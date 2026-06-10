La rapera que impone su propio código de estilo en la moda: alta costura, guiños urbanos y accesorios extremos

Los recientes estilismos de Cardi B volvieron a sorprender en sus últimas apariciones públicas, consolidando su imagen como referente de creatividad y audacia en la moda internacional.
La artista estadounidense deja su marca en cada evento, luciendo atuendos que oscilaron entre la sofisticación, el atrevimiento y la teatralidad.
A continuación, cómo la intérprete convirtió cada salida en un acontecimiento de estilo.
Vestido degradado y encaje negro en la alfombra
En su más reciente paso por una alfombra, en la Met Gala 2026 deslumbró con un vestido ceñido que combinaba un fondo degradado en tonos rosa, naranja y lila, completamente cubierto de encaje negro floral. El diseño incorporaba voluminosos apliques en los hombros y la base, lo que aportó dramatismo y estructura a su silueta.
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Este estilismo reflejó la tendencia de fusionar colores vibrantes con elementos clásicos como el encaje, logrando un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, siempre bajo el sello audaz de la artista.
Cuero gris
En un partido de la NFL, apostó por un conjunto ajustado de cuero gris, acompañado de guantes al tono y un bolso estructurado. Su melena, alisada y teñida de un verde intenso, sumó un aire futurista al conjunto.
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Este look evidenció su habilidad para mezclar prendas de inspiración urbana con detalles de alta moda, y cómo utilizaba el color del cabello como un complemento más de su vestuario.
Abrigo “peludo” y accesorios dorados
Durante una aparición pública en el Super Bowl, eligió un abrigo de textura peluda en verde oscuro, que combinó con pendientes dorados de gran tamaño y un pañuelo negro en la cabeza.
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La elección de accesorios llamativos y la preferencia por texturas exuberantes marcaron su estilo en aquella ocasión, subrayando la importancia de los detalles y la personalidad en cada composición.
Piel rubia y bolso verde oscuro
Durante una salida nocturna, Cardi B fue vista luciendo un abrigo largo de piel rubia, acompañado de un bolso de mano verde oscuro con acabado de cocodrilo. Llevó una melena rubia platino y maquillaje marcado.
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Este estilismo fusionó lujo clásico con toques modernos, evidenciando su predilección por materiales llamativos y combinaciones cromáticas inesperadas.
Terciopelo negro, flecos blancos y cuervo
En el desfile de Schiaparelli Couture la cantante posó con un traje de terciopelo negro y una estructura frontal de flecos blancos que cubría el torso. Sostuvo en la mano enguantada un cuervo negro, generando un contraste visual destacado. El entorno arquitectónico ornamentado acentuó la teatralidad del look.
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Este atuendo mostró su inclinación por la moda conceptual y la puesta en escena, donde cada elemento, incluso los accesorios vivos, formaba parte del relato visual.
Camisa blanca, chaleco gris y falda escocesa en clave urbana
En un evento en Washington, se subió al techo de un vehículo, vistiendo una camisa blanca, chaleco gris y falda escocesa azul claro. Este look mezcló influencias colegiales con prendas clásicas, demostrando que la artista podía apropiarse de estilos cotidianos y convertirlos en tendencia.
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Encaje y tul
En el desfile de alta costura de Ashi Studio, de la Semana de la Moda de París, caminó con un vestido blanco de encaje y tul, de cuello alto, mangas abullonadas y silueta asimétrica. Tacones claros y una larga trenza completaron el estilismo, en una atmósfera elegante y de luz diurna suave.
Este look evocó romanticismo y sofisticación, apostando por la feminidad clásica reinterpretada desde una perspectiva contemporánea.
Gabardina verde oliva y botas negras
Durante un paseo en la Semana de la Moda de París, optó por una gabardina verde oliva ajustada con cinturón, botas altas negras, boina negra y gafas de sol pequeñas. La composición reflejó su capacidad para adaptar la moda utilitaria a un contexto chic y urbano, haciendo de cada paseo una oportunidad para destacar.
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Terciopelo rojo y tocado floral en entrada con cortinas
Durante la Semana de la Moda de París, posó con un vestido de terciopelo rojo brillante de Rahul Mishra, escote corazón y aplicaciones en espiral. Destacó un elaborado tocado de rosas rojas con destellos, dispuestas sobre estructuras metálicas alrededor de su figura.
Este estilismo destacó por su teatralidad y riqueza cromática, reafirmando la inclinación de la artista por los looks esculturales y escenográficos.
Terciopelo verde y blusa de volantes en alfombra azul
Para la Met Gala 2025 desfiló vistiendo un conjunto de chaqueta y pantalón de terciopelo verde con textura, detalles brillantes y blusa de volantes con escote profundo. Llevó un peinado voluminoso. Aquí, el terciopelo y el brillo marcaron la pauta, señalando su preferencia por los tejidos lujosos y la sofisticación visual en cada aparición.
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Lentejuelas doradas y negras con plumas en gala
Durante la gala de los Premios Grammy 2025, saludó a los fotógrafos con un vestido ajustado de lentejuelas doradas y negras, escote pronunciado y una exuberante cola de plumas en tonos marrón, negro y anaranjado. Este look reunió elementos de glamour clásico y extravagancia, reafirmando la capacidad de Cardi B para ser el centro de atención y reinventar la moda en cada evento.
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