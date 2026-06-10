Salud

La especia que podría ayudar al control del azúcar en sangre: qué dice la ciencia y cómo sumarla en recetas

En el Día Mundial de las Especias y Hierbas, un ingrediente gana protagonismo por sus beneficios, además de aportar sabor y bienestar a la mesa cotidiana

Guardar
Google icon
Pumpkin spice, mezcla de especias, sabor otoñal, cocina creativa – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La canela es reconocida en todo el mundo por su sabor y aroma, y su uso en la cocina va más allá de las recetas dulces y saladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela es una especia habitual en cocinas de todo el mundo, reconocida por su sabor y aroma característicos. Más allá de su uso en recetas tanto dulces como saladas, se le atribuyen beneficios para quienes buscan mantener el azúcar en sangre bajo control y cuidar su metabolismo. Incorporarla en las comidas diarias resulta sencillo y puede ofrecer ventajas naturales para el bienestar.

Cada año, el Día Mundial de las Especias y Hierbas pone en primer plano la importancia de estos ingredientes tradicionales. Esta efeméride destaca el papel que ocupan en la alimentación y la salud, y promueve la difusión de sus beneficios. Dentro de este marco, la canela sobresale como una opción práctica y accesible para sumar sabor y propiedades saludables a la mesa cotidiana.

PUBLICIDAD

Un estudio divulgado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por las siglas en inglés), indicó: “Las investigaciones han demostrado que añadir canela a la dieta puede ayudar a reducir el nivel de glucosa”.

Otro trabajo citado en los NIH precisa algo similar: "La canela es un agente anticoagulante y previene la aterosclerosis. Además, disminuye el colesterol en sangre y la resistencia a la insulina, y estabiliza el azúcar en sangre".

PUBLICIDAD

De todos modos, cabe recordar que ningún alimento, por sí solo, trata la diabetes. El manejo de la enfermedad incluye una alimentación saludable, actividad física regular, controles de glucosa en sangre y, en algunos casos, medicación o tratamiento con insulina.

Evidencias científicas sobre los efectos de la canela

Según expertos de Johns Hopkins Medicine, la canela se destaca entre las especias por su alta concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo. Actúan neutralizando los llamados radicales libres, que son moléculas inestables capaces de dañar las células y acelerar procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento y distintas enfermedades.

Manojo de ramas de canela Cassia atadas con cuerda sobre una mesa de madera, junto a un montículo de canela en polvo y hojas secas.
La canela sobresale como una opción práctica y accesible para sumar sabor y propiedades saludables a la mesa cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta entidad subraya que estudios demostraron que la canela puede reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2. Aunque no reemplaza la medicación ni una dieta controlada en carbohidratos, se considera un complemento útil dentro de un estilo de vida saludable.

Además, aporta un sabor dulce natural a las comidas, lo que permite dar dulzor sin agregar azúcar, algo especialmente valioso para quienes necesitan controlar su glucemia. Su consumo también se asocia a la reducción del colesterol y los triglicéridos, dos factores de riesgo cardiovascular importantes para personas con diabetes.

La Cleveland Clinic coincide en que la canela contiene compuestos antioxidantes, como el cinnamaldehído, que contribuyen a disminuir la inflamación y pueden reducir la glucemia. Candace O’Neill, dietista de la institución, resalta que quienes participaron en estudios y recibieron suplementos de canela observan una disminución sostenida de la glucosa en sangre, especialmente en personas en tratamiento con insulina.

Sin embargo, la American Diabetes Association advierte que la canela no reemplaza los tratamientos convencionales y que los suplementos no alcanzan la eficacia de la medicación habitual para la diabetes tipo 2.

Imagen 3D de un modelo anatómico del corazón humano, en tonos rojos y rosados, con vasos sanguíneos azules y rojos, sobre un fondo degradado azul y morado.
Su consumo se asocia a la reducción del colesterol y los triglicéridos, factores de riesgo cardiovascular importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo publicado en el Journal of Functional Foods ofrece una revisión de las propiedades químicas y funciones fisiológicas de la canela. Los autores destacan que la canela contiene polifenoles y compuestos como el cinnamaldehído, que presentan efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Los ensayos clínicos revisados por estos investigadores muestran que la ingesta diaria de entre 3 y 6 gramos de canela durante 40 días produce una disminución significativa de los indicadores glucémicos en adultos sanos y personas con prediabetes o diabetes. Además, la canela mostró efectos favorables en la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, así como en el control del peso y la presión arterial.

Una revisión publicada en Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases incluyó 11 meta-análisis sobre los efectos de la canela en la presión arterial y el estrés oxidativo. Los resultados evidencian una reducción estadísticamente significativa en la presión arterial sistólica y diastólica, y una mejora en los niveles de interleucina-6, un marcador inflamatorio.

Los autores aclaran que, aunque los efectos varían según la dosis y duración del consumo, la canela representa una herramienta prometedora en la modulación de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Sin embargo, advierten que su uso no reemplaza los medicamentos recetados ni otras indicaciones médicas, y debe considerarse solo como un apoyo dentro de un enfoque integral para la salud.

Cómo actúa la canela en el organismo y recomendaciones de seguridad

Especia aromática, canela, cocina tradicional, corteza seca, usos medicinales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La American Diabetes Association advierte que la canela no reemplaza los tratamientos convencionales ni iguala la eficacia de la medicación para diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela ejerce su acción a través de varios mecanismos. Según el análisis del Journal of Functional Foods, el cinnamaldehído mejora la sensibilidad a la insulina y regula el metabolismo de la glucosa.

Un documento de Natural Health Research, describe que la canela, tanto la variedad cassia como la ceilanesa, contiene compuestos bioactivos con potencial para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Advierte que el consumo excesivo de canela cassia puede exponer a niveles elevados de cumarin, una sustancia que en grandes cantidades puede dañar el hígado. Por esta razón, los especialistas recomiendan preferir la canela de Ceilán para usos prolongados y evitar los suplementos no regulados.

La Cleveland Clinic enfatiza que la canela no debe considerarse un sustituto de la medicación para la diabetes ni de otros tratamientos médicos. Además, recuerda que la mayoría de los estudios emplean dosis superiores a las que normalmente se consumen en la dieta diaria, por lo que los efectos pueden variar en función del tipo y cantidad de canela utilizada.

Formas prácticas de incorporar la canela en la alimentación

Vista cenital de un tazón blanco con avena cremosa, trozos de manzana verde y canela en polvo, sobre una mesa de madera bajo luz matutina natural.
La incorporación regular y moderada de canela bajo control profesional puede ofrecer ventajas adicionales a los tratamientos para la diabetes y el síndrome metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Johns Hopkins Medicine sugiere añadir canela a platos cotidianos como yogur, frutas frescas, cereales calientes, guisos y chilis, o utilizarla como condimento para carnes. Esta recomendación tiene como objetivo aprovechar el sabor dulce natural de la canela para reducir el consumo de azúcar refinada en la dieta. La Cleveland Clinic amplía las opciones, señalando que la canela puede emplearse en batidos, postres, panes, infusiones y platos salados.

La celebración del Día Mundial de las Especias y Hierbas representa una oportunidad para explorar los beneficios de ingredientes ancestrales como la canela y reconsiderar su papel dentro de una nutrición equilibrada. Según la evidencia científica, la incorporación regular y moderada de canela en las comidas, bajo control profesional, puede ofrecer ventajas adicionales a los tratamientos convencionales para la diabetes y el síndrome metabólico, sin sustituirlos.

Temas Relacionados

CanelaGlucosaInflamaciónBeneficiosSaludEspeciasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Un nuevo estudio citado por Hello Magazine destaca cómo incorporar solo 10 minutos de baile diario reduce riesgos cardíacos y eleva el bienestar integral en mujeres adultas mayores, promoviendo longevidad y calidad de vida comprobadas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

Milagros Burgos Recci expuso datos alarmantes en Infobae a la Tarde. La especialista subrayó el aumento de infecciones de transmisión sexual y la persistencia de mitos que dificultan la prevención

Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

Cuál es el fruto milenario que desplazó a los snacks y conquista los mercados occidentales

Nutricionistas, redes sociales y cifras de ventas récord coinciden en señalar a este alimento como la alternativa más sólida frente al auge de los ultraprocesados. Qué tener en cuenta

Cuál es el fruto milenario que desplazó a los snacks y conquista los mercados occidentales

La primera terapia genética para rejuvenecer células humanas inicia pruebas en pacientes con glaucoma

El avance, destacado por el especialista en longevidad Eric Topol, marca el inicio de un ensayo en Estados Unidos donde se busca revertir el envejecimiento celular activando genes en personas con glaucoma avanzado

La primera terapia genética para rejuvenecer células humanas inicia pruebas en pacientes con glaucoma

Cómo identificar el lactato, el indicador invisible que separa el entrenamiento eficiente del que solo acumula fatiga

Cada cuerpo tiene un umbral propio que marca el momento exacto en que el metabolismo cambia de marcha. Claves para potenciar el rendimiento y retrasar la fatiga, según la ciencia

Cómo identificar el lactato, el indicador invisible que separa el entrenamiento eficiente del que solo acumula fatiga

DEPORTES

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Los memes que dejó la goleada argentina ante Islandia antes del Mundial: Messi, Barco y la ilusión por la Scaloneta

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

TELESHOW

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El radical cambio físico de un exparticipante de Cuestión de Peso: de ser asistido por los bomberos a bajar 135 kilos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional