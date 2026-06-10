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El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

El crudo Brent, referencia internacional, subió un 0,9% y cerró en 92,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó un 1% hasta los 89,04 dólares

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El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente (EFE)
El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente (EFE)

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este miércoles después de los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, una escalada que reavivó las dudas sobre la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de energía.

El crudo Brent, referencia internacional, subió un 0,9% y cerró en 92,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó un 1% hasta los 89,04 dólares. La suba reflejó la preocupación de los mercados por la nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y por el impacto que el conflicto podría tener sobre el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

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Antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, el Brent cotizaba cerca de los 70 dólares por barril. Desde entonces, la volatilidad en los mercados energéticos se intensificó debido a los riesgos para el suministro global y las dificultades para garantizar la libre circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó después de que el ejército de Estados Unidos ejecutara ataques durante la madrugada del miércoles, tras el choque de un helicóptero militar cerca del estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump atribuyó el incidente a Irán.

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Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó durante la madrugada del miércoles el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó durante la madrugada del miércoles el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región (EP)
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó durante la madrugada del miércoles el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región (EP)

La nueva escalada generó dudas sobre la posibilidad de alcanzar una solución duradera al conflicto y elevó nuevamente la preocupación de los inversores por el impacto que una prolongación de la guerra podría tener sobre el comercio mundial de energía.

El encarecimiento del petróleo volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención para los inversores, que además siguen de cerca los próximos datos de inflación de Estados Unidos. Una prolongación de los elevados precios de la energía podría trasladarse a los costos de producción y al consumo, complicando las perspectivas económicas globales.

Mientras tanto, las bolsas asiáticas cerraron mayormente en baja, afectadas tanto por la incertidumbre geopolítica como por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas.

En Corea del Sur, el índice Kospi retrocedió un 4,7% hasta los 7.720,59 puntos, después de las fuertes ganancias registradas en la jornada previa. Samsung Electronics cayó un 5,8%, mientras que SK Hynix perdió un 6,3%.

En Japón, el índice Nikkei 225 bajó un 1,4% hasta los 64.524,84 puntos. La publicación de datos que mostraron un aumento del 6,3% en los precios al productor durante mayo, el mayor ritmo en más de tres años, añadió presión sobre el mercado. Las acciones de SoftBank Group, una de las compañías más vinculadas a las inversiones en inteligencia artificial, retrocedieron un 8,9%. En contraste, Tokyo Electron logró avanzar un 5,3%.

Las bolsas asiáticas cerraron mayormente en baja, afectadas tanto por la incertidumbre geopolítica como por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas (REUTERS)
Las bolsas asiáticas cerraron mayormente en baja, afectadas tanto por la incertidumbre geopolítica como por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas (REUTERS)

En Hong Kong, el índice Hang Seng perdió un 1,1%, mientras que el índice compuesto de Shanghái descendió un 0,7%. En China, datos oficiales mostraron que los precios al productor aumentaron un 3,9% interanual en mayo, cerca de su nivel más alto en cuatro años.

Australia logró desmarcarse parcialmente de la tendencia regional. El S&P/ASX 200 avanzó un 0,2%, mientras que el Taiex de Taiwán cayó un 1,6%. En India, el índice Sensex registró una ganancia del 0,6%.

(Con información de Associated Press)

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