Crimen y Justicia

Detuvieron a cinco personas por el crimen de un hombre apuñalado luego de una discusión en plena calle en Córdoba

La víctima, de 36 años, fue atacada con un arma blanca tras una disputa en plena vía pública. Entre los detenidos hay un menor de edad. La fiscalía busca determinar el motivo de la pelea y la participación de cada implicado

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Cinco detenidos tras el asesinato de un hombre en plena calle de Las Varillas
Cinco detenidos tras el asesinato de un hombre en plena calle de Las Varillas

En el marco del crimen de Germán Araya, asesinado de una puñalada en plena calle de Córdoba, este martes, cinco hombres fueron detenidos por la causa. El hecho ocurrió tras una discusión donde la victima fue atacada con un arma blanca, durante la tarde del lunes en calle San Martín al 800, en Las Varillas. El episodio generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al presenciar la secuencia violenta.

La agresión se reportó poco después de las 17 horas, cuando un llamado alertó sobre una pelea entre dos personas. Los peatones habrían comenzado una disputa verbal que fue escalando. La secuencia terminó cuando uno de ellos extrajo un arma blanca y atacó al otro en la zona del tórax. Aún no se determinó con precisión el motivo de la pelea ni cuál era el vínculo entre los involucrados, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis en esta etapa de la causa.

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El servicio de emergencias constató la muerte de la víctima, de 36 años, quien murió en la vía pública. De acuerdo con el parte relevado en el lugar, los paramédicos informaron que el hombre tenía una herida punzante en el pecho y ya no presentaba signos vitales cuando llegaron. La escena fue preservada y la Policía Científica secuestró prendas y rastros biológicos para comenzar las investigaciones preliminares.

La principal hipótesis de la Fiscalía es la de homicidio en ocasión de riña. La fuerza provincial desplegó un operativo para localizar al sospechoso, mientras se tomaban testimonios en la zona. Tras las primeras tareas investigativas, la Policía detuvo a cinco sospechosos de 17, 19, 24, 30 y 40 años, quienes estarían vinculados al crimen, según ElDoce.tv.

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Germán Araya murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una pelea en la vía pública
Germán Araya murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una pelea en la vía pública

Los arrestos se concretaron en Las Varillas y Sacanta, y entre los detenidos hay un menor de edad. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Las Varillas, a cargo de la fiscal Cecilia Dupraz que intenta establecer cómo se desencadenó el ataque y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Otro homicidio en Córdoba

A principios de abril, el barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad local. Un hombre de 84 años, identificado como José Luis Zárate, fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la calle Forestieri al 5000. El episodio ocurrió durante la tarde, cuando la esposa de la víctima, que descansaba en otra habitación, escuchó ruidos y gritos provenientes del comedor. Al acudir, encontró a su esposo tendido en el suelo, ya sin signos vitales.

El servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar, mientras que los primeros exámenes médicos revelaron que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo severo, compatible con una agresión violenta. La policía de Córdoba acudió al domicilio y preservó la escena a la espera de las instrucciones judiciales.

Tras las primeras investigaciones, identificaron al presunto autor del ataque: Matías Gómez, nieto directo de Zárate, de 24 años. Según informaron los familiares y las fuentes policiales, el joven confesó el hecho ante los efectivos y fue detenido sin ofrecer resistencia en las inmediaciones de la vivienda. Además, la policía secuestró una motocicleta que era utilizada por el sospechoso, la cual quedó a disposición de la fiscalía para su peritaje.

La fiscalía de instrucción tomó intervención en el caso y dispuso la imputación del joven bajo cargos de homicidio calificado por el vínculo. El avance de la investigación se centró en esclarecer las circunstancias que desencadenaron la tragedia familiar y en la recolección de pruebas testimoniales y periciales. El crimen generó consternación en Villa El Libertador, donde la víctima era un vecino conocido desde hacía más de dos décadas.

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