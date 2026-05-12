“No es un reclamo político, estamos en una situación dramática de las universidades”, advirtió el rector de la UBA

RICARDO GELPI, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – Infobae en Vivo

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, describió esta mañana la crisis que atraviesa la educación superior argentina por los recortes presupuestario que tienen un impacto directo en las actividades académicas

A pocas horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, Gelpi habló en Infobae al Amanecer y remarcó: “La expectativa es muy grande, esperamos una convocatoria masiva, no sólo de las universidades sino de todas las instituciones que apuestan al crecimiento y al progreso del país”. Al ser consultado por la magnitud del reclamo, el rector fue tajante: “Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina. Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos”.

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El recorte salarial y la pérdida de docentes en la UBA

Gelpi aportó datos concretos sobre el deterioro de la situación laboral en la universidad. “Los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%, depende cómo lo veas, es un montón”, subrayó. También agregó que los gastos de funcionamiento “se pagan a mes vencido y sin actualización por inflación”, lo que afecta el día a día de las facultades.

La magnitud de la crisis se refleja en la fuga de profesionales. “En la Facultad de Ciencias Exactas se ha perdido aproximadamente 440 docentes investigadores. En la Facultad de Ingeniería, algo de 140 o 150. En Agronomía y en Veterinaria, ciento y pico en cada facultad”, enumeró el rector.

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Y reconoció que, pese al esfuerzo de los equipos, “se mantiene el nivel de clases y el científico ahí, con pinzas, pero si esto continúa, vamos a entrar en una pendiente descendente donde va a haber un descenso, porque no hay magia”.

Sobre el límite de la resistencia del sistema, Gelpi fue sincero: “Unos cuantos meses más podemos seguir así trabajando, pero seguramente no te puedo hablar de años”.

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La última Marcha Federal Universitaria

El rol del Gobierno y la respuesta ante la protesta

El rector de la UBA se refirió al posicionamiento del Ejecutivo frente a los reclamos. “No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia”, señaló. Gelpi asoció la falta de apoyo a un posible trasfondo ideológico: “En la universidad se enseña a pensar, se educa, se crea conocimiento. Eso para un gobierno que no respeta las leyes no es bueno. Creo que es un poco peligroso que haya gente que piense, que razone”.

Sobre las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que la convocatoria estaba “fuertemente influenciada por la política”, Gelpi respondió: “Respeto la opinión de Álvarez, pero no la comparto. Esto no es político, es un reclamo que hacemos desde hace tiempo largo. Acá tenemos números: cuánto bajaron los sueldos, cuánto bajó el apoyo económico, cuánto bajó el apoyo a la ciencia”.

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Frente a las acusaciones de falta de transparencia y supuestos “curros” en el manejo de fondos, el rector enfatizó: “Nos han auditado como corresponde la AGN. De las cuatro facultades que auditaron, tres son de las más grandes de la UBA y todas fueron aprobadas”. Y aclaró que los informes están disponibles en el Congreso Nacional.

El mensaje de Gelpi a Milei y la disposición al diálogo

En la recta final del diálogo, el rector de la UBA dejó un mensaje directo para el presidente Javier Milei: “Le diría al presidente que cumpla con la ley. Creo que es la primera vez que un gobierno no cumple con la ley en forma repetida. Si simplemente cumple con la ley, esto se soluciona”.

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Gelpi manifestó su disposición al diálogo con las autoridades nacionales: “Hace dos años me reuní con Sandra Pettovello y Carlos Torrendell. Había un diálogo muy bueno, no tengo quejas. Pero después se fue perdiendo y no creo que haya sido por parte nuestra. Si cometimos un error, pedimos disculpas y seguimos adelante. No es cuestión de seguir agrediendo de forma continua. Con la violencia verbal no se consigue nada”.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA

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