducir el consumo de azúcar refinada en la dieta. La Cleveland Clinic amplía las opciones, señalando que la canela puede emplearse en batidos, postres, panes, infusiones y platos salados.

La celebración del Día Mundial de las Especias y Hierbas representa una oportunidad para explorar los beneficios de ingredientes ancestrales como la canela y reconsiderar su papel dentro de una nutrición equilibrada. Según la evidencia científica, la incorporación regular y moderada de canela en las comidas, bajo control profesional, puede ofrecer ventajas adicionales a los tratamientos convencionales para la diabetes y el síndrome metabólico, sin sustituirlos.