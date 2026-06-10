La rapera que impone su propio código de estilo en la moda: alta costura, guiños urbanos y accesorios extremos

Cardi B apuesta por texturas exuberantes y accesorios (REUTERS/Johanna Geron)

Los recientes estilismos de Cardi B volvieron a sorprender en sus últimas apariciones públicas, consolidando su imagen como referente de creatividad y audacia en la moda internacional.

La artista estadounidense deja su marca en cada evento, luciendo atuendos que oscilaron entre la sofisticación, el atrevimiento y la teatralidad.

A continuación, cómo la intérprete convirtió cada salida en un acontecimiento de estilo.

Vestido degradado y encaje negro en la alfombra

Cardi B deslumbra en la Met Gala 2026 con un degradé vibrante y encaje negro floral (REUTERS/Daniel Cole)

En su más reciente paso por una alfombra, en la Met Gala 2026 deslumbró con un vestido ceñido que combinaba un fondo degradado en tonos rosa, naranja y lila, completamente cubierto de encaje negro floral. El diseño incorporaba voluminosos apliques en los hombros y la base, lo que aportó dramatismo y estructura a su silueta.

PUBLICIDAD

Este estilismo reflejó la tendencia de fusionar colores vibrantes con elementos clásicos como el encaje, logrando un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, siempre bajo el sello audaz de la artista.

Cuero gris

Cardi B lleva cuero gris y melena verde intensa en un partido de la NFL (REUTERS)

En un partido de la NFL, apostó por un conjunto ajustado de cuero gris, acompañado de guantes al tono y un bolso estructurado. Su melena, alisada y teñida de un verde intenso, sumó un aire futurista al conjunto.

PUBLICIDAD

Este look evidenció su habilidad para mezclar prendas de inspiración urbana con detalles de alta moda, y cómo utilizaba el color del cabello como un complemento más de su vestuario.

Abrigo “peludo” y accesorios dorados

Cardi B apuesta por un abrigo peludo verde oscuro y accesorios dorados en el Super Bowl (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

Durante una aparición pública en el Super Bowl, eligió un abrigo de textura peluda en verde oscuro, que combinó con pendientes dorados de gran tamaño y un pañuelo negro en la cabeza.

PUBLICIDAD

La elección de accesorios llamativos y la preferencia por texturas exuberantes marcaron su estilo en aquella ocasión, subrayando la importancia de los detalles y la personalidad en cada composición.

Piel rubia y bolso verde oscuro

Cardi B combina un abrigo de piel rubia con un clutch verde oscuro de efecto cocodrilo en una salida nocturna (Instagram: @iamcardib)

Durante una salida nocturna, Cardi B fue vista luciendo un abrigo largo de piel rubia, acompañado de un bolso de mano verde oscuro con acabado de cocodrilo. Llevó una melena rubia platino y maquillaje marcado.

PUBLICIDAD

Este estilismo fusionó lujo clásico con toques modernos, evidenciando su predilección por materiales llamativos y combinaciones cromáticas inesperadas.

Terciopelo negro, flecos blancos y cuervo

Cardi B posa en Schiaparelli Couture con terciopelo negro, flecos blancos y un cuervo como parte de su puesta en escena (Instar Images/The Grosby Group)

En el desfile de Schiaparelli Couture la cantante posó con un traje de terciopelo negro y una estructura frontal de flecos blancos que cubría el torso. Sostuvo en la mano enguantada un cuervo negro, generando un contraste visual destacado. El entorno arquitectónico ornamentado acentuó la teatralidad del look.

PUBLICIDAD

Este atuendo mostró su inclinación por la moda conceptual y la puesta en escena, donde cada elemento, incluso los accesorios vivos, formaba parte del relato visual.

Camisa blanca, chaleco gris y falda escocesa en clave urbana

Cardi B mezcla camisa blanca, chaleco gris y falda escocesa celeste en un evento en Washington (REUTERS)

En un evento en Washington, se subió al techo de un vehículo, vistiendo una camisa blanca, chaleco gris y falda escocesa azul claro. Este look mezcló influencias colegiales con prendas clásicas, demostrando que la artista podía apropiarse de estilos cotidianos y convertirlos en tendencia.

PUBLICIDAD

Encaje y tul

Cardi B luce encaje y tul en blanco en el desfile de Ashi Studio durante la Semana de la Moda de París (Backgrid/The Grosby Group)

En el desfile de alta costura de Ashi Studio, de la Semana de la Moda de París, caminó con un vestido blanco de encaje y tul, de cuello alto, mangas abullonadas y silueta asimétrica. Tacones claros y una larga trenza completaron el estilismo, en una atmósfera elegante y de luz diurna suave.

Este look evocó romanticismo y sofisticación, apostando por la feminidad clásica reinterpretada desde una perspectiva contemporánea.

Gabardina verde oliva y botas negras

Cardi B reinterpreta la moda utilitaria con gabardina verde oliva, boina negra y botas altas en París (Backgrid/The Grosby Group)

Durante un paseo en la Semana de la Moda de París, optó por una gabardina verde oliva ajustada con cinturón, botas altas negras, boina negra y gafas de sol pequeñas. La composición reflejó su capacidad para adaptar la moda utilitaria a un contexto chic y urbano, haciendo de cada paseo una oportunidad para destacar.

PUBLICIDAD

Terciopelo rojo y tocado floral en entrada con cortinas

Cardi B apuesta por terciopelo rojo y un tocado floral escultural de Rahul Mishra en París (Best Image/The Grosby Group)

Durante la Semana de la Moda de París, posó con un vestido de terciopelo rojo brillante de Rahul Mishra, escote corazón y aplicaciones en espiral. Destacó un elaborado tocado de rosas rojas con destellos, dispuestas sobre estructuras metálicas alrededor de su figura.

Este estilismo destacó por su teatralidad y riqueza cromática, reafirmando la inclinación de la artista por los looks esculturales y escenográficos.

Terciopelo verde y blusa de volantes en alfombra azul

Cardi B brilla en la Met Gala 2025 con terciopelo verde, detalles luminosos y una blusa de volantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala 2025 desfiló vistiendo un conjunto de chaqueta y pantalón de terciopelo verde con textura, detalles brillantes y blusa de volantes con escote profundo. Llevó un peinado voluminoso. Aquí, el terciopelo y el brillo marcaron la pauta, señalando su preferencia por los tejidos lujosos y la sofisticación visual en cada aparición.

PUBLICIDAD

Lentejuelas doradas y negras con plumas en gala

Cardi B fusiona lentejuelas doradas y negras con una cola de plumas en los Premios Grammy 2025 (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Durante la gala de los Premios Grammy 2025, saludó a los fotógrafos con un vestido ajustado de lentejuelas doradas y negras, escote pronunciado y una exuberante cola de plumas en tonos marrón, negro y anaranjado. Este look reunió elementos de glamour clásico y extravagancia, reafirmando la capacidad de Cardi B para ser el centro de atención y reinventar la moda en cada evento.