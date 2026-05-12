Crimen y Justicia

Detuvieron a tres peligrosos delincuentes en Villa Devoto: se movían en un taxi, robaban autos estacionados y acumulan un extenso prontuario

Los asaltantes fueron aprehendidos momentos antes de violentar un vehículo en el estacionamiento de un supermercado. Sus antecedentes

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Detuvieron en Villa Devoto a tres delincuentes que robaban pertenencias de autos y tenían múltiples antecedentes
Los tres delincuentes cuentan con un extenso prontuario.

Tres integrantes de una banda que se dedicaba a abrir autos estacionados y robar las pertenencias que se encontraban en el interior de los vehículos fueron detenidos el pasado martes en el barrio porteño de Villa Devoto, donde agentes de la Policía de la Ciudad los arrestaron luego de que un vecino detectara una actitud sospechosa cuando se encontraban dentro de un taxi.

Los asaltantes, identificados como Emanuel García, de 30 años, Maximiliano Daniel Di Chiano (36) y Federico Nicolás Chávez (21) contaban con un extenso prontuario y quedaron a disposición de la Justicia.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que el alerta fue dado cerca de las 21:25 por un vecino que observó a los tres ocupantes de un taxi Toyota Yaris con actitud sospechosa dentro del estacionamiento de un supermercado ubicado en Desaguadero y José Pedro Varela.

Una vez en el lugar, los efectivos de la comisaría vecinal 11 B detectaron que el vehículo ya no estaba, pero luego fue hallado a unas dos cuadras, en Allende al 3200.

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Detuvieron en Villa Devoto a tres delincuentes que robaban pertenencias de autos y tenían múltiples antecedentes
El taxi en el que se movía la banda.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los sospechosos descendió rápidamente del taxi e intentó huir a pie, pero fue aprehendido en la intersección de Simbrón y Desaguadero. En su poder se hallaron una cédula verde y las llaves de un Peugeot 208 color negro, que se encontraba estacionado en San Blas al 4900.

Sus cómplices, en cambio, fueron detenidos en el mismo vehículo, en cuyo interior los agentes hallaron una réplica de pistola calibre .9 milímetros, teléfonos celulares y otros objetos vinculados a la modalidad de robo en vehículos, como llaves Allen, diferentes tuercas de seguridad de ruedas, guantes de látex y un posnet.

Detuvieron en Villa Devoto a tres delincuentes que robaban pertenencias de autos y tenían múltiples antecedentes
La réplica de arma de fuego y una de las llaves allen que les secuestraron a los asaltantes.

El Toyota Yaris, en tanto, figura a nombre de una empresa que posee una flota de taxis, por lo que los investigadores sospechan que la banda rentaba el auto para cometer los ilícitos.

Al revisar los registros penales de los detenidos, los policías verificaron que los tres cuentan con extensos prontuarios.

García registra causas por lesiones leves, tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad, violación de domicilio y medidas restrictivas por violencia familiar, además de una solicitud de paradero vigente por amenazas.

Por su parte, Di Chiano tiene antecedentes por portar armas no convencionales y una solicitud de paradero vigente por hostigamiento e intimidación. A su vez, Chávez presenta causas por encubrimiento agravado, robo, tentativa de hurto, robo agravado por escalamiento, prohibición de salida del país y varias medidas procesales vigentes por robo y hurto.

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de Yamile Susana Bernán, Secretaría N° 125 dirigida por Jorge Plater.

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