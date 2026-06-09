Cómo la calidad de la relación de pareja influye directamente en la salud del corazón, según un estudio

La ambivalencia en la relación sentimental se asocia con mayor calcificación en las arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos hallazgos recientes indican que la calidad de las relaciones de pareja puede influir de forma directa en el riesgo de enfermedad cardíaca, más allá de factores tradicionales como la dieta, el ejercicio o el consumo de tabaco.

Un estudio divulgado por Life and Health Network, organización enfocada en la promoción de la salud y el bienestar, encontró que los vínculos “ambivalentes” presentan mayores riesgos cardiovasculares respecto a los considerados positivos.

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Las relaciones de pareja con niveles de ambivalencia exponen a sus integrantes a una mayor acumulación de calcio en las arterias, lo que se asocia a un incremento en el riesgo cardiovascular, afirma la investigación. El impacto de la relación persiste incluso aunque otros factores como colesterol, glucosa o estilos de vida estén controlados.

La calidad del apoyo emocional dentro de la pareja influye en el estrés diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó a 136 parejas de Estados Unidos que llevaban, en promedio, más de tres décadas casadas. El análisis incluyó entrevistas y exámenes médicos que evaluaron desde los niveles de colesterol hasta la calcificación arterial, con el objetivo de identificar el grado de riesgo cardíaco en cada participante.

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A partir de los datos recabados, los especialistas dividieron a los participantes en dos grupos: quienes tenían una percepción positiva de su relación y aquellos que presentaban una mezcla de sentimientos contradictorios, clasificados como relaciones ambivalentes.

Alrededor del 30% de las parejas fue considerado positivo por su cónyuge, mientras que el 70% restante integró el grupo ambivalente. Este último mostró una tendencia clara a mayores niveles de calcificación arterial, destaca la editorial citada.

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La menor confianza en la relación reduce la búsqueda de contención ante problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las relaciones ambivalentes afectan la salud cardíaca?

Bert Uchino, investigador principal del estudio, explicó que la clave está en el nivel de apoyo emocional. En las relaciones ambivalentes, se reduce la probabilidad de que alguien busque o reciba ayuda dentro de la pareja.

Cuando una de las partes percibe ambivalencia, la disposición a compartir problemas y solicitar respaldo disminuye, y la calidad del apoyo suele ser limitada.

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El apoyo de la pareja favorece la adherencia a tratamientos tras un evento cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico considera que un entorno con baja confianza dificulta la capacidad para sobrellevar situaciones demandantes. Quienes buscan ánimo en una relación ambivalente tienden a percibir respuestas insatisfactorias, lo que incrementa el estrés asociado a las dificultades diarias.

Los investigadores descartaron que el aumento del riesgo cardiovascular se explique por factores estándar como tabaquismo, dieta o ejercicio, resalta Life and Health Network. El factor determinante fue la calidad de la relación.

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Otras relaciones y su impacto potencial en la salud

El riesgo cardiovascular aparece vinculado al vínculo afectivo más allá de la dieta y el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio sugieren que estos hallazgos podrían extenderse a otras relaciones significativas, como familiares cercanos, amistades o compañeros de trabajo, que también podrían influir sobre la salud física.

El artículo especula que una relación positiva en el ámbito espiritual, como la fe, podría brindar beneficios emocionales y contribuir a la reducción del riesgo cardiovascular, al fomentar una sensación de acompañamiento y bienestar.

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Un reciente metaanálisis liderado por Heather E. Tulloch, del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, examinó más de 1.400 parejas y demostró que el apoyo de la pareja facilita la recuperación tras un evento cardíaco y la adopción de hábitos saludables.

La participación activa del compañero impulsa hábitos saludables y reduce conductas de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión, un 77% de los estudios analizados observó mejoras en la adhesión a tratamientos y en la calidad de la dieta cuando la pareja estuvo involucrada en el proceso.

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La influencia positiva va más allá del acompañamiento emocional: la presencia activa de la pareja ayuda a mantener la constancia en el ejercicio, la toma de medicamentos y la reducción de conductas de riesgo. Puede traducirse en una mayor tasa de supervivencia y una mejor calidad de vida a largo plazo.

Aporte de los expertos y recursos adicionales

Un análisis en matrimonios de larga duración detecta diferencias en salud vascular según la percepción del vínculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incluye la perspectiva del Dr. Hahn, director del programa de formación clínica en el Kettering Medical Center de Ohio, quien subraya la importancia de reconocer los vínculos personales como posibles factores de protección o peligro para la salud del corazón, según informa Life and Health Network.

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Para las personas interesadas en profundizar sobre el rol de la espiritualidad y las creencias en la salud, la editorial pone a disposición recursos y materiales informativos en su plataforma online.

Vivir en una relación marcada por la ambivalencia puede limitar el apoyo recibido y aumentar el estrés, lo cual repercute negativamente en la salud cardiovascular.