Mundial 2026: recomendaciones de salud para los hinchas viajeros

Viajar entre México, Estados Unidos y Canadá implicará adaptarse a calor, lluvias, humedad, jornadas largas y husos horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y quienes viajen para acompañar a sus selecciones deberán prepararse para climas distintos, cambios de horario y cuidados básicos de salud. Las sedes presentan condiciones que van del calor extremo a jornadas frescas con muchas horas de luz.

Será la primera vez que la organización del torneo estará a cargo de tres países. Para los viajeros, eso implica planificar con tiempo el itinerario, la compra de entradas y la reserva de vuelos.

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Cada sede presenta condiciones climáticas diferentes y conocerlas ayuda a transitar la experiencia sin contratiempos.

Cómo será el clima en México y Canadá

La cita futbolística cruzará ciudades con escenarios muy distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, las sedes serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La Ciudad de México tiene días frescos a templados, con temperaturas de 22 a 25°C, y en junio es temporada de lluvias. Guadalajara registra un clima cálido, con máximas de 35°C y mínimas cercanas a 20°C, además de humedad, exposición solar y lluvias.

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Monterrey será la sede más exigente por el calor, con temperaturas que superan los 35°C, mucha humedad y probabilidad de lluvias y chubascos. Por eso, se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar, gorros o sombreros, gafas y llevar impermeables. Para quienes viajan desde Argentina, donde el invierno comienza, el cambio puede sentirse con fuerza.

En Canadá, el Mundial se jugará en Toronto y Vancouver. Vancouver coincide con el inicio de la temporada cálida, aunque mantiene un tiempo fresco, con máximas de 20°C y mínimas de 12°C. Además, los días son más largos y oscurece cerca de las 21h, algo que puede alterar el sueño.

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Toronto, en el este canadiense, presenta un escenario distinto: en junio y julio el clima ya se siente veraniego, cálido, soleado y húmedo, lo que favorece tanto los partidos como las actividades al aire libre, incluidos los Fan Fest.

Las sedes de Estados Unidos y la variedad de condiciones

El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y los viajeros deberán prepararse para climas distintos, cambios de horario y cuidados básicos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, las sedes serán Nueva York/Neuva Jersey, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Boston, Filadelfia, Kansas, Seattle y San Francisco.

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El clima variará según la región. En ciudades como Atlanta, Boston, Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey, las temperaturas serán muy altas, con riesgo de estrés térmico, cansancio, dolor de piernas y lentitud.

En Atlanta, los partidos se disputarán en un recinto con techo retráctil y sistema de aire acondicionado, lo que ofrecerá mejores condiciones frente al calor. El césped artificial fue reemplazado por césped híbrido, que combina fibras naturales y sintéticas con un sistema especial de riego y luces UV. El estadio anterior fue demolido en 2017 por implosión.

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Cuáles son los cuidados de salud para todas las sedes

La hidratación, la protección solar, la seguridad alimentaria y el cuidado ante los cambios bruscos de temperatura son claves para evitar golpes de calor durante el Mundial 2026

Ante la diversidad climática, hay cuatro pilares de cuidado que se aplican en todas las sedes. El objetivo es evitar el golpe de calor.

Hidratación:

Beber agua, incluso sin tener sed.

Evitar las bebidas alcohólicas.

Consumir frutas y verduras.

Reconocer los síntomas de deshidratación: dolor de cabeza, náuseas, inestabilidad y sequedad de boca.

La exposición prolongada también puede provocar insolación, quemaduras y golpes de calor. Por eso, se aconseja:

Utilizar protector solar FPS 50

Aplicarlo cada dos horas

Usar gorras y/o sombreros

Llevar ropa clara y liviana

Buscar sombra

Usar anteojos con protección UV

Seguridad alimentaria:

Evitar consumir comidas típicas por falta de acostumbramiento.

Beber agua segura.

Evitar comidas callejeras y buscar establecimientos habilitados.

Evitar alimentos que hayan perdido la cadena de frío.

Mantener el lavado de manos.

Cambios bruscos de temperatura:

El paso de ambientes muy calurosos a espacios con aire acondicionado favorece molestias respiratorias, como dolor de garganta, congestión nasal y estornudos.

Los aires acondicionados no deben enfriar en exceso, sino acondicionar el ambiente, sobre todo al ingresar desde lugares muy cálidos

En el equipaje para viajar al Mundial 2026 no deben faltar la medicación habitual, la receta médica si se lleva medicación extra, el seguro de asistencia al viajero y un contacto de emergencia (Europa Press)

Qué no puede faltar en el equipaje

Descanso y jet lag: no se debe descuidar el descanso. La emoción de los partidos, los traslados y, en especial, el cambio de horario alterarán el sueño.

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Lo que no puede faltar en el equipaje: la medicación habitual para toda la estadía y el seguro de asistencia al viajero. En caso de llevar medicación extra, debe estar acompañada por receta extendida por el médico de cabecera. También es necesario informar sobre enfermedades preexistentes, si las hubiera.

Además, es importante contar con los datos de un contacto de emergencia, ya sea un amigo o familiar que esté en el mismo país, pero en una zona o región diferente.

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*Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701 Médica otorrinolaringóloga experta en olfato y alergista. Ex presidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)